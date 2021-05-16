https://uz.sputniknews.ru/20210516/uzbekistantsy-prisoedinivshiesya-k-ekstrimistskim-gruppirovkam-obyavleny-v-rozysk-18751531.html

Узбекистанцы, присоединившиеся к экстримистским группировкам, объявлены в розыск

Узбекистанцы, присоединившиеся к экстримистским группировкам, объявлены в розыск

В министерстве внутренних дел Узбекистана обратились к жителям республики с просьбой помочь в поиске преступников. 16.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-16T16:29+0500

2021-05-16T16:29+0500

2021-05-16T16:29+0500

общество

экстремизм

мвд узбекистана

розыск

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. МВД Узбекистана объявило розыск десять узбекистанцев, примкнувших к международным экстримистским группировкам. Их деятельность в рамках этих группировок угрожает национальной и всеобщей безопасности.В ведомстве призывают граждан и гостей республики быть бдительными и в случае появления какой-либо информации об этих людях, немедленно сообщить в региональные органы внутренних дел или по короткому номеру 102. Любые данные могут помочь предотвратить преступления и спасти людей.

https://uz.sputniknews.ru/20210501/uzbekistan-vernul-24-jenschin-i-69-detey-iz-siriyskogo-lagerya-bejentsev-18579009.html

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экстремизм, мвд узбекистана, розыск