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Что мешает Узбекистану развивать туризм летом-2021: мнение эксперта
Что мешает Узбекистану развивать туризм летом-2021: мнение эксперта
Страна пользуется большим спросом среди россиян, но поездки пока откладываются по финансовым причинам, считает руководитель Ассоциации туроператоров России... 18.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-18T16:28+0500
2021-05-18T16:28+0500
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В связи с пандемией потребительское поведение российских туристов изменилось — большое внимание уделяется странам ближнего зарубежья. Об этом в понедельник сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на онлайн-конференции об отпускных планах россиян в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Тем не менее, страны ближнего зарубежья находятся в разных нишах спроса, уточнила Ломидзе. По словам эксперта, российские туристы планируют путешествия в РУз, однако не в ближайшее время. Спрос на отдых в республике снижают два фактора. По ее мнению, Узбекистан мог бы "выстрелить" в сфере туризма, если бы чуть дешевле были билеты.
https://uz.sputniknews.ru/20210511/turisticheskim-startapam-v-uzbekistane-vydelyat-800-mln-sumov-18675987.html
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туристы, туризм, узбекистан

Что мешает Узбекистану развивать туризм летом-2021: мнение эксперта

16:28 18.05.2021
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© СС0 / Unsplash / G-R MottezТуристы
Туристы - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2021
© СС0 / Unsplash / G-R Mottez
Страна пользуется большим спросом среди россиян, но поездки пока откладываются по финансовым причинам, считает руководитель Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В связи с пандемией потребительское поведение российских туристов изменилось — большое внимание уделяется странам ближнего зарубежья.
Об этом в понедельник сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на онлайн-конференции об отпускных планах россиян в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Экран смартфона - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2021
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Туристическим стартапам в Узбекистане выделят 800 млн. сумов
11 мая, 15:33
1774
Тем не менее, страны ближнего зарубежья находятся в разных нишах спроса, уточнила Ломидзе.
"Если, например, Абхазия находится в ассортименте подавляющего большинства туроператоров, на Узбекистан сформировался огромный отложенный спрос", — добавила она.
По словам эксперта, российские туристы планируют путешествия в РУз, однако не в ближайшее время. Спрос на отдых в республике снижают два фактора.
"К этой стране большой интерес. Всем хочется хорошей безопасной экзотики, но нынешнее количество рейсов и стоимость билетов в Узбекистан тормозят перспективу этого направления", — объяснила Ломидзе.
По ее мнению, Узбекистан мог бы "выстрелить" в сфере туризма, если бы чуть дешевле были билеты.
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