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Узбекистанцы, присоединившиеся к экстримистским группировкам, объявлены в розыск
Узбекистанцы, присоединившиеся к экстримистским группировкам, объявлены в розыск
В министерстве внутренних дел Узбекистана обратились к жителям республики с просьбой помочь в поиске преступников. 16.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-16T16:29+0500
2021-05-16T16:29+0500
общество
экстремизм
мвд узбекистана
розыск
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. МВД Узбекистана объявило розыск десять узбекистанцев, примкнувших к международным экстримистским группировкам. Их деятельность в рамках этих группировок угрожает национальной и всеобщей безопасности.В ведомстве призывают граждан и гостей республики быть бдительными и в случае появления какой-либо информации об этих людях, немедленно сообщить в региональные органы внутренних дел или по короткому номеру 102. Любые данные могут помочь предотвратить преступления и спасти людей.
https://uz.sputniknews.ru/20210501/uzbekistan-vernul-24-jenschin-i-69-detey-iz-siriyskogo-lagerya-bejentsev-18579009.html
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экстремизм, мвд узбекистана, розыск

Узбекистанцы, присоединившиеся к экстримистским группировкам, объявлены в розыск

16:29 16.05.2021
1664
© Sputnik / Рамиз БахтияровЗдание МВД Узбекистана в Ташкенте
Здание МВД Узбекистана в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В министерстве внутренних дел Узбекистана обратились к жителям республики с просьбой помочь в поиске преступников.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. МВД Узбекистана объявило розыск десять узбекистанцев, примкнувших к международным экстримистским группировкам. Их деятельность в рамках этих группировок угрожает национальной и всеобщей безопасности.
© Пресс-служба МВДМВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам - Sputnik Узбекистан
1/10
© Пресс-служба МВД
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
© Пресс-служба МВДМВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам - Sputnik Узбекистан
2/10
© Пресс-служба МВД
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
© Пресс-служба МВДМВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам - Sputnik Узбекистан
3/10
© Пресс-служба МВД
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
© Пресс-служба МВДМВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам - Sputnik Узбекистан
4/10
© Пресс-служба МВД
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
© Пресс-служба МВДМВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам - Sputnik Узбекистан
5/10
© Пресс-служба МВД
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
© Пресс-служба МВДМВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам - Sputnik Узбекистан
6/10
© Пресс-служба МВД
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
© Пресс-служба МВДМВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам - Sputnik Узбекистан
7/10
© Пресс-служба МВД
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
© Пресс-служба МВДМВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам - Sputnik Узбекистан
8/10
© Пресс-служба МВД
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
© Пресс-служба МВДМВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам - Sputnik Узбекистан
9/10
© Пресс-служба МВД
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
© Пресс-служба МВДМВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам - Sputnik Узбекистан
10/10
© Пресс-служба МВД
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
1/10
© Пресс-служба МВД
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
2/10
© Пресс-служба МВД
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
3/10
© Пресс-служба МВД
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
4/10
© Пресс-служба МВД
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
5/10
© Пресс-служба МВД
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
6/10
© Пресс-служба МВД
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
7/10
© Пресс-служба МВД
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
8/10
© Пресс-служба МВД
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
9/10
© Пресс-служба МВД
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
10/10
© Пресс-служба МВД
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
В ведомстве призывают граждан и гостей республики быть бдительными и в случае появления какой-либо информации об этих людях, немедленно сообщить в региональные органы внутренних дел или по короткому номеру 102.
Любые данные могут помочь предотвратить преступления и спасти людей.
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