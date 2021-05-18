Музейные находки: семь недооцененных чудес Узбекистана

В преддверии летних каникул и отпусков мы спросили у представителей туркомпаний и опытных гидов, какие музеи, которые часто посещают туристы из других стран, но, к сожалению, привлекают мало внимания жителей самого Узбекистана, они советуют посетить.Муйнакский музей экологииДо расположенного в Каракалпакстане небольшого города Муйнак сможет добраться не каждый турист – все-таки очень далеко он находится от облюбованных путешественниками маршрутов. Тем не менее, побывать в Муйнаке и открыть для себя местный музей, без сомнения, стоит.Еще 40 лет назад здесь был шумный портовый город, стоявший на берегу Аральского моря. Однако с тех пор вода отсюда отступила, ее место заняли пески, а рыболовецкие корабли стали на вечную стоянку посреди безжизненной пустыни. Именно об этой трагедии и рассказывают экспонаты Муйнакского музея экологии.Его посетители смогут ознакомиться с местной историей и современностью, бытом и прикладным искусством, а также флорой и фауной некогда богатого рыбой Арала. Но одни из самых пронзительных экспонатов – это картины художников Рафаэля Матевосяна и Фаима Мадгазина, живших здесь в 1960-х годах. Они еще застали портовый период в жизни Муйнака и в то же время запечатлели на своих полотнах начало того процесса, который кардинально изменил лицо города.На окраине Муйнака также есть еще одно место, которое привлекает приезжих, – кладбище кораблей и располагающийся рядом Музей истории Аральского моря.Термезский археологический музейНастоящей жемчужиной для любителей древностей станет Термезский археологичекий музей – один из немногих в своем роде не только в Узбекистане, но и, пожалуй, во всей Центральной Азии. Неудивительно, что именно здесь он и находится.Термез, расположенный у самой границы с Афганистаном, – один из древнейших культурных центров региона. Здесь строили крепость войска Александра Македонского, а во времена Кушанского царства был процветающий город. Недалеко от Термеза нашли остатки величественного буддийского храма. На этой земле тесно переплелась история разных цивилизаций и эпох. И лучшее место, чтобы проследить все ее перипетии, – городской археологический музей.Сегодня в нем хранятся несколько десятков тысяч экспонатов. Среди них образцы посуды и инструментов первобытных людей, античные скульптуры и буддийские статуи, оружие и монеты времен Средневековья, а также другие, не менее интересные находки работавших здесь на раскопках археологов.Дом-музей Файзуллы Ходжаева в БухареЭтот музей тоже не входит в список популярных среди жителей страны достопримечательностей, – и зря! Ведь это не просто мемориальный комплекс, посвященный одному из лидеров Советского Туркестана и Узбекистана 1920-х – 30-х годов, но и сам по себе выдающийся образец городского узбекского зодчества конца XIXвека. И его стоит увидеть каждому.Файзулла Ходжаев, как и многие другие революционеры, родился в довольно обеспеченной семье – его отцом был успешный и богатый купец, торговавший каракулем. Именно для него и построили дом, в котором сейчас находится музей. Комнаты здания, которое занимает площадь в три гектара, производят неизгладимое впечатление – их стены украшены искусными росписями бухарских мастеров и красочными восточными коврами. Еще одна настоящая находка – это обрамляющая парадные помещения двора резная галерея, выполненная из дерева.В отреставрированных комнатах восстановлена обстановка быта состоятельной бухарской семьи, соответствующая концу XIX – началу XX веков, а также выставлены одежда и другие предметы быта. Поэтому посетители музея не просто узнают больше о бурных событиях истории страны, но и попадут в своеобразную машину времени, которая позволит им перенестись в ту эпоху.Городище "Афросиаб" – музей истории СамаркандаХотя Самарканд и является одним из самых знаменитых городов Узбекистана, все-таки и здесь можно найти достопримечательности, на которые не каждый обратит внимание. Есть среди них и настоящая жемчужина – музей истории Самарканда "Афросиаб", расположенный не так далеко от площади Регистан.