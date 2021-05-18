Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210518/muzeynye-naxodki-sem-nedootsenennyx-chudes-uzbekistana-18788254.html
Музейные находки: семь недооцененных чудес Узбекистана
Музейные находки: семь недооцененных чудес Узбекистана
Восемнадцатого мая во всем мире отмечают Международный день музеев. Согласно данным Госкомстата Узбекистана, на данный момент в республике их насчитывается... 18.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-18T17:02+0500
2021-05-18T17:04+0500
культура
музей
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/12/18782722_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_43e8963f69a57b320e9b8108498a31cf.jpg
В преддверии летних каникул и отпусков мы спросили у представителей туркомпаний и опытных гидов, какие музеи, которые часто посещают туристы из других стран, но, к сожалению, привлекают мало внимания жителей самого Узбекистана, они советуют посетить.Муйнакский музей экологииДо расположенного в Каракалпакстане небольшого города Муйнак сможет добраться не каждый турист – все-таки очень далеко он находится от облюбованных путешественниками маршрутов. Тем не менее, побывать в Муйнаке и открыть для себя местный музей, без сомнения, стоит.Еще 40 лет назад здесь был шумный портовый город, стоявший на берегу Аральского моря. Однако с тех пор вода отсюда отступила, ее место заняли пески, а рыболовецкие корабли стали на вечную стоянку посреди безжизненной пустыни. Именно об этой трагедии и рассказывают экспонаты Муйнакского музея экологии.Его посетители смогут ознакомиться с местной историей и современностью, бытом и прикладным искусством, а также флорой и фауной некогда богатого рыбой Арала. Но одни из самых пронзительных экспонатов – это картины художников Рафаэля Матевосяна и Фаима Мадгазина, живших здесь в 1960-х годах. Они еще застали портовый период в жизни Муйнака и в то же время запечатлели на своих полотнах начало того процесса, который кардинально изменил лицо города.На окраине Муйнака также есть еще одно место, которое привлекает приезжих, – кладбище кораблей и располагающийся рядом Музей истории Аральского моря.Термезский археологический музейНастоящей жемчужиной для любителей древностей станет Термезский археологичекий музей – один из немногих в своем роде не только в Узбекистане, но и, пожалуй, во всей Центральной Азии. Неудивительно, что именно здесь он и находится.Термез, расположенный у самой границы с Афганистаном, – один из древнейших культурных центров региона. Здесь строили крепость войска Александра Македонского, а во времена Кушанского царства был процветающий город. Недалеко от Термеза нашли остатки величественного буддийского храма. На этой земле тесно переплелась история разных цивилизаций и эпох. И лучшее место, чтобы проследить все ее перипетии, – городской археологический музей.Сегодня в нем хранятся несколько десятков тысяч экспонатов. Среди них образцы посуды и инструментов первобытных людей, античные скульптуры и буддийские статуи, оружие и монеты времен Средневековья, а также другие, не менее интересные находки работавших здесь на раскопках археологов.Дом-музей Файзуллы Ходжаева в БухареЭтот музей тоже не входит в список популярных среди жителей страны достопримечательностей, – и зря! Ведь это не просто мемориальный комплекс, посвященный одному из лидеров Советского Туркестана и Узбекистана 1920-х – 30-х годов, но и сам по себе выдающийся образец городского узбекского зодчества конца XIXвека. И его стоит увидеть каждому.Файзулла Ходжаев, как и многие другие революционеры, родился в довольно обеспеченной семье – его отцом был успешный и богатый купец, торговавший каракулем. Именно для него и построили дом, в котором сейчас находится музей. Комнаты здания, которое занимает площадь в три гектара, производят неизгладимое впечатление – их стены украшены искусными росписями бухарских мастеров и красочными восточными коврами. Еще одна настоящая находка – это обрамляющая парадные помещения двора резная галерея, выполненная из дерева.В отреставрированных комнатах восстановлена обстановка быта состоятельной бухарской семьи, соответствующая концу XIX – началу XX веков, а также выставлены одежда и другие предметы быта. Поэтому посетители музея не просто узнают больше о бурных событиях истории страны, но и попадут в своеобразную машину времени, которая позволит им перенестись в ту эпоху.