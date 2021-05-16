Общество
Узбекистанцы, присоединившиеся к экстримистским группировкам, объявлены в розыск
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© Sputnik / Рамиз БахтияровЗдание МВД Узбекистана в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В министерстве внутренних дел Узбекистана обратились к жителям республики с просьбой помочь в поиске преступников.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. МВД Узбекистана объявило розыск десять узбекистанцев, примкнувших к международным экстримистским группировкам. Их деятельность в рамках этих группировок угрожает национальной и всеобщей безопасности.
© Пресс-служба МВДМВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
© Пресс-служба МВДМВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
© Пресс-служба МВДМВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
© Пресс-служба МВДМВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
© Пресс-служба МВДМВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
© Пресс-служба МВДМВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
© Пресс-служба МВДМВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
© Пресс-служба МВДМВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
© Пресс-служба МВДМВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
© Пресс-служба МВДМВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
10/10
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
10/10
МВД Узбекистана объявило в розыск 10 узбекистанцев, присоединившихся к экстремистским группировкам
В ведомстве призывают граждан и гостей республики быть бдительными и в случае появления какой-либо информации об этих людях, немедленно сообщить в региональные органы внутренних дел или по короткому номеру 102.
Любые данные могут помочь предотвратить преступления и спасти людей.