https://uz.sputniknews.ru/20210518/kajdyy-desyatyy-uzbekistanets-gotov-podnyat-ruku-na-jenu-18785520.html
Каждый десятый узбекистанец готов поднять руку на жену
Каждый десятый узбекистанец готов поднять руку на жену
Социологи пришли к выводу, что 10,3 процента мужчин в Узбекистане допускают возможность применения насилия в семье. Такой результат они называют тревожным, но... 18.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-18T15:59+0500
2021-05-18T15:59+0500
2021-05-18T15:59+0500
общество
ижтимоий фикр
насилие в семье
общественное мнение
развод
опрос
брак
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0d/18311909_0:448:2049:1600_1920x0_80_0_0_00143626706522fb790b6b5d82d2cb15.jpg
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Каждый десятый узбекистанец допускает возможность применения насилия в случаях, когда женщина своим поведением провоцирует мужа на применение силы. Такую тенденцию показало социологическое исследование, проведенное Центром изучения общественного мнения “Ижтимоий фикр”.По мнению мужской части участников опроса, поднять руку на женщину они готовы, если она употребляет алкоголь или наркотики (23,5%), между супругами отсутствует взаимопонимание (22,1%) или из-за материальных трудностей (20,6%). Sputnik Узбекистан в Telegram - читай, смотри обсуждай >>Такой результат эксперты называют тревожным, но констатируют, что большинство респондентов все же считают физическое насилие в семье недопустимым.В целом, абсолютное большинство участников опроса (81,3%) развод считает негативным явлением. Причем такого мнения придерживаются люди независимо от пола, возраста, уровня образования и сферы занятости.Причины разводовНо как бы к этому не относиться, супруги все же разрывают брачные узы. Наиболее распространенные причины при этом - несовместимость характеров (41,2%) и материальные проблемы (40,4%), не позволяющие, в том числе, приобрести отдельное жилье.Среди прочих причин - это бесплодие (12,6%), насилие в семье и активное использование соцсетей, провоцирующее ревность (по 12,2%).Еще одной причиной разводов называют вмешательство в семью родителей. Такого мнения придерживается треть опрошенных. При этом, каждый второй респондент в возрасте от 18 до 24 лет считает, что подобное вмешательство не приводит ни к чему хорошему, а только вызывает конфликты между супругами и снижает устойчивость семьи. Примечательно, что сами участники исследования старше 45 лет придерживаются прямо противоположного мнения и уверены, что их опыт наоборот способствует стабильности в отношениях. Когда пытаются сохранить семьюНа опыт старших обращают внимание и при заключении брака. Для многих молодых людей в Узбекистане выбор брачного партнера при непосредственном участии родителей считается нормой. Основывается такая точка зрения на уважении к ним, уверенности в их любви к своим детям и желании помочь создать счастливую крепкую семью. В любом случае, расторжение брака чаще всего сопровождается материальными или психологическими трудностями. Поэтому жители Узбекистана пытаются сохранить семью. Одним из важнейших факторов при этом является наличие совместных детей. Это останавливает 37,8 процента пар. В то же время, опрос показал понимание респондентов того, что подобный подход не устранит проблемы конфликтов в семье.При этом четверть респондентов менее категорична в этом вопросе и считает, что в одних ситуациях развод – это единственный выход, в других – супругам следует бороться за сохранение семьи. Такая позиция характерна в большей степени для молодежи.Sputnik Узбекистан в Telegram - читай, смотри обсуждай >>И, наконец, о самой процедуре расторжения брака. В целях сохранения семьи и уменьшения количества разводов в Узбекистане она является довольно усложненной. Чуть больше половины опрошенных (51,3%) поддерживают подобные шаги властей. А 13 процентов респондентов считают, что ее следует упростить, так как высокая пошлина и бюрократические проволочки не могут сохранить семью, а только делают и без того тяжелый психологически процесс развода еще более мучительным.
https://uz.sputniknews.ru/20210310/gde-chasche-vsego-razvodyatsya-v-uzbekistane--dannye-goskomstat-17483615.html
https://uz.sputniknews.ru/20200727/Rozhdaemost-braki-i-razvody-v-Uzbekistane--Goskomstat-14633346.html
https://uz.sputniknews.ru/20201026/Uzbekistantsy-stali-menshe-razvoditsya-v-2020-godu-15259386.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0d/18311909_0:256:2049:1792_1920x0_80_0_0_974ba5d7e4a48c44ab1984aea37d9ce3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ижтимоий фикр, насилие в семье, общественное мнение, развод, опрос, брак, узбекистан
Каждый десятый узбекистанец готов поднять руку на жену
Социологи пришли к выводу, что 10,3 процента мужчин в Узбекистане допускают возможность применения насилия в семье. Такой результат они называют тревожным, но утешают, что большинство респондентов все же считают это недопустимым.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik.
