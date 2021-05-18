https://uz.sputniknews.ru/20210518/kajdyy-desyatyy-uzbekistanets-gotov-podnyat-ruku-na-jenu-18785520.html

Каждый десятый узбекистанец готов поднять руку на жену

Каждый десятый узбекистанец готов поднять руку на жену

Социологи пришли к выводу, что 10,3 процента мужчин в Узбекистане допускают возможность применения насилия в семье. Такой результат они называют тревожным, но... 18.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-18T15:59+0500

2021-05-18T15:59+0500

2021-05-18T15:59+0500

общество

ижтимоий фикр

насилие в семье

общественное мнение

развод

опрос

брак

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Каждый десятый узбекистанец допускает возможность применения насилия в случаях, когда женщина своим поведением провоцирует мужа на применение силы. Такую тенденцию показало социологическое исследование, проведенное Центром изучения общественного мнения “Ижтимоий фикр”.По мнению мужской части участников опроса, поднять руку на женщину они готовы, если она употребляет алкоголь или наркотики (23,5%), между супругами отсутствует взаимопонимание (22,1%) или из-за материальных трудностей (20,6%). Sputnik Узбекистан в Telegram - читай, смотри обсуждай >>Такой результат эксперты называют тревожным, но констатируют, что большинство респондентов все же считают физическое насилие в семье недопустимым.В целом, абсолютное большинство участников опроса (81,3%) развод считает негативным явлением. Причем такого мнения придерживаются люди независимо от пола, возраста, уровня образования и сферы занятости.Причины разводовНо как бы к этому не относиться, супруги все же разрывают брачные узы. Наиболее распространенные причины при этом - несовместимость характеров (41,2%) и материальные проблемы (40,4%), не позволяющие, в том числе, приобрести отдельное жилье.Среди прочих причин - это бесплодие (12,6%), насилие в семье и активное использование соцсетей, провоцирующее ревность (по 12,2%).Еще одной причиной разводов называют вмешательство в семью родителей. Такого мнения придерживается треть опрошенных. При этом, каждый второй респондент в возрасте от 18 до 24 лет считает, что подобное вмешательство не приводит ни к чему хорошему, а только вызывает конфликты между супругами и снижает устойчивость семьи. Примечательно, что сами участники исследования старше 45 лет придерживаются прямо противоположного мнения и уверены, что их опыт наоборот способствует стабильности в отношениях. Когда пытаются сохранить семьюНа опыт старших обращают внимание и при заключении брака. Для многих молодых людей в Узбекистане выбор брачного партнера при непосредственном участии родителей считается нормой. Основывается такая точка зрения на уважении к ним, уверенности в их любви к своим детям и желании помочь создать счастливую крепкую семью. В любом случае, расторжение брака чаще всего сопровождается материальными или психологическими трудностями. Поэтому жители Узбекистана пытаются сохранить семью. Одним из важнейших факторов при этом является наличие совместных детей. Это останавливает 37,8 процента пар. В то же время, опрос показал понимание респондентов того, что подобный подход не устранит проблемы конфликтов в семье.При этом четверть респондентов менее категорична в этом вопросе и считает, что в одних ситуациях развод – это единственный выход, в других – супругам следует бороться за сохранение семьи. Такая позиция характерна в большей степени для молодежи.Sputnik Узбекистан в Telegram - читай, смотри обсуждай >>И, наконец, о самой процедуре расторжения брака. В целях сохранения семьи и уменьшения количества разводов в Узбекистане она является довольно усложненной. Чуть больше половины опрошенных (51,3%) поддерживают подобные шаги властей. А 13 процентов респондентов считают, что ее следует упростить, так как высокая пошлина и бюрократические проволочки не могут сохранить семью, а только делают и без того тяжелый психологически процесс развода еще более мучительным.

https://uz.sputniknews.ru/20210310/gde-chasche-vsego-razvodyatsya-v-uzbekistane--dannye-goskomstat-17483615.html

https://uz.sputniknews.ru/20200727/Rozhdaemost-braki-i-razvody-v-Uzbekistane--Goskomstat-14633346.html

https://uz.sputniknews.ru/20201026/Uzbekistantsy-stali-menshe-razvoditsya-v-2020-godu-15259386.html

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ижтимоий фикр, насилие в семье, общественное мнение, развод, опрос, брак, узбекистан