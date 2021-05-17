https://uz.sputniknews.ru/20210517/uzbekistan-i-kyrgyzstan-issleduyut-potentsial-transportnogo-koridora-18769655.html

Узбекистан и Кыргызстан исследуют потенциал транспортного коридора

Узбекистан и Кыргызстан исследуют потенциал транспортного коридора

Специалисты обеих республик обсудили меры по увеличению потенциала транспортного коридора Узбекистан – Кыргызстан – Китай. 17.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-17T20:02+0500

2021-05-17T20:02+0500

2021-05-17T20:02+0500

общество

строительство

железная дорога

кыргызстан

китай

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов встретился с министром транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Кыргызстана Гульмирой Абдралиевой. Стороны нацелены на рациональное и эффективное использование возможностей мультимодального транспортного коридора Кашгар – Иркештам – Ош – Андижан – Ташкент. Представители делегаций Узбекистана и Кыргызстана во главе с министрами профильных ведомств проводят научно-исследовательские работы вдоль коридора Ош – Сарыташ – Иркештам для того, чтобы наращивать и укреплять транспортно-коммуникационные связей между странами. В частности, члены делегации ознакомились с деятельностью пограничного таможенного поста Иркештам. Специалисты изучают осуществляемые работы и существующие проблемы для расширения потенциала, рационального и эффективного использования возможностей мультимодального транспортного коридора Кашгар – Иркештам – Ош – Андижан – Ташкент. С этой целью члены делегаций посетили перевалы Чыйырчык, Талдык, Тонмурун и пункт Сарыташ.Министры также обсудили перспективы взаимодействия в рамках соглашений по развитию и расширению сотрудничества между двумя странами.Несколько дней назад в рамках встречи в Сиане главы МИД стран Абдулазиз Камилов и Ван И договорились ускорить реализацию проекта строительства железной дороги между двумя государствами через территорию Кыргызстана.Проект строительства железнодорожной ветки обсуждается уже почти 20 лет.Стороны не могут договориться о ширине колеи, а также о стоимости строительства магистрали, которая пройдет по высокогорным труднодоступным районам.

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строительство, железная дорога, кыргызстан, китай, узбекистан