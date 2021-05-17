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https://uz.sputniknews.ru/20210517/kartiny-russkogo-xudojnika-xranyaschiesya-v-nukuse-predstavyat-v-tretyakovke-18768238.html
Картины русского художника, хранящиеся в Нукусе, представят в Третьяковке
Картины русского художника, хранящиеся в Нукусе, представят в Третьяковке
Выставка картин Ивана Кудряшова в Третьяковской галерее открыта для посетителей с 18 мая по 22 августа 2021 года. 17.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-17T17:59+0500
2021-05-17T18:12+0500
культура
государственный музей искусств имени игоря савицкого
третьяковская галерея
картины
москва
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Музей искусств Каракалпакстана имени И.В. Савицкого представит собрание картин Ивана Кудряшова в Третьяковской галерее в Москве.Выставка приурочена 125-летию со дня рождения мастера художественной кисти и включает в себя коллекции картин Кудряшова, экспонирующиеся в Государственном Русском музее, Вятском художественном музее имени В.М. и А.М. Васнецовых, Музее современного искусства — коллекция Костаки (Салоники, Греция), Национальном музее современного искусства / Центр промышленного дизайна — Центр Помпиду (Париж), а также в частных коллекциях. Выставка открыта для посетителей с 18 мая по 22 августа 2021 года.Творческое наследие мастера неравномерно распределено между музеями четырех стран: России, Узбекистана, Греции и Франции. Благодаря трудам Игоря Савицкого, художника, искусствоведа, создателя и первого директора Музея искусств в Нукусе, там сосредоточена самая значительная коллекция произведений Кудряшова, раскрывающая творческий путь мастера — от самых ранних натурных зарисовок времен учебы в Строгановском училище до композиций "возвратного" супрематизма начала 1970-х. Важнейшим достижением выставки в Третьяковской галерее является показ в экспозиции значительного корпуса работ художника из коллекции этого музея.Выставка состоит из нескольких разделов, включающих в себя живопись, графику, сценографические произведения художника, а также архивные материалы. В одном из залов будет представлен объемный макет-реконструкция супрематической росписи Кудряшова для Оренбургского городского театра.
https://uz.sputniknews.ru/20210311/ot-utrat-do-priobreteniy-sovremennye-khudozhniki-predstavili-opyt-v-samarkande-17634597.html
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государственный музей искусств имени игоря савицкого, третьяковская галерея, картины, москва

Картины русского художника, хранящиеся в Нукусе, представят в Третьяковке

17:59 17.05.2021 (обновлено: 18:12 17.05.2021)
661
© © Юрий СтрелецОсобняк Клодта – памятник архитектуры, построен в 1898 году по проекту архитектора А. Щербачева для купца И. Клодта. Сейчас здесь располагается музей "Детская картинная галерея"
Особняк Клодта – памятник архитектуры, построен в 1898 году по проекту архитектора А. Щербачева для купца И. Клодта. Сейчас здесь располагается музей Детская картинная галерея - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.05.2021
© © Юрий Стрелец
Выставка картин Ивана Кудряшова в Третьяковской галерее открыта для посетителей с 18 мая по 22 августа 2021 года.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Музей искусств Каракалпакстана имени И.В. Савицкого представит собрание картин Ивана Кудряшова в Третьяковской галерее в Москве.
Выставка приурочена 125-летию со дня рождения мастера художественной кисти и включает в себя коллекции картин Кудряшова, экспонирующиеся в Государственном Русском музее, Вятском художественном музее имени В.М. и А.М. Васнецовых, Музее современного искусства — коллекция Костаки (Салоники, Греция), Национальном музее современного искусства / Центр промышленного дизайна — Центр Помпиду (Париж), а также в частных коллекциях.
Выставка открыта для посетителей с 18 мая по 22 августа 2021 года.
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Творческое наследие мастера неравномерно распределено между музеями четырех стран: России, Узбекистана, Греции и Франции. Благодаря трудам Игоря Савицкого, художника, искусствоведа, создателя и первого директора Музея искусств в Нукусе, там сосредоточена самая значительная коллекция произведений Кудряшова, раскрывающая творческий путь мастера — от самых ранних натурных зарисовок времен учебы в Строгановском училище до композиций "возвратного" супрематизма начала 1970-х. Важнейшим достижением выставки в Третьяковской галерее является показ в экспозиции значительного корпуса работ художника из коллекции этого музея.
Выставка состоит из нескольких разделов, включающих в себя живопись, графику, сценографические произведения художника, а также архивные материалы.
В одном из залов будет представлен объемный макет-реконструкция супрематической росписи Кудряшова для Оренбургского городского театра.
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