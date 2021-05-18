https://uz.sputniknews.ru/20210518/lishennyy-sobstvennosti-po-sekretnomu-resheniyu-stolichnyy-biznesmen-poluchit-kompensatsiyu-18790395.html
Лишенный собственности по "секретному" решению столичный бизнесмен, получит компенсацию
Лишенный собственности по "секретному" решению столичный бизнесмен, получит компенсацию
Суд возложил на Ташкентский хокимият обязательство компенсировать местному бизнесмену потери за снесенную собственность. Ранее он не мог ее получить из-за... 18.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-18T18:09+0500
2021-05-18T18:09+0500
2021-05-18T18:09+0500
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Чиланзарский межрайонный административный суд обязал Ташкентский городской хокимият предоставить компенсацию за снесенное здание местному предпринимателю после его обращения к бизнес-омбудсмену. Как сообщается на сайте Уполномоченного при президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства, бизнесмен лишился собственности и положенной ему при этом компенсации из-за “секретного” решения столичного хокима.Взамен этого владельцу предложили другой объект. При оформлении права собственности у бизнесмена потребовали предъявить копию решения градоначальника. Однако в администрации отказались ему ее предоставлять под предлогом “секретности” данного решения.Sputnik Узбекистан в Telegram - читай, смотри обсуждай >> Предприниматель был вынужден обратиться за помощью к бизнес-омбудсмену, который подал иск на бездействие городских властей. Суд встал на сторону пострадавшего и возложил на хокимият обязательство ему компенсацию за снесенную собственность.
https://uz.sputniknews.ru/20210422/s-1-maya-predprinimateley-zavalyat-kompensatsiyami-i-lgotami-18452738.html
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суд, компенсация, хокимият ташкента, предприниматели, предпринимательство, омбудсмен, бизнес, бизнесмен, ташкент, узбекистан
Лишенный собственности по "секретному" решению столичный бизнесмен, получит компенсацию
Суд возложил на Ташкентский хокимият обязательство компенсировать местному бизнесмену потери за снесенную собственность. Ранее он не мог ее получить из-за "секретного" решения градоначальника.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Чиланзарский межрайонный административный суд обязал Ташкентский городской хокимият предоставить компенсацию за снесенное здание местному предпринимателю после его обращения к бизнес-омбудсмену.
Как сообщается
на сайте Уполномоченного при президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства, бизнесмен лишился собственности и положенной ему при этом компенсации из-за “секретного” решения столичного хокима.
“Trader” ЧП (название изменено) осуществляло торговую деятельность посредством торгового объекта размером 72 кв.м. в городе Ташкенте. В связи с изъятием земельного участка хокимиятом города для государственных и общественных нужд, данный объект был снесен”, - говорится в сообщении.
Взамен этого владельцу предложили другой объект. При оформлении права собственности у бизнесмена потребовали предъявить копию решения градоначальника. Однако в администрации отказались ему ее предоставлять под предлогом “секретности” данного решения.
Предприниматель был вынужден обратиться за помощью к бизнес-омбудсмену, который подал иск на бездействие городских властей. Суд встал на сторону пострадавшего и возложил на хокимият обязательство ему компенсацию за снесенную собственность.