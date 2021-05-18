Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210518/lishennyy-sobstvennosti-po-sekretnomu-resheniyu-stolichnyy-biznesmen-poluchit-kompensatsiyu-18790395.html
Лишенный собственности по "секретному" решению столичный бизнесмен, получит компенсацию
Лишенный собственности по "секретному" решению столичный бизнесмен, получит компенсацию
Суд возложил на Ташкентский хокимият обязательство компенсировать местному бизнесмену потери за снесенную собственность. Ранее он не мог ее получить из-за... 18.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-18T18:09+0500
2021-05-18T18:09+0500
общество
суд
компенсация
хокимият ташкента
предприниматели
предпринимательство
омбудсмен
бизнес
бизнесмен
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/13/16043868_0:215:2741:1757_1920x0_80_0_0_e3ef5ed5ce0d291763919b645a086622.jpg
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Чиланзарский межрайонный административный суд обязал Ташкентский городской хокимият предоставить компенсацию за снесенное здание местному предпринимателю после его обращения к бизнес-омбудсмену. Как сообщается на сайте Уполномоченного при президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства, бизнесмен лишился собственности и положенной ему при этом компенсации из-за “секретного” решения столичного хокима.Взамен этого владельцу предложили другой объект. При оформлении права собственности у бизнесмена потребовали предъявить копию решения градоначальника. Однако в администрации отказались ему ее предоставлять под предлогом “секретности” данного решения.Sputnik Узбекистан в Telegram - читай, смотри обсуждай &gt;&gt; Предприниматель был вынужден обратиться за помощью к бизнес-омбудсмену, который подал иск на бездействие городских властей. Суд встал на сторону пострадавшего и возложил на хокимият обязательство ему компенсацию за снесенную собственность.
https://uz.sputniknews.ru/20210422/s-1-maya-predprinimateley-zavalyat-kompensatsiyami-i-lgotami-18452738.html
ташкент
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/13/16043868_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_7bc84ed1e27b45ecabadc3fb8dd62f17.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
суд, компенсация, хокимият ташкента, предприниматели, предпринимательство, омбудсмен, бизнес, бизнесмен, ташкент, узбекистан

Лишенный собственности по "секретному" решению столичный бизнесмен, получит компенсацию

18:09 18.05.2021
631
© Depositphotos / JanPietruszkaСудебный молоток и весы правосудия
Судебный молоток и весы правосудия - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2021
© Depositphotos / JanPietruszka
Суд возложил на Ташкентский хокимият обязательство компенсировать местному бизнесмену потери за снесенную собственность. Ранее он не мог ее получить из-за "секретного" решения градоначальника.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Чиланзарский межрайонный административный суд обязал Ташкентский городской хокимият предоставить компенсацию за снесенное здание местному предпринимателю после его обращения к бизнес-омбудсмену.
Как сообщается на сайте Уполномоченного при президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства, бизнесмен лишился собственности и положенной ему при этом компенсации из-за “секретного” решения столичного хокима.
“Trader” ЧП (название изменено) осуществляло торговую деятельность посредством торгового объекта размером 72 кв.м. в городе Ташкенте. В связи с изъятием земельного участка хокимиятом города для государственных и общественных нужд, данный объект был снесен”, - говорится в сообщении.
Бизнесмен - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2021
Общество
С 1 мая предпринимателей "завалят" компенсациями и льготами
22 апреля, 16:58
1639
Взамен этого владельцу предложили другой объект. При оформлении права собственности у бизнесмена потребовали предъявить копию решения градоначальника. Однако в администрации отказались ему ее предоставлять под предлогом “секретности” данного решения.
Sputnik Узбекистан в Telegram - читай, смотри обсуждай >>
Предприниматель был вынужден обратиться за помощью к бизнес-омбудсмену, который подал иск на бездействие городских властей. Суд встал на сторону пострадавшего и возложил на хокимият обязательство ему компенсацию за снесенную собственность.
001001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:09Лишенный собственности по "секретному" решению столичный бизнесмен, получит компенсацию
17:52Узбекистанцев предупредили о мошенниках, предлагающих попасть в Европу из Украины
17:36Сбой электроснабжения произошел на Сергелийской линии ташкентского метро
17:32Правительство установило объем закупок зерна для госресурсов
17:09Омбудсмен Узбекистана встретилась с соотечественниками в Москве
17:02Музейные находки: семь недооцененных чудес Узбекистана
16:50Азербайджан стягивает войска на границу с Арменией — грядет новый конфликт?
16:28Что мешает Узбекистану развивать туризм летом-2021: мнение эксперта
15:59Каждый десятый узбекистанец готов поднять руку на жену
15:56ЦИК Узбекистана пригласил наблюдателей МПА СНГ на выборы президента в октябре
15:50Парламент Узбекистана намерен ратифицировать Конвенцию ООН о правах инвалидов
15:24Страны СНГ хотят создать совет глав избиркомов — идею выдвинул Узбекистан
15:01Саида Мирзиёева приняла участие в открытии выставки Ивана Кудряшова в Москве — фото
14:55В "Узбекистон темир йуллари" опровергли предписанные компании убытки в $9 млн
14:11"Ты супер!": стартовал кастинг пятого сезона детского музыкального конкурса
14:01Систему водоснабжения Узбекистана модернизируют почти за $250 млн кредитных средств
13:47Узбекские дзюдоисты заняли второе место на Кубке Азии в Казахстане
13:38"Любимое мороженое Путина" стало настоящим хитом в Китае
13:04Как проходит визит Артыкходжаева в Казань — яркие фото
12:46ВБ выделит средства на разработку проекта Трансафганской железной дороги