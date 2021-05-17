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Колумнисты
https://uz.sputniknews.ru/20210517/zelenskiy-obnarujil-klondayk-dlya-ukrainskogo-byudjeta-18757237.html
Зеленский обнаружил Клондайк для украинского бюджета
Зеленский обнаружил Клондайк для украинского бюджета
На первом после майских праздников заседании украинского правительства его глава Денис Шмыгаль с дрожью в голосе объявил, что кабинет министров одобрил... 17.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-17T10:31+0500
2021-05-17T10:31+0500
колумнисты
владимир зеленский
налоги
экономика
бизнес
украина
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"Он даст возможность увеличить ежегодные поступления в бюджет на 60 миллиардов гривен. Мы закрываем пробелы, позволявшие крупному бизнесу не платить налоги. Отмечу, что мы не повышаем и не планируем повышать общегосударственные налоги для людей или бизнеса. Изменения не коснутся физических лиц — предпринимателей или вообще малого и среднего бизнеса", — заявил Шмыгаль, демонстрируя четыре слайда презентации, на которых сумма дополнительных поступлений почему-то исчислялась 20 миллиардами гривен.На деле все выглядит несколько иначе. Инициативы украинского правительства предполагают увеличение фискальной нагрузки на максимально широкий круг налогоплательщиков, работающих на общей системе налогообложения, — вне зависимости от их величины. При этом фискально придавят тех, кто работает легально и без льгот. Искать деньги в теневом обороте или за счет сокращения некоторых удивительных льгот никто не планирует.Итог может быть тоже несколько иным. Вместо дополнительных поступлений — закрытие производств, сокращение рабочих мест и рост нелегального сектора. Но людям, которые этот самый нелегальный сектор крышуют, гораздо удобнее делать вид, что корова будет давать больше молока, если ее больше доить.Законопроект был подготовлен в недрах украинской исполнительной власти быстро, с нарушением установленных процедур (например, даже без формального общественного обсуждения) и тайком. Почти так же получилось и в случае с налоговым законопроектом: неофициальная версия документа попала в Сеть непосредственно перед его вынесением на заседание правительства. А официально документ не обнародовали даже после одобрения правительством.Ознакомление с текстом во многом объясняет введенный режим секретности.Интересное ноу-хау придумали украинские чиновники для сельского хозяйства и пищевой промышленности. Подается оно под соусом борьбы со злоупотреблениями в администрировании налога на добавленную стоимость (НДС), в частности с созданием фиктивного входящего НДС. Для этого предполагается экспорт не признавать таковым до момента возврата в украинский банк валютной выручки экспортера.Сейчас экспорт де-юре возникает в момент оформления экспортной таможенной декларации и к оплате товара не привязан.Что дают изменения? До момента прихода денег в украинский банк экспортер не сможет воспользоваться нулевой ставкой налога при экспорте, а значит, и заявить НДС к возмещению.На практике часть украинских экспортеров сельскохозяйственной продукции и почти все экспортеры продовольственных товаров работают на условиях отсрочки платежа на 90-180 дней. С учетом того что товарная номенклатура сельскохозяйственного и продовольственного экспорта у Украины в значительной степени совпадает с Россией, российские экспортеры наверняка будут приветствовать инициативу украинского правительства, потому что их украинские коллеги будут дискриминироваться собственной властью.Для полного понимания прелести этой инициативы остается добавить, что в условиях электронного администрирования НДС, которое внедрено на Украине, формирование фиктивного входящего НДС невозможно без участия налоговиков. Причем участия на самом высоком уровне.Еще одна инициатива украинского правительства касается повышения ставок рентной платы (это украинский аналог российского налога на добычу полезных ископаемых) за добычу железной руды. В случае ее претворения в жизнь порадуются уже российские металлурги.Украинское правительство решило ввести прогрессивную шкалу ставок рентной платы. Причем при нынешнем высоком уровне цен на железную руду на мировом рынке это грозит украинским добывающим предприятиям десятикратным увеличением налоговой нагрузки — с 2,3 до 22,4 доллара за тонну железорудного сырья.Интересно, что до Майдана Ринат Ахметов, который контролирует более 60 процентов добычи железной руды на Украине, и прочие товарищи ковыряли железную руду практически бесплатно: плата за ее добычу была в разы ниже даже не самой высокой российской. После 2014 года она несколько раз повышалась и теперь сопоставима с российской, хотя и ниже среднемирового уровня.И не в последнюю очередь поэтому выплавка стали на Украине с 1991 года сократилась более чем в два раза (в России тоже сократилась, но незначительно), а 2/3 добываемой железной руды отправляется на экспорт.В таких условиях существенный рост рентной платы за добычу железной руды приведет к закрытию ряда добывающих предприятий с низкой рентабельностью (в частности, предприятий с шахтной добычей — например, на малой родине президента Зеленского). Это грозит увольнением 60-70 тысячам работников и сокращением добычи железорудного сырья процентов на 25-30. Другим следствием инновации станет еще большее падение выплавки металла. На старых заводах из более дорогого сырья производить его будет слишком накладно.