Музей возвели в 1970 году на том месте, где ранее археологи обнаружили то, что осталось от древнего городища Афросиаб. Уникальные исторические артефакты, такие как керамика, оружие и монеты, а также поразительно хорошо сохранившиеся фрагменты настенной живописи из дворца VII-VIII веков – все это можно увидеть в этом удивительном музее.Приятный бонус: возможность своими глазами взглянуть на работу ученых. За зданием "Афросиаба" находится парк с сохранившимися до наших дней стенами древней крепости. Здесь часто проводят археологические раскопки, и если вам повезет, то можно на практике узнать, как организована эта кропотливая работа. Кроме того, отсюда открываются отличные виды на исторический центр Самарканда.Краеведческий музей в АндижанеК сожалению, не так много туристов посещают города Ферганской долины, в том числе и Андижан. Но если все-таки вы поедете сюда, то вам обязательно стоит зайти в местный краеведческий музей – по сути дела это единственная возможность получить полную информацию об истории и культуре этого края.В здании, находящемся в старой части Андижана, собрано более 60 тысяч экспонатов, которые знакомят посетителей с тем, чем и как жили на этой территории, начиная с древних веков и античности и заканчивая новейшими временами. Есть здесь и специальный отдел, посвященный биографии самого известного уроженца здешних мест – Захириддина Мохаммада Бабура, который стал основателем династии Великих Моголов в Индии.Показаны в краеведческом музее также работы современных художников и мастеров, которые занимаются возрождением древних ремесел и этим сохраняют великие традиции искусства прошлого.Дворец Худояр-хана – краеведческий музей в КокандеДля размещения экспозиции об истории Коканда не могли найти лучшего места чем то, в котором она творилась. Хан Худояр въехал в построенный для него дворец в 1871 году, но недолго повелевал отсюда своими поддаными. Уже в 1876-м в город вошли русские войска, и в бывших покоях правителя разместились православный храм и церковно-приходские школы. И лишь в 1935 году здесь появился краеведческий музей.Как и в бухарском доме-музее Файзуллы Ходжаева, в Коканде посетителей также поражают роскошный внешний и внутренний виды самого здания. К сожалению, сейчас можно прикоснуться лишь к небольшой частичке былого великолепия – к настоящему времени от внушительного дворцового комплекса осталось лишь два двора и 19 комнат.Фасад здания с большой аркой входа посередине и четырьмя минаретами украшен традиционными восточными орнаментами, в которых угадываются не простые узоры, а растительные мотивы. Не уступают в красоте и внутренние помещения, декорированные деревом и росписью по ганчу. Именно в этих комнатах теперь находятся экспонаты, рассказывающие о прошлом и настоящем Коканда.Музей Славы и Парк Победы в ТашкентеНесмотря на то, что Узбекистан находился в тысячах километров от полей сражений Великой Отечественной войны, республика внесла значительный вклад в общую победу над нацистскими захватчиками.На фронт в те годы отправилось около двух миллионов уроженцев Узбекистана. 540 тысяч из них погибли, а почти 160 тысяч – пропали без вести. И это не говоря о самоотверженном труде миллионов узбекистанцев в тылу на заводах и других предприятиях, в том числе перевезенных со всем оборудованием из зоны боевых действий. Кроме того, многие в своих домах приютили тех, кого эвакуировали из западных областей СССР. Об этом в подробностях поведают гостям Музея Славы в столичном Парке Победы.Он был открыт лишь в прошлом году в честь 75-летия Великой Победы. Посетителей ждут не только привычные всем музейные стенды с экспонатами, но и целый комплекс под открытым небом – памятники, выставка военной техники и вооружений, композиции с окопами и блиндажами и даже железнодорожный вокзал, где представлен санитарный поезд. Здесь каждый может почувствовать, что выпало на долю тех, кто застал суровые годы войны.
Восемнадцатого мая во всем мире отмечают Международный день музеев. Согласно данным Госкомстата Узбекистана, на данный момент в республике их насчитывается 105. Но далеко не все из них пользуются у узбекистанцев такой же популярностью, как среди иностранцев.
