https://uz.sputniknews.ru/20210518/kak-proxodit-vizit-artykxodjaeva-v-kazan--yarkie-foto-18779418.html

Как проходит визит Артыкходжаева в Казань — яркие фото

Как проходит визит Артыкходжаева в Казань — яркие фото

Гости столицы Татарстана осмотрели парк "Горкинско-Ометьевский лес", Национальную библиотеку республики и другие объекты. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан

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ташкент

политика

джахонгир артыкходжаев

татарстан

казань

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Узбекская делегация 17-18 мая находится с визитом в Казани — столице Татарстана, одного из субъектов РФ.В составе делегации — министр жилищно-коммунального хозяйства Шерзод Хидоятов, хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, хоким Ташкентской области Даврон Хидоятов и другие официальные лица.Цель визита, как рассказали в пресс-службе администрации Ташкента, — обмен опытом и изучение систем жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры, ландшафтного дизайна, общественного транспорта, знакомство с социальными и инфраструктурными объектами города.Узбекская делегация уже встретилась с мэром Казани Ильсуром Метшиным. Стороны обговорили пути расширения сотрудничества в 2021-2022 годах.Гости также осмотрели парк "Горкинско-Ометьевский лес", Национальную библиотеку Татарстана, бульвар Белых цветов, экстремальный парк "Урам", жилой комплекс "Арт Сити", озеро Нижний Кабан, образовательные, спортивные и другие объекты.

https://uz.sputniknews.ru/20210511/artykxodjaev-predlojil-otkryt-v-tashkente-frantsuzskie-restorany-18678341.html

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