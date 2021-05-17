Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210517/uzbekistan-i-kyrgyzstan-issleduyut-potentsial-transportnogo-koridora-18769655.html
Узбекистан и Кыргызстан исследуют потенциал транспортного коридора
Узбекистан и Кыргызстан исследуют потенциал транспортного коридора
Специалисты обеих республик обсудили меры по увеличению потенциала транспортного коридора Узбекистан – Кыргызстан – Китай. 17.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-17T20:02+0500
2021-05-17T20:02+0500
общество
строительство
железная дорога
кыргызстан
китай
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/11/18769229_0:106:1164:761_1920x0_80_0_0_d0d6ccae0129b9046cb5fc1aa0058929.jpg
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов встретился с министром транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Кыргызстана Гульмирой Абдралиевой. Стороны нацелены на рациональное и эффективное использование возможностей мультимодального транспортного коридора Кашгар – Иркештам – Ош – Андижан – Ташкент. Представители делегаций Узбекистана и Кыргызстана во главе с министрами профильных ведомств проводят научно-исследовательские работы вдоль коридора Ош – Сарыташ – Иркештам для того, чтобы наращивать и укреплять транспортно-коммуникационные связей между странами. В частности, члены делегации ознакомились с деятельностью пограничного таможенного поста Иркештам. Специалисты изучают осуществляемые работы и существующие проблемы для расширения потенциала, рационального и эффективного использования возможностей мультимодального транспортного коридора Кашгар – Иркештам – Ош – Андижан – Ташкент. С этой целью члены делегаций посетили перевалы Чыйырчык, Талдык, Тонмурун и пункт Сарыташ.Министры также обсудили перспективы взаимодействия в рамках соглашений по развитию и расширению сотрудничества между двумя странами.Несколько дней назад в рамках встречи в Сиане главы МИД стран Абдулазиз Камилов и Ван И договорились ускорить реализацию проекта строительства железной дороги между двумя государствами через территорию Кыргызстана.Проект строительства железнодорожной ветки обсуждается уже почти 20 лет.Стороны не могут договориться о ширине колеи, а также о стоимости строительства магистрали, которая пройдет по высокогорным труднодоступным районам.
китай
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/11/18769229_5:0:1160:866_1920x0_80_0_0_4cc02be936b27ae38e8a437de2474dc5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
строительство, железная дорога, кыргызстан, китай, узбекистан

Узбекистан и Кыргызстан исследуют потенциал транспортного коридора

20:02 17.05.2021
917
© Пресс-служба Минтранса УзбекистанаВстреча руководителей транспортных ведомств Узбекистана и Кыргызстана
Встреча руководителей транспортных ведомств Узбекистана и Кыргызстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.05.2021
© Пресс-служба Минтранса Узбекистана
Специалисты обеих республик обсудили меры по увеличению потенциала транспортного коридора Узбекистан – Кыргызстан – Китай.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов встретился с министром транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Кыргызстана Гульмирой Абдралиевой. Стороны нацелены на рациональное и эффективное использование возможностей мультимодального транспортного коридора Кашгар – Иркештам – Ош – Андижан – Ташкент.
© Пресс-служба Минтранса УзбекистанаВстреча руководителей транспортных ведомств Узбекистана и Кыргызстана
Встреча руководителей транспортных ведомств Узбекистана и Кыргызстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.05.2021
Встреча руководителей транспортных ведомств Узбекистана и Кыргызстана
© Пресс-служба Минтранса Узбекистана
Представители делегаций Узбекистана и Кыргызстана во главе с министрами профильных ведомств проводят научно-исследовательские работы вдоль коридора Ош – Сарыташ – Иркештам для того, чтобы наращивать и укреплять транспортно-коммуникационные связей между странами.
В частности, члены делегации ознакомились с деятельностью пограничного таможенного поста Иркештам.
Специалисты изучают осуществляемые работы и существующие проблемы для расширения потенциала, рационального и эффективного использования возможностей мультимодального транспортного коридора Кашгар – Иркештам – Ош – Андижан – Ташкент. С этой целью члены делегаций посетили перевалы Чыйырчык, Талдык, Тонмурун и пункт Сарыташ.
© Пресс-служба Минтранса УзбекистанаВстреча руководителей транспортных ведомств Узбекистана и Кыргызстана
Встреча руководителей транспортных ведомств Узбекистана и Кыргызстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.05.2021
Встреча руководителей транспортных ведомств Узбекистана и Кыргызстана
© Пресс-служба Минтранса Узбекистана
Министры также обсудили перспективы взаимодействия в рамках соглашений по развитию и расширению сотрудничества между двумя странами.
Несколько дней назад в рамках встречи в Сиане главы МИД стран Абдулазиз Камилов и Ван И договорились ускорить реализацию проекта строительства железной дороги между двумя государствами через территорию Кыргызстана.
Проект строительства железнодорожной ветки обсуждается уже почти 20 лет.
Стороны не могут договориться о ширине колеи, а также о стоимости строительства магистрали, которая пройдет по высокогорным труднодоступным районам.
201000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:02Онищенко: биолаборатории США в странах СНГ опасны — COVID показал, на что способны вирусы
20:39В Ташкенте две недели ищут без вести пропавшую женщину — МВД просит о помощи
20:02Узбекистан и Кыргызстан исследуют потенциал транспортного коридора
19:23 IT Park будет сотрудничать с крупнейшей образовательной платформой
19:02В Ташкенте стартует благотворительный концерт юных джазменов
18:59Стадионы Узбекистана задействуют при проведении концертов
18:32В Узбекистане пройдет экологический благотворительный веломарафон Mo‘ynoqqa madad
18:27Наедине с Талибаном*: готов ли Узбекистан к уходу США из Афганистана
17:59Картины русского художника, хранящиеся в Нукусе, представят в Третьяковке
17:58Назначен директор Республиканского центра гематологии
17:23В Муйнаке состоялся фестиваль электронной музыки "Стихия"
17:08Незаконно уволенного директора школы восстановили в должности
16:52На Украине изъяли водку из "радиоактивных" яблок — их собрали в Чернобыле
16:08Мирзиёев поздравил главу Казахстана с днем рождения — ему исполнилось 68 лет
16:07В Каракалпакстане приступили к съемкам докфильма "Узбекистан: обновляющаяся история"
15:33Ослепительная Вселенная: во Флориде завершился смотр красоток со всего мира
14:25Узбекистан готов к сотрудничеству по производству электромобилей в СНГ
14:03Поножовщина в Намангане: юноша дважды пырнул своего знакомого
13:54Денежные переводы из России – самые выгодные в мире: мигранты спасают экономики стран СНГ
13:45В Красноярском крае произошла утечка топлива из крупного резервуара