В итоге Украина сократит свое присутствие на мировом рынке железной руды и особенно — на мировом рынке чугуна и стали.Еще одним "подарком" для реального сектора украинской экономики может стать трехкратное повышение ставки налога на выбросы двуокиси углерода — с десяти до 30 гривен за тонну. Вместе с введением со стороны Евросоюза углеродного налога на внешних производителей это забьет дополнительный гвоздь в крышку гроба всей украинской промышленности.И это далеко не весь перечень инициатив. Там еще присутствуют ограничение на перенос убытков прошлых лет, фактическое введение презумпции виновности при налоговых проверках и много другого.Легализация только этих направлений дала бы украинскому бюджету до 20 миллиардов гривен в год. На 100 процентов в тени находится, например, рынок такси. Даже 30 процентов земель сельскохозяйственного назначения используется нелегально.Можно вспомнить и о финансовых спекулянтах, которые освобождены от налогообложения любых доходов, полученных от государственных облигаций, — а это потери не менее десяти миллиардов гривен только по налогу на прибыль. А еще можно добавить дырявую таможню: после совершенно дикой меры — введения Советом национальной обороны и безопасности Украины полтора месяца назад санкций против группы контрабандистов — в бюджет не поступило ни одной дополнительной копейки.И объяснение тут простое: эти санкции пролоббировала другая группа контрабандистов, широко представленная в правящей партии. В остальных случаях объяснение аналогично: все описанные теневые сферы украинской экономики плотно связаны с руководством государства. Их трогать не с руки.Инициативы же по увеличению фискального давления на легальный бизнес удобны еще и тем, что их горячо поддерживают "западные партнеры".Источник: РИА Новости
https://uz.sputniknews.ru/20210507/posle-pobedy-nad-rossiey-zelenskiy-obyavil-tarifnuyu-voynu-oligarxam-18635940.html
https://uz.sputniknews.ru/20210512/ukrainskaya-zemlya-uje-na-puti-v-evrosoyuz-18686100.html
https://uz.sputniknews.ru/20210502/zelenskiy-postavil-zapad-na-mesto-zabrav-pod-sebya-dobychu-uglevodorodov-18591715.html
https://uz.sputniknews.ru/20210425/naftogaz-ukrainy-posramil-gazprom-svoimi-finansovymi-rezultatami-18481852.html
https://uz.sputniknews.ru/20210224/Evrosoyuz-dovolen-burnym-razvitiem-Ukrainy-16063968.html
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Валерий Михайлов
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владимир зеленский, налоги, экономика, бизнес, украина

Зеленский обнаружил Клондайк для украинского бюджета

10:31 17.05.2021
56
© AFP 2018 / BERTRAND GUAYПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.05.2021
© AFP 2018 / BERTRAND GUAY
Валерий Михайлов - Sputnik Узбекистан
Валерий Михайлов
Все материалы
На первом после майских праздников заседании украинского правительства его глава Денис Шмыгаль с дрожью в голосе объявил, что кабинет министров одобрил законопроект об изменениях в Налоговый кодекс.
"Он даст возможность увеличить ежегодные поступления в бюджет на 60 миллиардов гривен. Мы закрываем пробелы, позволявшие крупному бизнесу не платить налоги. Отмечу, что мы не повышаем и не планируем повышать общегосударственные налоги для людей или бизнеса. Изменения не коснутся физических лиц — предпринимателей или вообще малого и среднего бизнеса", — заявил Шмыгаль, демонстрируя четыре слайда презентации, на которых сумма дополнительных поступлений почему-то исчислялась 20 миллиардами гривен.
На деле все выглядит несколько иначе. Инициативы украинского правительства предполагают увеличение фискальной нагрузки на максимально широкий круг налогоплательщиков, работающих на общей системе налогообложения, — вне зависимости от их величины.
При этом фискально придавят тех, кто работает легально и без льгот. Искать деньги в теневом обороте или за счет сокращения некоторых удивительных льгот никто не планирует.
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Итог может быть тоже несколько иным. Вместо дополнительных поступлений — закрытие производств, сокращение рабочих мест и рост нелегального сектора. Но людям, которые этот самый нелегальный сектор крышуют, гораздо удобнее делать вид, что корова будет давать больше молока, если ее больше доить.
Законопроект был подготовлен в недрах украинской исполнительной власти быстро, с нарушением установленных процедур (например, даже без формального общественного обсуждения) и тайком.
Последнее начинает удаваться украинской власти все лучше: если при подготовке санкционного "списка контрабандистов" какие-то утечки были, то при смене главы "Нафтогаза" удалось соблюсти полную "тайну вкладов".
Почти так же получилось и в случае с налоговым законопроектом: неофициальная версия документа попала в Сеть непосредственно перед его вынесением на заседание правительства. А официально документ не обнародовали даже после одобрения правительством.
Ознакомление с текстом во многом объясняет введенный режим секретности.
Интересное ноу-хау придумали украинские чиновники для сельского хозяйства и пищевой промышленности.