Городище "Афросиаб" – музей истории СамаркандаХотя Самарканд и является одним из самых знаменитых городов Узбекистана, все-таки и здесь можно найти достопримечательности, на которые не каждый обратит внимание. Есть среди них и настоящая жемчужина – музей истории Самарканда "Афросиаб", расположенный не так далеко от площади Регистан.Музей возвели в 1970 году на том месте, где ранее археологи обнаружили то, что осталось от древнего городища Афросиаб. Уникальные исторические артефакты, такие как керамика, оружие и монеты, а также поразительно хорошо сохранившиеся фрагменты настенной живописи из дворца VII-VIII веков – все это можно увидеть в этом удивительном музее.Приятный бонус: возможность своими глазами взглянуть на работу ученых. За зданием "Афросиаба" находится парк с сохранившимися до наших дней стенами древней крепости. Здесь часто проводят археологические раскопки, и если вам повезет, то можно на практике узнать, как организована эта кропотливая работа. Кроме того, отсюда открываются отличные виды на исторический центр Самарканда.Краеведческий музей в АндижанеК сожалению, не так много туристов посещают города Ферганской долины, в том числе и Андижан. Но если все-таки вы поедете сюда, то вам обязательно стоит зайти в местный краеведческий музей – по сути дела это единственная возможность получить полную информацию об истории и культуре этого края.В здании, находящемся в старой части Андижана, собрано более 60 тысяч экспонатов, которые знакомят посетителей с тем, чем и как жили на этой территории, начиная с древних веков и античности и заканчивая новейшими временами. Есть здесь и специальный отдел, посвященный биографии самого известного уроженца здешних мест – Захириддина Мохаммада Бабура, который стал основателем династии Великих Моголов в Индии.Показаны в краеведческом музее также работы современных художников и мастеров, которые занимаются возрождением древних ремесел и этим сохраняют великие традиции искусства прошлого.Дворец Худояр-хана – краеведческий музей в КокандеДля размещения экспозиции об истории Коканда не могли найти лучшего места чем то, в котором она творилась. Хан Худояр въехал в построенный для него дворец в 1871 году, но недолго повелевал отсюда своими поддаными. Уже в 1876-м в город вошли русские войска, и в бывших покоях правителя разместились православный храм и церковно-приходские школы. И лишь в 1935 году здесь появился краеведческий музей.Как и в бухарском доме-музее Файзуллы Ходжаева, в Коканде посетителей также поражают роскошный внешний и внутренний виды самого здания. К сожалению, сейчас можно прикоснуться лишь к небольшой частичке былого великолепия – к настоящему времени от внушительного дворцового комплекса осталось лишь два двора и 19 комнат.Фасад здания с большой аркой входа посередине и четырьмя минаретами украшен традиционными восточными орнаментами, в которых угадываются не простые узоры, а растительные мотивы. Не уступают в красоте и внутренние помещения, декорированные деревом и росписью по ганчу. Именно в этих комнатах теперь находятся экспонаты, рассказывающие о прошлом и настоящем Коканда.Музей Славы и Парк Победы в ТашкентеНесмотря на то, что Узбекистан находился в тысячах километров от полей сражений Великой Отечественной войны, республика внесла значительный вклад в общую победу над нацистскими захватчиками.На фронт в те годы отправилось около двух миллионов уроженцев Узбекистана. 540 тысяч из них погибли, а почти 160 тысяч – пропали без вести. И это не говоря о самоотверженном труде миллионов узбекистанцев в тылу на заводах и других предприятиях, в том числе перевезенных со всем оборудованием из зоны боевых действий. Кроме того, многие в своих домах приютили тех, кого эвакуировали из западных областей СССР. Об этом в подробностях поведают гостям Музея Славы в столичном Парке Победы.Он был открыт лишь в прошлом году в честь 75-летия Великой Победы. Посетителей ждут не только привычные всем музейные стенды с экспонатами, но и целый комплекс под открытым небом – памятники, выставка военной техники и вооружений, композиции с окопами и блиндажами и даже железнодорожный вокзал, где представлен санитарный поезд. Здесь каждый может почувствовать, что выпало на долю тех, кто застал суровые годы войны.
https://uz.sputniknews.ru/20201015/Park-Pobedy-otkryl-dveri-dlya-massovogo-posescheniya-15185757.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Андрей Злыденный
Андрей Злыденный
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/12/18782722_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_166bdcfc226f22d609880fd96331877c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
музей, узбекистан

