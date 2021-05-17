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TikTok головного мозга: самаркандцы оплевали памятник Алишеру Навои — видео
TikTok головного мозга: самаркандцы оплевали памятник Алишеру Навои — видео
На блогеров составили протоколы об административных правонарушениях по статье 183 КоАО РУз. Их дела переданы в суд по уголовным делам. 17.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-17T09:00+0500
2021-05-17T09:01+0500
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блогер
памятник
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Самаркандской области разыскали блогеров, снявших резонансный ролик на фоне памятника Алишеру Навои.На кадрах видно, как один из тиктокеров стоит, держась за монумент, а затем плюет на него и уходит.Кадры тут же разлетелись по сети. На них обратили внимание в областном УВД.Молодых людей доставили на допрос. На блогеров составили протоколы об административных правонарушениях по статье 183 КоАО РУз.Cобранные документы были направлены в суд Каттакоргана для возбуждения уголовных дел, сообщили в УВД.Позже в соцсетях было выложено видео, в котором один из участников ролика просит прощение за содеянное и моет памятник.Ранее правоохранители задержали еще одного самаркандского тиктокера за издевательство над памятником Алишеру Навои.Молодой человек встал около монумента и произнес оскорбительные слова в адрес великого поэта и мыслителя.Ему назначили наказание в виде ареста на 15 суток.
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tiktok, соцсети, алишер навои, блогер, памятник

TikTok головного мозга: самаркандцы оплевали памятник Алишеру Навои — видео

09:00 17.05.2021 (обновлено: 09:01 17.05.2021)
521
© AFP 2018 / LIONEL BONAVENTURETiktok
Tiktok - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.05.2021
© AFP 2018 / LIONEL BONAVENTURE
На блогеров составили протоколы об административных правонарушениях по статье 183 КоАО РУз. Их дела переданы в суд по уголовным делам.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Самаркандской области разыскали блогеров, снявших резонансный ролик на фоне памятника Алишеру Навои.
На кадрах видно, как один из тиктокеров стоит, держась за монумент, а затем плюет на него и уходит.
Кадры тут же разлетелись по сети. На них обратили внимание в областном УВД.
Молодых людей доставили на допрос. На блогеров составили протоколы об административных правонарушениях по статье 183 КоАО РУз.
Cобранные документы были направлены в суд Каттакоргана для возбуждения уголовных дел, сообщили в УВД.
© УВД Самаркандской областиБлогеры, снявшие видеоролик с памятником Алишеру Навои, в УВД
Блогеры, снявшие видеоролик с памятником Алишеру Навои, в УВД - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.05.2021
Блогеры, снявшие видеоролик с памятником Алишеру Навои, в УВД
© УВД Самаркандской области
Позже в соцсетях было выложено видео, в котором один из участников ролика просит прощение за содеянное и моет памятник.
Ранее правоохранители задержали еще одного самаркандского тиктокера за издевательство над памятником Алишеру Навои.
Молодой человек встал около монумента и произнес оскорбительные слова в адрес великого поэта и мыслителя.
Ему назначили наказание в виде ареста на 15 суток.
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