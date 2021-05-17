https://uz.sputniknews.ru/20210517/svetlaya-pamyat-o-baxodira-yuldasheve-navsegda-ostanetsya-v-serdtsax-uzbekistantsev--mirziyoev--18760166.html

Светлая память о Баходире Юлдашеве навсегда останется в сердцах узбекистанцев — Мирзиёев

Светлая память о Баходире Юлдашеве навсегда останется в сердцах узбекистанцев — Мирзиёев

Президент выразил соболезнования в связи с кончиной Народного артиста Узбекистана, ушедшего из жизни в возрасте 76-ти лет. 17.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-17T12:31+0500

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общество

соболезнования

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 17 май — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста Узбекистана Баходира Юлдашева. По информации пресс-службы президента, за вклад в сфере развития национального искусства и культуры, Юлдашеву присвоены почетные звания "Заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан" и "Народный артист Республики Узбекистан". Также он был награжден орденами "Мехнат шухрати", "Фидокорона хизматлари учун", "Эл-юрт хурмати", "Буюк хизматлари учун".Выдающийся режиссер и актер Баходир Юлдашев, внесший неоценимый вклад в развитие искусства и культуры Узбекского национального театра, скончался 16 мая 2021 года в возрасте 76-ти лет.

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соболезнования, шавкат мирзиёев