Музейные находки: семь недооцененных чудес Узбекистана

17:02 18.05.2021 (обновлено: 17:04 18.05.2021)
418
© MerosАфрасиаб - музей истории Самарканда
Афрасиаб - музей истории Самарканда - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2021
© Meros
Андрей Злыденный
Все материалы
Восемнадцатого мая во всем мире отмечают Международный день музеев. Согласно данным Госкомстата Узбекистана, на данный момент в республике их насчитывается 105. Но далеко не все из них пользуются у узбекистанцев такой же популярностью, как среди иностранцев.
В преддверии летних каникул и отпусков мы спросили у представителей туркомпаний и опытных гидов, какие музеи, которые часто посещают туристы из других стран, но, к сожалению, привлекают мало внимания жителей самого Узбекистана, они советуют посетить.

Муйнакский музей экологии

До расположенного в Каракалпакстане небольшого города Муйнак сможет добраться не каждый турист – все-таки очень далеко он находится от облюбованных путешественниками маршрутов. Тем не менее, побывать в Муйнаке и открыть для себя местный музей, без сомнения, стоит.
Еще 40 лет назад здесь был шумный портовый город, стоявший на берегу Аральского моря. Однако с тех пор вода отсюда отступила, ее место заняли пески, а рыболовецкие корабли стали на вечную стоянку посреди безжизненной пустыни. Именно об этой трагедии и рассказывают экспонаты Муйнакского музея экологии.
Его посетители смогут ознакомиться с местной историей и современностью, бытом и прикладным искусством, а также флорой и фауной некогда богатого рыбой Арала. Но одни из самых пронзительных экспонатов – это картины художников Рафаэля Матевосяна и Фаима Мадгазина, живших здесь в 1960-х годах. Они еще застали портовый период в жизни Муйнака и в то же время запечатлели на своих полотнах начало того процесса, который кардинально изменил лицо города.
На окраине Муйнака также есть еще одно место, которое привлекает приезжих, – кладбище кораблей и располагающийся рядом Музей истории Аральского моря.
© Каракалпакский Республиканский музей истории и культуры
Муйнакский музей экологии - Sputnik Узбекистан
1/3
© Каракалпакский Республиканский музей истории и культуры
© Каракалпакский Республиканский музей истории и культуры
Муйнакский музей экологии - Sputnik Узбекистан
2/3
© Каракалпакский Республиканский музей истории и культуры
© Каракалпакский Республиканский музей истории и культуры
Муйнакский музей экологии - Sputnik Узбекистан
3/3
© Каракалпакский Республиканский музей истории и культуры
1/3
© Каракалпакский Республиканский музей истории и культуры
2/3
© Каракалпакский Республиканский музей истории и культуры
3/3
© Каракалпакский Республиканский музей истории и культуры

Термезский археологический музей

Настоящей жемчужиной для любителей древностей станет Термезский археологичекий музей – один из немногих в своем роде не только в Узбекистане, но и, пожалуй, во всей Центральной Азии. Неудивительно, что именно здесь он и находится.
Термез, расположенный у самой границы с Афганистаном, – один из древнейших культурных центров региона. Здесь строили крепость войска Александра Македонского, а во времена Кушанского царства был процветающий город. Недалеко от Термеза нашли остатки величественного буддийского храма. На этой земле тесно переплелась история разных цивилизаций и эпох. И лучшее место, чтобы проследить все ее перипетии, – городской археологический музей.
© Термезский Археологический музей
Термезский Археологический музей - Sputnik Узбекистан
1/3
© Термезский Археологический музей
© Термезский Археологический музей
Термезский Археологический музей - Sputnik Узбекистан
2/3
© Термезский Археологический музей
© Термезский Археологический музей
Термезский Археологический музей - Sputnik Узбекистан
3/3
© Термезский Археологический музей
1/3
© Термезский Археологический музей
2/3
© Термезский Археологический музей
3/3
© Термезский Археологический музей
Сегодня в нем хранятся несколько десятков тысяч экспонатов. Среди них образцы посуды и инструментов первобытных людей, античные скульптуры и буддийские статуи, оружие и монеты времен Средневековья, а также другие, не менее интересные находки работавших здесь на раскопках археологов.

