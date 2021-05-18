https://uz.sputniknews.ru/20210518/chto-meshaet-uzbekistanu-razvivat-turizm-letom-2021-mnenie-eksperta-18787358.html

Что мешает Узбекистану развивать туризм летом-2021: мнение эксперта

Что мешает Узбекистану развивать туризм летом-2021: мнение эксперта

Страна пользуется большим спросом среди россиян, но поездки пока откладываются по финансовым причинам, считает руководитель Ассоциации туроператоров России... 18.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-18T16:28+0500

2021-05-18T16:28+0500

2021-05-18T16:28+0500

туризм

туристы

туризм

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В связи с пандемией потребительское поведение российских туристов изменилось — большое внимание уделяется странам ближнего зарубежья. Об этом в понедельник сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на онлайн-конференции об отпускных планах россиян в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Тем не менее, страны ближнего зарубежья находятся в разных нишах спроса, уточнила Ломидзе. По словам эксперта, российские туристы планируют путешествия в РУз, однако не в ближайшее время. Спрос на отдых в республике снижают два фактора. По ее мнению, Узбекистан мог бы "выстрелить" в сфере туризма, если бы чуть дешевле были билеты.

https://uz.sputniknews.ru/20210511/turisticheskim-startapam-v-uzbekistane-vydelyat-800-mln-sumov-18675987.html

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туристы, туризм, узбекистан