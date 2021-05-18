Политика
Как проходит визит Артыкходжаева в Казань — яркие фото
13:04 18.05.2021 (обновлено: 13:42 18.05.2021)
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© Пресс-служба хокимията ТашкентаВизит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Гости столицы Татарстана осмотрели парк "Горкинско-Ометьевский лес", Национальную библиотеку республики и другие объекты.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Узбекская делегация 17-18 мая находится с визитом в Казани — столице Татарстана, одного из субъектов РФ.
В составе делегации — министр жилищно-коммунального хозяйства Шерзод Хидоятов, хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, хоким Ташкентской области Даврон Хидоятов и другие официальные лица.
Цель визита, как рассказали в пресс-службе администрации Ташкента, — обмен опытом и изучение систем жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры, ландшафтного дизайна, общественного транспорта, знакомство с социальными и инфраструктурными объектами города.
Узбекская делегация уже встретилась с мэром Казани Ильсуром Метшиным. Стороны обговорили пути расширения сотрудничества в 2021-2022 годах.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаВизит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
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© Пресс-служба хокимията Ташкента
Визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
© Пресс-служба хокимията ТашкентаВизит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
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© Пресс-служба хокимията Ташкента
Визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
© Пресс-служба хокимията ТашкентаВизит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
3/7
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
© Пресс-служба хокимията ТашкентаВизит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
4/7
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
© Пресс-служба хокимията ТашкентаВизит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
5/7
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
© Пресс-служба хокимията ТашкентаВизит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
6/7
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
© Пресс-служба хокимията ТашкентаВизит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
7/7
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
1/7
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
2/7
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
3/7
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
4/7
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
5/7
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
6/7
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
7/7
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
Гости также осмотрели парк "Горкинско-Ометьевский лес", Национальную библиотеку Татарстана, бульвар Белых цветов, экстремальный парк "Урам", жилой комплекс "Арт Сити", озеро Нижний Кабан, образовательные, спортивные и другие объекты.