Дом-музей Файзуллы Ходжаева в Бухаре

Этот музей тоже не входит в список популярных среди жителей страны достопримечательностей, – и зря! Ведь это не просто мемориальный комплекс, посвященный одному из лидеров Советского Туркестана и Узбекистана 1920-х – 30-х годов, но и сам по себе выдающийся образец городского узбекского зодчества конца XIXвека. И его стоит увидеть каждому.
Файзулла Ходжаев, как и многие другие революционеры, родился в довольно обеспеченной семье – его отцом был успешный и богатый купец, торговавший каракулем. Именно для него и построили дом, в котором сейчас находится музей. Комнаты здания, которое занимает площадь в три гектара, производят неизгладимое впечатление – их стены украшены искусными росписями бухарских мастеров и красочными восточными коврами. Еще одна настоящая находка – это обрамляющая парадные помещения двора резная галерея, выполненная из дерева.
В отреставрированных комнатах восстановлена обстановка быта состоятельной бухарской семьи, соответствующая концу XIX – началу XX веков, а также выставлены одежда и другие предметы быта. Поэтому посетители музея не просто узнают больше о бурных событиях истории страны, но и попадут в своеобразную машину времени, которая позволит им перенестись в ту эпоху.
© MyTashkent
Дом-музей Файзуллы Ходжаева в Бухаре - Sputnik Узбекистан
1/4
© MyTashkent
© MyTashkent
Дом-музей Файзуллы Ходжаева в Бухаре - Sputnik Узбекистан
2/4
© MyTashkent
© MyTashkent
Дом-музей Файзуллы Ходжаева в Бухаре - Sputnik Узбекистан
3/4
© MyTashkent
© MyTashkent
Дом-музей Файзуллы Ходжаева в Бухаре - Sputnik Узбекистан
4/4
© MyTashkent
1/4
© MyTashkent
2/4
© MyTashkent
3/4
© MyTashkent
4/4
© MyTashkent

Городище "Афросиаб" – музей истории Самарканда

Хотя Самарканд и является одним из самых знаменитых городов Узбекистана, все-таки и здесь можно найти достопримечательности, на которые не каждый обратит внимание. Есть среди них и настоящая жемчужина – музей истории Самарканда "Афросиаб", расположенный не так далеко от площади Регистан.
Музей возвели в 1970 году на том месте, где ранее археологи обнаружили то, что осталось от древнего городища Афросиаб. Уникальные исторические артефакты, такие как керамика, оружие и монеты, а также поразительно хорошо сохранившиеся фрагменты настенной живописи из дворца VII-VIII веков – все это можно увидеть в этом удивительном музее.
Приятный бонус: возможность своими глазами взглянуть на работу ученых. За зданием "Афросиаба" находится парк с сохранившимися до наших дней стенами древней крепости. Здесь часто проводят археологические раскопки, и если вам повезет, то можно на практике узнать, как организована эта кропотливая работа. Кроме того, отсюда открываются отличные виды на исторический центр Самарканда.
© Meros
Афрасиаб - музей истории Самарканда - Sputnik Узбекистан
1/3
© Meros
© Meros
Афрасиаб - музей истории Самарканда - Sputnik Узбекистан
2/3
© Meros
© Meros
Афрасиаб - музей истории Самарканда - Sputnik Узбекистан
3/3
© Meros
1/3
© Meros
2/3
© Meros
3/3
© Meros

Краеведческий музей в Андижане

К сожалению, не так много туристов посещают города Ферганской долины, в том числе и Андижан. Но если все-таки вы поедете сюда, то вам обязательно стоит зайти в местный краеведческий музей – по сути дела это единственная возможность получить полную информацию об истории и культуре этого края.
В здании, находящемся в старой части Андижана, собрано более 60 тысяч экспонатов, которые знакомят посетителей с тем, чем и как жили на этой территории, начиная с древних веков и античности и заканчивая новейшими временами. Есть здесь и специальный отдел, посвященный биографии самого известного уроженца здешних мест – Захириддина Мохаммада Бабура, который стал основателем династии Великих Моголов в Индии.
Показаны в краеведческом музее также работы современных художников и мастеров, которые занимаются возрождением древних ремесел и этим сохраняют великие традиции искусства прошлого.
© Мерос
Андижанский краеведческий музей - Sputnik Узбекистан
1/3
© Мерос
© Мерос
Андижанский краеведческий музей - Sputnik Узбекистан
2/3
© Мерос
© Мерос
Андижанский краеведческий музей - Sputnik Узбекистан
3/3
© Мерос
1/3
© Мерос
2/3
© Мерос
3/3
© Мерос

