https://uz.sputniknews.ru/20210518/lishennyy-sobstvennosti-po-sekretnomu-resheniyu-stolichnyy-biznesmen-poluchit-kompensatsiyu-18790395.html

Лишенный собственности по "секретному" решению столичный бизнесмен, получит компенсацию

Лишенный собственности по "секретному" решению столичный бизнесмен, получит компенсацию

Суд возложил на Ташкентский хокимият обязательство компенсировать местному бизнесмену потери за снесенную собственность. Ранее он не мог ее получить из-за... 18.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-18T18:09+0500

2021-05-18T18:09+0500

2021-05-18T18:09+0500

общество

суд

компенсация

хокимият ташкента

предприниматели

предпринимательство

омбудсмен

бизнес

бизнесмен

ташкент

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Чиланзарский межрайонный административный суд обязал Ташкентский городской хокимият предоставить компенсацию за снесенное здание местному предпринимателю после его обращения к бизнес-омбудсмену. Как сообщается на сайте Уполномоченного при президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства, бизнесмен лишился собственности и положенной ему при этом компенсации из-за “секретного” решения столичного хокима.Взамен этого владельцу предложили другой объект. При оформлении права собственности у бизнесмена потребовали предъявить копию решения градоначальника. Однако в администрации отказались ему ее предоставлять под предлогом “секретности” данного решения.Sputnik Узбекистан в Telegram - читай, смотри обсуждай >> Предприниматель был вынужден обратиться за помощью к бизнес-омбудсмену, который подал иск на бездействие городских властей. Суд встал на сторону пострадавшего и возложил на хокимият обязательство ему компенсацию за снесенную собственность.

https://uz.sputniknews.ru/20210422/s-1-maya-predprinimateley-zavalyat-kompensatsiyami-i-lgotami-18452738.html

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