https://uz.sputniknews.ru/20210517/ponojovschina-v-namangane-yunosha-dvajdy-pyrnul-svoego-znakomogo-18763935.html
Поножовщина в Намангане: юноша дважды пырнул своего знакомого
Поножовщина в Намангане: юноша дважды пырнул своего знакомого
Двое молодых людей поссорились и один из них хотел доказать свою правоту с помощью кухонного ножа. Нападавшего задержали. 17.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-17T14:03+0500
2021-05-17T14:03+0500
2021-05-17T14:03+0500
происшествия
поножовщина
госпитализация
наманган
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. ЧП в Намангане: 20-летний местный житель поссорившись со своим 21-летним знакомым, нанес ему удары кухонным ножом в левую лопатку и левое запястье. О происшествии сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.Пострадавший был в экстренном порядке госпитализирован в Наманганский филиал РНЦЭМП с диагнозом колото-резаное ранение в области грудной клетки и левого запястья.Нападавшего задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье Умышленное тяжкое телесное повреждение.В конце прошлого года в Намангане было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который также устроил в кафе драку с поножовщиной.Нападавшему предъявили обвинение, в отношении него была избрана мера в виде заключения под стражу.
https://uz.sputniknews.ru/20210329/ne-tak-posmotrel-v-navoi-voditeli-ustroili-ponojovschinu-18010431.html
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поножовщина, госпитализация, наманган
Поножовщина в Намангане: юноша дважды пырнул своего знакомого
Двое молодых людей поссорились и один из них хотел доказать свою правоту с помощью кухонного ножа. Нападавшего задержали.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik.
ЧП в Намангане: 20-летний местный житель поссорившись со своим 21-летним знакомым, нанес ему удары кухонным ножом в левую лопатку и левое запястье. О происшествии сообщили
в пресс-службе МВД Узбекистана.
Пострадавший был в экстренном порядке госпитализирован в Наманганский филиал РНЦЭМП с диагнозом колото-резаное ранение в области грудной клетки и левого запястья.
Нападавшего задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье Умышленное тяжкое телесное повреждение.
В конце прошлого года в Намангане было возбуждено
уголовное дело в отношении мужчины, который также устроил в кафе драку с поножовщиной.
Нападавшему предъявили обвинение, в отношении него была избрана мера в виде заключения под стражу.