Дворец Худояр-хана – краеведческий музей в Коканде

Для размещения экспозиции об истории Коканда не могли найти лучшего места чем то, в котором она творилась. Хан Худояр въехал в построенный для него дворец в 1871 году, но недолго повелевал отсюда своими поддаными. Уже в 1876-м в город вошли русские войска, и в бывших покоях правителя разместились православный храм и церковно-приходские школы. И лишь в 1935 году здесь появился краеведческий музей.
Как и в бухарском доме-музее Файзуллы Ходжаева, в Коканде посетителей также поражают роскошный внешний и внутренний виды самого здания. К сожалению, сейчас можно прикоснуться лишь к небольшой частичке былого великолепия – к настоящему времени от внушительного дворцового комплекса осталось лишь два двора и 19 комнат.
Фасад здания с большой аркой входа посередине и четырьмя минаретами украшен традиционными восточными орнаментами, в которых угадываются не простые узоры, а растительные мотивы. Не уступают в красоте и внутренние помещения, декорированные деревом и росписью по ганчу. Именно в этих комнатах теперь находятся экспонаты, рассказывающие о прошлом и настоящем Коканда.
© Wikipedia
Дворец Худоёрхана в Коканде - Sputnik Узбекистан
1/3
© Wikipedia
© ДКМ
Кокандский краеведческий музей - Sputnik Узбекистан
2/3
© ДКМ
© ДКМ
Кокандский краеведческий музей - Sputnik Узбекистан
3/3
© ДКМ
1/3
© Wikipedia
2/3
© ДКМ
3/3
© ДКМ

Музей Славы и Парк Победы в Ташкенте

Несмотря на то, что Узбекистан находился в тысячах километров от полей сражений Великой Отечественной войны, республика внесла значительный вклад в общую победу над нацистскими захватчиками.
На фронт в те годы отправилось около двух миллионов уроженцев Узбекистана. 540 тысяч из них погибли, а почти 160 тысяч – пропали без вести. И это не говоря о самоотверженном труде миллионов узбекистанцев в тылу на заводах и других предприятиях, в том числе перевезенных со всем оборудованием из зоны боевых действий. Кроме того, многие в своих домах приютили тех, кого эвакуировали из западных областей СССР. Об этом в подробностях поведают гостям Музея Славы в столичном Парке Победы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПарк Победы в Ташкенте
Парк Победы в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
1/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
Парк Победы в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Парк Победы в Ташкенте, который будет построен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, станет отражением преклонения перед бессмертным подвигом и светлой памятью тех, кто отдал свои жизни за мир и свободу - Sputnik Узбекистан
2/3
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
© Пресс-служба президента УзбекистанаПарк Победы в Ташкенте
Парк Победы в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
3/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
Парк Победы в Ташкенте
1/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
Парк Победы в Ташкенте
2/3
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
3/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
Парк Победы в Ташкенте
Он был открыт лишь в прошлом году в честь 75-летия Великой Победы. Посетителей ждут не только привычные всем музейные стенды с экспонатами, но и целый комплекс под открытым небом – памятники, выставка военной техники и вооружений, композиции с окопами и блиндажами и даже железнодорожный вокзал, где представлен санитарный поезд. Здесь каждый может почувствовать, что выпало на долю тех, кто застал суровые годы войны.
Макеты скульптурных композиций в парке Победы в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2020
Общество
Парк Победы открыл двери для массового посещения
15 октября 2020, 11:12
2900
200000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:09Лишенный собственности по "секретному" решению столичный бизнесмен, получит компенсацию
17:52Узбекистанцев предупредили о мошенниках, предлагающих попасть в Европу из Украины
17:36Сбой электроснабжения произошел на Сергелийской линии ташкентского метро
17:32Правительство установило объем закупок зерна для госресурсов
17:09Омбудсмен Узбекистана встретилась с соотечественниками в Москве
17:02Музейные находки: семь недооцененных чудес Узбекистана
16:50Азербайджан стягивает войска на границу с Арменией — грядет новый конфликт?
16:28Что мешает Узбекистану развивать туризм летом-2021: мнение эксперта
15:59Каждый десятый узбекистанец готов поднять руку на жену
15:56ЦИК Узбекистана пригласил наблюдателей МПА СНГ на выборы президента в октябре
15:50Парламент Узбекистана намерен ратифицировать Конвенцию ООН о правах инвалидов
15:24Страны СНГ хотят создать совет глав избиркомов — идею выдвинул Узбекистан
15:01Саида Мирзиёева приняла участие в открытии выставки Ивана Кудряшова в Москве — фото
14:55В "Узбекистон темир йуллари" опровергли предписанные компании убытки в $9 млн
14:11"Ты супер!": стартовал кастинг пятого сезона детского музыкального конкурса
14:01Систему водоснабжения Узбекистана модернизируют почти за $250 млн кредитных средств
13:47Узбекские дзюдоисты заняли второе место на Кубке Азии в Казахстане
13:38"Любимое мороженое Путина" стало настоящим хитом в Китае
13:04Как проходит визит Артыкходжаева в Казань — яркие фото
12:46ВБ выделит средства на разработку проекта Трансафганской железной дороги