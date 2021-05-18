https://uz.sputniknews.ru/20210518/muzeynye-naxodki-sem-nedootsenennyx-chudes-uzbekistana-18788254.html

Музейные находки: семь недооцененных чудес Узбекистана

Музейные находки: семь недооцененных чудес Узбекистана

Восемнадцатого мая во всем мире отмечают Международный день музеев. Согласно данным Госкомстата Узбекистана, на данный момент в республике их насчитывается... 18.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-18T17:02+0500

2021-05-18T17:02+0500

2021-05-18T17:04+0500

культура

музей

узбекистан

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В преддверии летних каникул и отпусков мы спросили у представителей туркомпаний и опытных гидов, какие музеи, которые часто посещают туристы из других стран, но, к сожалению, привлекают мало внимания жителей самого Узбекистана, они советуют посетить.Муйнакский музей экологииДо расположенного в Каракалпакстане небольшого города Муйнак сможет добраться не каждый турист – все-таки очень далеко он находится от облюбованных путешественниками маршрутов. Тем не менее, побывать в Муйнаке и открыть для себя местный музей, без сомнения, стоит.Еще 40 лет назад здесь был шумный портовый город, стоявший на берегу Аральского моря. Однако с тех пор вода отсюда отступила, ее место заняли пески, а рыболовецкие корабли стали на вечную стоянку посреди безжизненной пустыни. Именно об этой трагедии и рассказывают экспонаты Муйнакского музея экологии.Его посетители смогут ознакомиться с местной историей и современностью, бытом и прикладным искусством, а также флорой и фауной некогда богатого рыбой Арала. Но одни из самых пронзительных экспонатов – это картины художников Рафаэля Матевосяна и Фаима Мадгазина, живших здесь в 1960-х годах. Они еще застали портовый период в жизни Муйнака и в то же время запечатлели на своих полотнах начало того процесса, который кардинально изменил лицо города.На окраине Муйнака также есть еще одно место, которое привлекает приезжих, – кладбище кораблей и располагающийся рядом Музей истории Аральского моря.Термезский археологический музейНастоящей жемчужиной для любителей древностей станет Термезский археологичекий музей – один из немногих в своем роде не только в Узбекистане, но и, пожалуй, во всей Центральной Азии. Неудивительно, что именно здесь он и находится.Термез, расположенный у самой границы с Афганистаном, – один из древнейших культурных центров региона. Здесь строили крепость войска Александра Македонского, а во времена Кушанского царства был процветающий город. Недалеко от Термеза нашли остатки величественного буддийского храма. На этой земле тесно переплелась история разных цивилизаций и эпох. И лучшее место, чтобы проследить все ее перипетии, – городской археологический музей.Сегодня в нем хранятся несколько десятков тысяч экспонатов. Среди них образцы посуды и инструментов первобытных людей, античные скульптуры и буддийские статуи, оружие и монеты времен Средневековья, а также другие, не менее интересные находки работавших здесь на раскопках археологов.Дом-музей Файзуллы Ходжаева в БухареЭтот музей тоже не входит в список популярных среди жителей страны достопримечательностей, – и зря! Ведь это не просто мемориальный комплекс, посвященный одному из лидеров Советского Туркестана и Узбекистана 1920-х – 30-х годов, но и сам по себе выдающийся образец городского узбекского зодчества конца XIXвека. И его стоит увидеть каждому.Файзулла Ходжаев, как и многие другие революционеры, родился в довольно обеспеченной семье – его отцом был успешный и богатый купец, торговавший каракулем. Именно для него и построили дом, в котором сейчас находится музей. Комнаты здания, которое занимает площадь в три гектара, производят неизгладимое впечатление – их стены украшены искусными росписями бухарских мастеров и красочными восточными коврами. Еще одна настоящая находка – это обрамляющая парадные помещения двора резная галерея, выполненная из дерева.В отреставрированных комнатах восстановлена обстановка быта состоятельной бухарской семьи, соответствующая концу XIX – началу XX веков, а также выставлены одежда и другие предметы быта. Поэтому посетители музея не просто узнают больше о бурных событиях истории страны, но и попадут в своеобразную машину времени, которая позволит им перенестись в ту эпоху.