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Узбекистан готов к сотрудничеству по производству электромобилей в СНГ
Узбекистан готов к сотрудничеству по производству электромобилей в СНГ
На данный момент, в республике электромобили не выпускаются, хотя подобные планы были. 17.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-17T14:25+0500
2021-05-17T14:25+0500
электромобиль
политика
снг
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Узбекистан готов к сотрудничеству с партнерами в СНГ развивать производство электромобилей.Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и сокращения бедности.На днях в формате видеоконференции прошло очередное VII заседание совета по промышленной политике СНГ.Со стороны Минэкономразвития также презентован и обсужден проект программы концептуальных направлений развития промышленной кооперации между странами СНГ.В ведомстве напомнили, что в конце 2020-го глава республики Шавкат Мирзиёев предложил принять программу промышленной кооперации в СНГ.В Узбекистане в настоящий момент электромобили не выпускаются. В декабре 2020 года правительство заявило о планах перевести компанию "Узавтопром" на выпуск исключительно электромобилей. Еще в мае 2019-го сообщалось, что Hyundai в 2023-м намерена запустить производство электромобилей в Ферганской области. Строительство завода мощностью 10 тысяч электромобилей в год должно было начаться в 2021 году.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай! &gt;&gt;
https://uz.sputniknews.ru/20210325/skolko-importnyx-elektromobiley-zavezeno-v-uzbekistan-v-nachale-2021-go--statistika-17956775.html
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электромобиль, снг, узбекистан

Узбекистан готов к сотрудничеству по производству электромобилей в СНГ

14:25 17.05.2021
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© СС0 / Unsplash / Obi OnyeadorАвтомобиль, иллюстративное фото
Автомобиль, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.05.2021
© СС0 / Unsplash / Obi Onyeador
На данный момент, в республике электромобили не выпускаются, хотя подобные планы были.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Узбекистан готов к сотрудничеству с партнерами в СНГ развивать производство электромобилей.
Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и сокращения бедности.
На днях в формате видеоконференции прошло очередное VII заседание совета по промышленной политике СНГ.
"Узбекской стороной озвучена готовность к взаимодействию развития производств электромобилей на пространстве СНГ", — говорится в итоговом заявлении.
Со стороны Минэкономразвития также презентован и обсужден проект программы концептуальных направлений развития промышленной кооперации между странами СНГ.
В ведомстве напомнили, что в конце 2020-го глава республики Шавкат Мирзиёев предложил принять программу промышленной кооперации в СНГ.
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В Узбекистане в настоящий момент электромобили не выпускаются.
В декабре 2020 года правительство заявило о планах перевести компанию "Узавтопром" на выпуск исключительно электромобилей. Еще в мае 2019-го сообщалось, что Hyundai в 2023-м намерена запустить производство электромобилей в Ферганской области.
Строительство завода мощностью 10 тысяч электромобилей в год должно было начаться в 2021 году.
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