Каждый десятый узбекистанец допускает возможность применения насилия в случаях, когда женщина своим поведением провоцирует мужа на применение силы. Такую тенденцию показало социологическое исследование, проведенное
Центром изучения общественного мнения “Ижтимоий фикр”.
По мнению мужской части участников опроса, поднять руку на женщину они готовы, если она употребляет алкоголь или наркотики (23,5%), между супругами отсутствует взаимопонимание (22,1%) или из-за материальных трудностей (20,6%).
Такой результат эксперты называют тревожным, но констатируют, что большинство респондентов все же считают физическое насилие в семье недопустимым.
“Насилие в семье в большинстве случаев не приводит к разводу между супругами из-за установки, согласно которой женщина ради сохранения брака должна терпеть сложившуюся ситуацию и не предпринимать решительных действий”, - говорится в исследовании.
В целом, абсолютное большинство участников опроса (81,3%) развод считает негативным явлением. Причем такого мнения придерживаются люди независимо от пола, возраста, уровня образования и сферы занятости.
Причины разводов
Но как бы к этому не относиться, супруги все же разрывают брачные узы. Наиболее распространенные причины при этом - несовместимость характеров (41,2%) и материальные проблемы (40,4%), не позволяющие, в том числе, приобрести отдельное жилье.
Среди прочих причин - это бесплодие (12,6%), насилие в семье и активное использование соцсетей, провоцирующее ревность (по 12,2%).
“Одна из основных причин снижения устойчивости института семьи, по мнению 49,7 процента опрошенных, состоит в том, что современные молодые люди вступают в брак неготовыми к семейной жизни, не достигнув духовной зрелости, не получив законченного образования, не овладев профессией, не имея отдельного жилья и заработка, достаточного для обеспечения семьи”, - пришли к выводу социологи.
Еще одной причиной разводов называют вмешательство в семью родителей. Такого мнения придерживается треть опрошенных. При этом, каждый второй респондент в возрасте от 18 до 24 лет считает, что подобное вмешательство не приводит ни к чему хорошему, а только вызывает конфликты между супругами и снижает устойчивость семьи.
Примечательно, что сами участники исследования старше 45 лет придерживаются прямо противоположного мнения и уверены, что их опыт наоборот способствует стабильности в отношениях.
Когда пытаются сохранить семью
На опыт старших обращают внимание и при заключении брака. Для многих молодых людей в Узбекистане выбор брачного партнера при непосредственном участии родителей считается нормой. Основывается такая точка зрения на уважении к ним, уверенности в их любви к своим детям и желании помочь создать счастливую крепкую семью.
“С другой стороны, такой способ создания семьи может снижать устойчивость семьи и иногда приводит к разводу. Это происходит в случаях, когда между супругами не появилось чувства любви и взаимной привязанности. В современных условиях молодые люди уже не хотят и не могут жить без семейного счастья, с нелюбимым человеком, и предпочитают расторгнуть такой брак”, - говорится в исследовании.
В любом случае, расторжение брака чаще всего сопровождается материальными или психологическими трудностями. Поэтому жители Узбекистана пытаются сохранить семью. Одним из важнейших факторов при этом является наличие совместных детей. Это останавливает 37,8 процента пар. В то же время, опрос показал понимание респондентов того, что подобный подход не устранит проблемы конфликтов в семье.
“В обществе доминирует мнение, что ради сохранения семьи и воспитания детей супруги должны терпеть друг друга и мириться со сложившейся ситуацией: такого мнения придерживаются 64,3 процента опрошенных - мужчины и женщины в равной степени”, - говорится в результатах опроса.
При этом четверть респондентов менее категорична в этом вопросе и считает, что в одних ситуациях развод – это единственный выход, в других – супругам следует бороться за сохранение семьи. Такая позиция характерна в большей степени для молодежи.
И, наконец, о самой процедуре расторжения брака. В целях сохранения семьи и уменьшения количества разводов в Узбекистане она является довольно усложненной. Чуть больше половины опрошенных (51,3%) поддерживают подобные шаги властей. А 13 процентов респондентов считают, что ее следует упростить, так как высокая пошлина и бюрократические проволочки не могут сохранить семью, а только делают и без того тяжелый психологически процесс развода еще более мучительным.