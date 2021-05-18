https://uz.sputniknews.ru/20210518/kazaxstan-i-uzbekistan-zavershayut-rabotu-po-vnedreniyu-aziatskoy-shengenskoy-vizy-18770995.html

Казахстан и Узбекистан завершают работу по запуску "азиатской" шенгенской визы

Казахстан и Узбекистан завершают работу по запуску "азиатской" шенгенской визы

Впервые идея о предоставлении туристам единого документа для въезда была озвучена в 2018 году. Это своего рода "азиатский" вариант шенгена. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-18T08:55+0500

2021-05-18T08:55+0500

2021-05-18T08:59+0500

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Казахстан и Узбекистан решили все технические вопросы по внедрению многократной туристической визы Silk Road Visа, осталось пройти внутригосударственные процедуры.Об этом заявил РИА Новости вице-премьер Узбекистана, глава Госкомтуризма Азиз Абдухакимов.Вице-премьер рассказал, что для реализации проекта будет работать портал, на котором иностранцы смогут оставить заявку, ответ за обращение придет в течение 48 часов.Ранее в Министерстве культуры Казахстана заявили, что Silk Road Visa имеет все возможности стать аналогом шенгенской визы по странам Шелкового пути.Документ поможет преодолеть визовые, таможенные и пограничные барьеры при пересечении туристами границ сопредельных государств.

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виза, туризм, казахстан, узбекистан