Подается оно под соусом борьбы со злоупотреблениями в администрировании налога на добавленную стоимость (НДС), в частности с созданием фиктивного входящего НДС. Для этого предполагается экспорт не признавать таковым до момента возврата в украинский банк валютной выручки экспортера.
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Сейчас экспорт де-юре возникает в момент оформления экспортной таможенной декларации и к оплате товара не привязан.
Что дают изменения? До момента прихода денег в украинский банк экспортер не сможет воспользоваться нулевой ставкой налога при экспорте, а значит, и заявить НДС к возмещению.
На практике часть украинских экспортеров сельскохозяйственной продукции и почти все экспортеры продовольственных товаров работают на условиях отсрочки платежа на 90-180 дней.
Собственно, так работает весь мир — по крайней мере, по этим видам товаров. Сейчас НДС возмещается экспортеру в течение одного-трех месяцев после экспорта. После изменений НДС будет возмещаться на три-шесть месяцев дольше. А на этот дополнительный срок деньги для бесперебойной работы предприятия нужно будет где-то взять.
С учетом того что товарная номенклатура сельскохозяйственного и продовольственного экспорта у Украины в значительной степени совпадает с Россией, российские экспортеры наверняка будут приветствовать инициативу украинского правительства, потому что их украинские коллеги будут дискриминироваться собственной властью.
Для полного понимания прелести этой инициативы остается добавить, что в условиях электронного администрирования НДС, которое внедрено на Украине, формирование фиктивного входящего НДС невозможно без участия налоговиков. Причем участия на самом высоком уровне.
Еще одна инициатива украинского правительства касается повышения ставок рентной платы (это украинский аналог российского налога на добычу полезных ископаемых) за добычу железной руды. В случае ее претворения в жизнь порадуются уже российские металлурги.
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Украинское правительство решило ввести прогрессивную шкалу ставок рентной платы. Причем при нынешнем высоком уровне цен на железную руду на мировом рынке это грозит украинским добывающим предприятиям десятикратным увеличением налоговой нагрузки — с 2,3 до 22,4 доллара за тонну железорудного сырья.
Интересно, что до Майдана Ринат Ахметов, который контролирует более 60 процентов добычи железной руды на Украине, и прочие товарищи ковыряли железную руду практически бесплатно: плата за ее добычу была в разы ниже даже не самой высокой российской.
После 2014 года она несколько раз повышалась и теперь сопоставима с российской, хотя и ниже среднемирового уровня.
Ситуация для Украины усугубляется еще и тем, что руды на Украине в основном беднее, чем, скажем, в России, Австралии или Бразилии. Украинские металлургические заводы в большинстве своем устаревшие.
И не в последнюю очередь поэтому выплавка стали на Украине с 1991 года сократилась более чем в два раза (в России тоже сократилась, но незначительно), а 2/3 добываемой железной руды отправляется на экспорт.
В таких условиях существенный рост рентной платы за добычу железной руды приведет к закрытию ряда добывающих предприятий с низкой рентабельностью (в частности, предприятий с шахтной добычей — например, на малой родине президента Зеленского).
Это грозит увольнением 60-70 тысячам работников и сокращением добычи железорудного сырья процентов на 25-30. Другим следствием инновации станет еще большее падение выплавки металла. На старых заводах из более дорогого сырья производить его будет слишком накладно.
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В итоге Украина сократит свое присутствие на мировом рынке железной руды и особенно — на мировом рынке чугуна и стали.
Еще одним "подарком" для реального сектора украинской экономики может стать трехкратное повышение ставки налога на выбросы двуокиси углерода — с десяти до 30 гривен за тонну. Вместе с введением со стороны Евросоюза углеродного налога на внешних производителей это забьет дополнительный гвоздь в крышку гроба всей украинской промышленности.
И это далеко не весь перечень инициатив. Там еще присутствуют ограничение на перенос убытков прошлых лет, фактическое введение презумпции виновности при налоговых проверках и много другого.
Любопытно, что все происходит в тот момент, когда более 50 процентов оборота алкогольной продукции и не менее 20-25 процентов оборота нефтепродуктов в стране находится в тени.
Легализация только этих направлений дала бы украинскому бюджету до 20 миллиардов гривен в год. На 100 процентов в тени находится, например, рынок такси. Даже 30 процентов земель сельскохозяйственного назначения используется нелегально.
Можно вспомнить и о финансовых спекулянтах, которые освобождены от налогообложения любых доходов, полученных от государственных облигаций, — а это потери не менее десяти миллиардов гривен только по налогу на прибыль.
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А еще можно добавить дырявую таможню: после совершенно дикой меры — введения Советом национальной обороны и безопасности Украины полтора месяца назад санкций против группы контрабандистов — в бюджет не поступило ни одной дополнительной копейки.
И объяснение тут простое: эти санкции пролоббировала другая группа контрабандистов, широко представленная в правящей партии. В остальных случаях объяснение аналогично: все описанные теневые сферы украинской экономики плотно связаны с руководством государства. Их трогать не с руки.
Инициативы же по увеличению фискального давления на легальный бизнес удобны еще и тем, что их горячо поддерживают "западные партнеры".
Источник: РИА Новости
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