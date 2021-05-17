https://uz.sputniknews.ru/20210517/ponojovschina-v-namangane-yunosha-dvajdy-pyrnul-svoego-znakomogo-18763935.html

Поножовщина в Намангане: юноша дважды пырнул своего знакомого

Поножовщина в Намангане: юноша дважды пырнул своего знакомого

Двое молодых людей поссорились и один из них хотел доказать свою правоту с помощью кухонного ножа. Нападавшего задержали. 17.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-17T14:03+0500

2021-05-17T14:03+0500

2021-05-17T14:03+0500

происшествия

поножовщина

госпитализация

наманган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/713/20/7132005_0:1:1200:676_1920x0_80_0_0_911f986a211f4d5cd441b822750ac8cc.jpg

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. ЧП в Намангане: 20-летний местный житель поссорившись со своим 21-летним знакомым, нанес ему удары кухонным ножом в левую лопатку и левое запястье. О происшествии сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.Пострадавший был в экстренном порядке госпитализирован в Наманганский филиал РНЦЭМП с диагнозом колото-резаное ранение в области грудной клетки и левого запястья.Нападавшего задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье Умышленное тяжкое телесное повреждение.В конце прошлого года в Намангане было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который также устроил в кафе драку с поножовщиной.Нападавшему предъявили обвинение, в отношении него была избрана мера в виде заключения под стражу.

https://uz.sputniknews.ru/20210329/ne-tak-posmotrel-v-navoi-voditeli-ustroili-ponojovschinu-18010431.html

наманган

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

поножовщина, госпитализация, наманган