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Стадионы Узбекистана задействуют при проведении концертов
Стадионы Узбекистана задействуют при проведении концертов
Футбольные стадионы будут реконструированы, отремонтированы и благоустроены. Предусмотрено также обеспечение постоянной эксплуатации стадионов в течение года. 17.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-17T18:59+0500
2021-05-17T18:59+0500
спорт
стадион
футбол
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Узбекистане займутся повышением эффективности деятельности футбольных клубов. С этой целью Кабмин принял постановление, в соответствии с которым госдоли в футбольных клубах передаются в ведение госорганов и компаний (по перечню), а затем продаются в установленном порядке.Госорганы и хозяйственные общества, названные в перечне, в течение месяца должны будут разработать и утвердить "дорожную карту" по эффективному использованию футбольных стадионов и повышению их рентабельности.Они, в частности, будут реконструированы, отремонтированы и благоустроены. Предусмотрено также обеспечение постоянной эксплуатации стадионов в течение года.Будет существенно увеличено количество спортивных мероприятий (соревнований, спортивных секций), концертов и других массовых мероприятий, проводимых на стадионах в течение года. Здесь же будут организованы точки общественного питания (кафе, рестораны), появятся спортивные магазины, развлекательные заведения.На днях глава Ассоциации футбола Узбекистана Абдусалом Азизов раскритиковал работу тренерского штаба за беспорядки на поле и предупредил команды о недопущении организации договорных матчей.
https://uz.sputniknews.ru/20210316/v-andizhane-tsentralnyy-sportivnyy-stadion-poluchil-novoe-nazvanie-17786194.html
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стадион, футбол, узбекистан

Стадионы Узбекистана задействуют при проведении концертов

18:59 17.05.2021
381
© REUTERS / Sergio PerezСтадион "Ванда Метрополитано"
Стадион Ванда Метрополитано - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.05.2021
© REUTERS / Sergio Perez
Футбольные стадионы будут реконструированы, отремонтированы и благоустроены. Предусмотрено также обеспечение постоянной эксплуатации стадионов в течение года.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Узбекистане займутся повышением эффективности деятельности футбольных клубов. С этой целью Кабмин принял постановление, в соответствии с которым госдоли в футбольных клубах передаются в ведение госорганов и компаний (по перечню), а затем продаются в установленном порядке.
Госорганы и хозяйственные общества, названные в перечне, в течение месяца должны будут разработать и утвердить "дорожную карту" по эффективному использованию футбольных стадионов и повышению их рентабельности.
Они, в частности, будут реконструированы, отремонтированы и благоустроены. Предусмотрено также обеспечение постоянной эксплуатации стадионов в течение года.
Спорткомплекс Bobur Arena в Андижане - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
Спорт
В Андижане центральный спортивный стадион получил новое название
16 марта, 15:51
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Будет существенно увеличено количество спортивных мероприятий (соревнований, спортивных секций), концертов и других массовых мероприятий, проводимых на стадионах в течение года. Здесь же будут организованы точки общественного питания (кафе, рестораны), появятся спортивные магазины, развлекательные заведения.
На днях глава Ассоциации футбола Узбекистана Абдусалом Азизов раскритиковал работу тренерского штаба за беспорядки на поле и предупредил команды о недопущении организации договорных матчей.
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