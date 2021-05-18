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https://uz.sputniknews.ru/20210518/kak-proxodit-vizit-artykxodjaeva-v-kazan--yarkie-foto-18779418.html
Как проходит визит Артыкходжаева в Казань — яркие фото
Как проходит визит Артыкходжаева в Казань — яркие фото
Гости столицы Татарстана осмотрели парк "Горкинско-Ометьевский лес", Национальную библиотеку республики и другие объекты. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-18T13:04+0500
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политика
джахонгир артыкходжаев
татарстан
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Узбекская делегация 17-18 мая находится с визитом в Казани — столице Татарстана, одного из субъектов РФ.В составе делегации — министр жилищно-коммунального хозяйства Шерзод Хидоятов, хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, хоким Ташкентской области Даврон Хидоятов и другие официальные лица.Цель визита, как рассказали в пресс-службе администрации Ташкента, — обмен опытом и изучение систем жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры, ландшафтного дизайна, общественного транспорта, знакомство с социальными и инфраструктурными объектами города.Узбекская делегация уже встретилась с мэром Казани Ильсуром Метшиным. Стороны обговорили пути расширения сотрудничества в 2021-2022 годах.Гости также осмотрели парк "Горкинско-Ометьевский лес", Национальную библиотеку Татарстана, бульвар Белых цветов, экстремальный парк "Урам", жилой комплекс "Арт Сити", озеро Нижний Кабан, образовательные, спортивные и другие объекты.
https://uz.sputniknews.ru/20210511/artykxodjaev-predlojil-otkryt-v-tashkente-frantsuzskie-restorany-18678341.html
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ташкент, джахонгир артыкходжаев, татарстан, казань

Как проходит визит Артыкходжаева в Казань — яркие фото

13:04 18.05.2021 (обновлено: 13:42 18.05.2021)
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© Пресс-служба хокимията ТашкентаВизит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
Визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2021
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Гости столицы Татарстана осмотрели парк "Горкинско-Ометьевский лес", Национальную библиотеку республики и другие объекты.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Узбекская делегация 17-18 мая находится с визитом в Казани — столице Татарстана, одного из субъектов РФ.
В составе делегации — министр жилищно-коммунального хозяйства Шерзод Хидоятов, хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, хоким Ташкентской области Даврон Хидоятов и другие официальные лица.
Цель визита, как рассказали в пресс-службе администрации Ташкента, — обмен опытом и изучение систем жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры, ландшафтного дизайна, общественного транспорта, знакомство с социальными и инфраструктурными объектами города.
Узбекская делегация уже встретилась с мэром Казани Ильсуром Метшиным. Стороны обговорили пути расширения сотрудничества в 2021-2022 годах.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаВизит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
Визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань - Sputnik Узбекистан
1/7
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
© Пресс-служба хокимията ТашкентаВизит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
Визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань - Sputnik Узбекистан
2/7
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
© Пресс-служба хокимията ТашкентаВизит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
Визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань - Sputnik Узбекистан
3/7
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
© Пресс-служба хокимията ТашкентаВизит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
Визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань - Sputnik Узбекистан
4/7
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
© Пресс-служба хокимията ТашкентаВизит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
Визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань - Sputnik Узбекистан
5/7
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
© Пресс-служба хокимията ТашкентаВизит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
Визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань - Sputnik Узбекистан
6/7
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
© Пресс-служба хокимията ТашкентаВизит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
Визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань - Sputnik Узбекистан
7/7
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
1/7
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
2/7
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
3/7
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
4/7
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
5/7
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
6/7
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
7/7
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Визит хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в Казань
Гости также осмотрели парк "Горкинско-Ометьевский лес", Национальную библиотеку Татарстана, бульвар Белых цветов, экстремальный парк "Урам", жилой комплекс "Арт Сити", озеро Нижний Кабан, образовательные, спортивные и другие объекты.
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