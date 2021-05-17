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https://uz.sputniknews.ru/20210517/svetlaya-pamyat-o-baxodira-yuldasheve-navsegda-ostanetsya-v-serdtsax-uzbekistantsev--mirziyoev--18760166.html
Светлая память о Баходире Юлдашеве навсегда останется в сердцах узбекистанцев — Мирзиёев
Светлая память о Баходире Юлдашеве навсегда останется в сердцах узбекистанцев — Мирзиёев
Президент выразил соболезнования в связи с кончиной Народного артиста Узбекистана, ушедшего из жизни в возрасте 76-ти лет. 17.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-17T12:31+0500
2021-05-17T12:34+0500
общество
соболезнования
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 17 май — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста Узбекистана Баходира Юлдашева. По информации пресс-службы президента, за вклад в сфере развития национального искусства и культуры, Юлдашеву присвоены почетные звания "Заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан" и "Народный артист Республики Узбекистан". Также он был награжден орденами "Мехнат шухрати", "Фидокорона хизматлари учун", "Эл-юрт хурмати", "Буюк хизматлари учун".Выдающийся режиссер и актер Баходир Юлдашев, внесший неоценимый вклад в развитие искусства и культуры Узбекского национального театра, скончался 16 мая 2021 года в возрасте 76-ти лет.
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соболезнования, шавкат мирзиёев

Светлая память о Баходире Юлдашеве навсегда останется в сердцах узбекистанцев — Мирзиёев

12:31 17.05.2021 (обновлено: 12:34 17.05.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаРежиссер Баходыр Юлдашев
Режиссер Баходыр Юлдашев - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.05.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент выразил соболезнования в связи с кончиной Народного артиста Узбекистана, ушедшего из жизни в возрасте 76-ти лет.
ТАШКЕНТ, 17 май — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста Узбекистана Баходира Юлдашева.

Светлая память о выдающемся сыне нашего народа, великом артисте, уникальной личности, искреннем и скромном человеке, заботливом и требовательном наставнике Баходире Турсуновиче Юлдашеве навсегда останется в наших сердцах.

Президент Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
По информации пресс-службы президента, за вклад в сфере развития национального искусства и культуры, Юлдашеву присвоены почетные звания "Заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан" и "Народный артист Республики Узбекистан". Также он был награжден орденами "Мехнат шухрати", "Фидокорона хизматлари учун", "Эл-юрт хурмати", "Буюк хизматлари учун".
Выдающийся режиссер и актер Баходир Юлдашев, внесший неоценимый вклад в развитие искусства и культуры Узбекского национального театра, скончался 16 мая 2021 года в возрасте 76-ти лет.
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