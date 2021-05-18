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Казахстан и Узбекистан завершают работу по запуску "азиатской" шенгенской визы
Казахстан и Узбекистан завершают работу по запуску "азиатской" шенгенской визы
Впервые идея о предоставлении туристам единого документа для въезда была озвучена в 2018 году. Это своего рода "азиатский" вариант шенгена. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-18T08:55+0500
2021-05-18T08:59+0500
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Казахстан и Узбекистан решили все технические вопросы по внедрению многократной туристической визы Silk Road Visа, осталось пройти внутригосударственные процедуры.Об этом заявил РИА Новости вице-премьер Узбекистана, глава Госкомтуризма Азиз Абдухакимов.Вице-премьер рассказал, что для реализации проекта будет работать портал, на котором иностранцы смогут оставить заявку, ответ за обращение придет в течение 48 часов.Ранее в Министерстве культуры Казахстана заявили, что Silk Road Visa имеет все возможности стать аналогом шенгенской визы по странам Шелкового пути.Документ поможет преодолеть визовые, таможенные и пограничные барьеры при пересечении туристами границ сопредельных государств.
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виза, туризм, казахстан, узбекистан

Казахстан и Узбекистан завершают работу по запуску "азиатской" шенгенской визы

08:55 18.05.2021 (обновлено: 08:59 18.05.2021)
374
© СС0 / Unsplash / ConvertKitНабор путешественника
Набор путешественника - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2021
© СС0 / Unsplash / ConvertKit
Впервые идея о предоставлении туристам единого документа для въезда была озвучена в 2018 году. Это своего рода "азиатский" вариант шенгена.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Казахстан и Узбекистан решили все технические вопросы по внедрению многократной туристической визы Silk Road Visа, осталось пройти внутригосударственные процедуры.
Об этом заявил РИА Новости вице-премьер Узбекистана, глава Госкомтуризма Азиз Абдухакимов.
"Точная дата определяется двусторонней комиссией, которая сегодня работает... Мы все технические задачи решили, стоим на пороге решения. Мы должны пройти внутригосударственные процедуры согласования", — подчеркнул Абдухакимов.
Вице-премьер рассказал, что для реализации проекта будет работать портал, на котором иностранцы смогут оставить заявку, ответ за обращение придет в течение 48 часов.

"Сегодня к нашему проекту хочет присоединиться ряд других стран, интерес проявляет Кыргызстан очень активно, есть автономные наработки с Азербайджанской республикой, потенциально к этому проекту могли бы присоединиться Таджикистан, Монголия, а также ряд закавказских республик. Идут переговоры", — добавил Абдухакимов.

Ранее в Министерстве культуры Казахстана заявили, что Silk Road Visa имеет все возможности стать аналогом шенгенской визы по странам Шелкового пути.
Документ поможет преодолеть визовые, таможенные и пограничные барьеры при пересечении туристами границ сопредельных государств.
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