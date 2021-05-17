https://uz.sputniknews.ru/20210517/stadiony-uzbekistana-zadeystvuyut-pri-provedenii-kontsertov-18768891.html

Стадионы Узбекистана задействуют при проведении концертов

Стадионы Узбекистана задействуют при проведении концертов

Футбольные стадионы будут реконструированы, отремонтированы и благоустроены. Предусмотрено также обеспечение постоянной эксплуатации стадионов в течение года. 17.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-17T18:59+0500

2021-05-17T18:59+0500

2021-05-17T18:59+0500

спорт

стадион

футбол

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Узбекистане займутся повышением эффективности деятельности футбольных клубов. С этой целью Кабмин принял постановление, в соответствии с которым госдоли в футбольных клубах передаются в ведение госорганов и компаний (по перечню), а затем продаются в установленном порядке.Госорганы и хозяйственные общества, названные в перечне, в течение месяца должны будут разработать и утвердить "дорожную карту" по эффективному использованию футбольных стадионов и повышению их рентабельности.Они, в частности, будут реконструированы, отремонтированы и благоустроены. Предусмотрено также обеспечение постоянной эксплуатации стадионов в течение года.Будет существенно увеличено количество спортивных мероприятий (соревнований, спортивных секций), концертов и других массовых мероприятий, проводимых на стадионах в течение года. Здесь же будут организованы точки общественного питания (кафе, рестораны), появятся спортивные магазины, развлекательные заведения.На днях глава Ассоциации футбола Узбекистана Абдусалом Азизов раскритиковал работу тренерского штаба за беспорядки на поле и предупредил команды о недопущении организации договорных матчей.

https://uz.sputniknews.ru/20210316/v-andizhane-tsentralnyy-sportivnyy-stadion-poluchil-novoe-nazvanie-17786194.html

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