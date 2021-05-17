https://uz.sputniknews.ru/20210517/opublikovan-grafik-otklyucheniya-xolodnoy-vody-v-tashkente-s-17-maya-po-8-iyunya-18754803.html

Опубликован график отключения холодной воды в Ташкенте с 17 мая по 8 июня

Опубликован график отключения холодной воды в Ташкенте с 17 мая по 8 июня

Подача воды будет временно приостановлена в связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водоводах и водопроводных сетях, а также с подготовкой к... 17.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-17T09:26+0500

2021-05-17T09:26+0500

2021-05-17T09:26+0500

общество

водоснабжение

вода

отключение воды

ташкент

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. ООО "Тошкент шахар сув таъминоти" опубликовало список районов, где в ближайшие три недели запланированы отключения холодной воды и понижение давления на водопроводных сетях.17 мая с 9.00 до 18 мая 9.00 часов воды не будет в Мирзо-Улугбекском и Яшнабадском районах. 18 мая с 9.00 до 19 мая 9.00 часов водоснабжение будет прервано в Сергелийском районе.19 мая с 9.00 до 20 мая 14.00 часов — Яшнабадский, Мирабадский и Чиланзарский районы.20 мая с 9.00 до 21 мая 12.00 часов будет отключена холодная вода и понижено давление в Юнусабадском районе.21 мая с 21.00 до 22 мая 9.00 часов воды не будет в Чиланзарском районе.24 мая с 9.00 до 25 мая 14.00 часов — в Мирзо-Улугбекском, Юнусабадском, а также Яккасарайском районах.25 мая с 10.00 до 27 мая 10.00 часов — в Яшнабадском, Бектемирском, Мирабадском, Сергелийском районах. Давление будет понижено в Сергелийском и Янгихаётском районах.26 мая с 9.00 до 27 мая 9.00 часов отключится холодная вода, а также понизится давление в Яккасарайском районе.27 мая с 9.00 до 28 мая 9.00 часов воды не будет Юнусабадском районе.31 мая с 9.00 до 1 июня 12.00 часов — в Учтепинском, Зангиатинском районах.1 июня с 9.00 до 2 июня 9.00 часов — в Алмазарском районе.2 июня с 9.00 до 3 июня 21.00 часов — в Алмазарском и Шайхантоурском районах.7 июня с 9.00 до 8 июня 9.00 часов — в Учтепинском районе.Более детальный список локаций и номера телефонов для справок можно изучить по ссылке.В места отсутствия воды будут направляться автоводовозы.

https://uz.sputniknews.ru/20201021/Frantsuzskaya-kompaniya-razrabotala-plan-transformatsii-vodosnabzheniya-v-Tashkente-15232235.html

https://uz.sputniknews.ru/20210407/pod-tashkentom-raspilili-byudjet-vydelennyy-na-vodosnabjenie-shesti-rayonov-18207689.html

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водоснабжение, вода, отключение воды, ташкент