Городище "Афросиаб" – музей истории СамаркандаХотя Самарканд и является одним из самых знаменитых городов Узбекистана, все-таки и здесь можно найти достопримечательности, на которые не каждый обратит внимание. Есть среди них и настоящая жемчужина – музей истории Самарканда "Афросиаб", расположенный не так далеко от площади Регистан.Музей возвели в 1970 году на том месте, где ранее археологи обнаружили то, что осталось от древнего городища Афросиаб. Уникальные исторические артефакты, такие как керамика, оружие и монеты, а также поразительно хорошо сохранившиеся фрагменты настенной живописи из дворца VII-VIII веков – все это можно увидеть в этом удивительном музее.Приятный бонус: возможность своими глазами взглянуть на работу ученых. За зданием "Афросиаба" находится парк с сохранившимися до наших дней стенами древней крепости. Здесь часто проводят археологические раскопки, и если вам повезет, то можно на практике узнать, как организована эта кропотливая работа. Кроме того, отсюда открываются отличные виды на исторический центр Самарканда.Краеведческий музей в АндижанеК сожалению, не так много туристов посещают города Ферганской долины, в том числе и Андижан. Но если все-таки вы поедете сюда, то вам обязательно стоит зайти в местный краеведческий музей – по сути дела это единственная возможность получить полную информацию об истории и культуре этого края.В здании, находящемся в старой части Андижана, собрано более 60 тысяч экспонатов, которые знакомят посетителей с тем, чем и как жили на этой территории, начиная с древних веков и античности и заканчивая новейшими временами. Есть здесь и специальный отдел, посвященный биографии самого известного уроженца здешних мест – Захириддина Мохаммада Бабура, который стал основателем династии Великих Моголов в Индии.Показаны в краеведческом музее также работы современных художников и мастеров, которые занимаются возрождением древних ремесел и этим сохраняют великие традиции искусства прошлого.Дворец Худояр-хана – краеведческий музей в КокандеДля размещения экспозиции об истории Коканда не могли найти лучшего места чем то, в котором она творилась. Хан Худояр въехал в построенный для него дворец в 1871 году, но недолго повелевал отсюда своими поддаными. Уже в 1876-м в город вошли русские войска, и в бывших покоях правителя разместились православный храм и церковно-приходские школы. И лишь в 1935 году здесь появился краеведческий музей.Как и в бухарском доме-музее Файзуллы Ходжаева, в Коканде посетителей также поражают роскошный внешний и внутренний виды самого здания. К сожалению, сейчас можно прикоснуться лишь к небольшой частичке былого великолепия – к настоящему времени от внушительного дворцового комплекса осталось лишь два двора и 19 комнат.Фасад здания с большой аркой входа посередине и четырьмя минаретами украшен традиционными восточными орнаментами, в которых угадываются не простые узоры, а растительные мотивы. Не уступают в красоте и внутренние помещения, декорированные деревом и росписью по ганчу. Именно в этих комнатах теперь находятся экспонаты, рассказывающие о прошлом и настоящем Коканда.Музей Славы и Парк Победы в ТашкентеНесмотря на то, что Узбекистан находился в тысячах километров от полей сражений Великой Отечественной войны, республика внесла значительный вклад в общую победу над нацистскими захватчиками.На фронт в те годы отправилось около двух миллионов уроженцев Узбекистана. 540 тысяч из них погибли, а почти 160 тысяч – пропали без вести. И это не говоря о самоотверженном труде миллионов узбекистанцев в тылу на заводах и других предприятиях, в том числе перевезенных со всем оборудованием из зоны боевых действий. Кроме того, многие в своих домах приютили тех, кого эвакуировали из западных областей СССР. Об этом в подробностях поведают гостям Музея Славы в столичном Парке Победы.Он был открыт лишь в прошлом году в честь 75-летия Великой Победы. Посетителей ждут не только привычные всем музейные стенды с экспонатами, но и целый комплекс под открытым небом – памятники, выставка военной техники и вооружений, композиции с окопами и блиндажами и даже железнодорожный вокзал, где представлен санитарный поезд. Здесь каждый может почувствовать, что выпало на долю тех, кто застал суровые годы войны.

https://uz.sputniknews.ru/20201015/Park-Pobedy-otkryl-dveri-dlya-massovogo-posescheniya-15185757.html

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Андрей Злыденный

Андрей Злыденный

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музей, узбекистан