В преддверии летних каникул и отпусков мы спросили у представителей туркомпаний и опытных гидов, какие музеи, которые часто посещают туристы из других стран, но, к сожалению, привлекают мало внимания жителей самого Узбекистана, они советуют посетить.
Муйнакский музей экологии
До расположенного в Каракалпакстане небольшого города Муйнак сможет добраться не каждый турист – все-таки очень далеко он находится от облюбованных путешественниками маршрутов. Тем не менее, побывать в Муйнаке и открыть для себя местный музей, без сомнения, стоит.
Еще 40 лет назад здесь был шумный портовый город, стоявший на берегу Аральского моря. Однако с тех пор вода отсюда отступила, ее место заняли пески, а рыболовецкие корабли стали на вечную стоянку посреди безжизненной пустыни. Именно об этой трагедии и рассказывают экспонаты Муйнакского музея экологии.
Его посетители смогут ознакомиться с местной историей и современностью, бытом и прикладным искусством, а также флорой и фауной некогда богатого рыбой Арала. Но одни из самых пронзительных экспонатов – это картины художников Рафаэля Матевосяна и Фаима Мадгазина, живших здесь в 1960-х годах. Они еще застали портовый период в жизни Муйнака и в то же время запечатлели на своих полотнах начало того процесса, который кардинально изменил лицо города.
На окраине Муйнака также есть еще одно место, которое привлекает приезжих, – кладбище кораблей и располагающийся рядом Музей истории Аральского моря.
Настоящей жемчужиной для любителей древностей станет Термезский археологичекий музей – один из немногих в своем роде не только в Узбекистане, но и, пожалуй, во всей Центральной Азии. Неудивительно, что именно здесь он и находится.
Термез, расположенный у самой границы с Афганистаном, – один из древнейших культурных центров региона. Здесь строили крепость войска Александра Македонского, а во времена Кушанского царства был процветающий город. Недалеко от Термеза нашли остатки величественного буддийского храма. На этой земле тесно переплелась история разных цивилизаций и эпох. И лучшее место, чтобы проследить все ее перипетии, – городской археологический музей.
Сегодня в нем хранятся несколько десятков тысяч экспонатов. Среди них образцы посуды и инструментов первобытных людей, античные скульптуры и буддийские статуи, оружие и монеты времен Средневековья, а также другие, не менее интересные находки работавших здесь на раскопках археологов.
Дом-музей Файзуллы Ходжаева в Бухаре
Этот музей тоже не входит в список популярных среди жителей страны достопримечательностей, – и зря! Ведь это не просто мемориальный комплекс, посвященный одному из лидеров Советского Туркестана и Узбекистана 1920-х – 30-х годов, но и сам по себе выдающийся образец городского узбекского зодчества конца XIXвека. И его стоит увидеть каждому.
Файзулла Ходжаев, как и многие другие революционеры, родился в довольно обеспеченной семье – его отцом был успешный и богатый купец, торговавший каракулем. Именно для него и построили дом, в котором сейчас находится музей. Комнаты здания, которое занимает площадь в три гектара, производят неизгладимое впечатление – их стены украшены искусными росписями бухарских мастеров и красочными восточными коврами. Еще одна настоящая находка – это обрамляющая парадные помещения двора резная галерея, выполненная из дерева.
В отреставрированных комнатах восстановлена обстановка быта состоятельной бухарской семьи, соответствующая концу XIX – началу XX веков, а также выставлены одежда и другие предметы быта. Поэтому посетители музея не просто узнают больше о бурных событиях истории страны, но и попадут в своеобразную машину времени, которая позволит им перенестись в ту эпоху.
Хотя Самарканд и является одним из самых знаменитых городов Узбекистана, все-таки и здесь можно найти достопримечательности, на которые не каждый обратит внимание. Есть среди них и настоящая жемчужина – музей истории Самарканда "Афросиаб", расположенный не так далеко от площади Регистан.
Музей возвели в 1970 году на том месте, где ранее археологи обнаружили то, что осталось от древнего городища Афросиаб. Уникальные исторические артефакты, такие как керамика, оружие и монеты, а также поразительно хорошо сохранившиеся фрагменты настенной живописи из дворца VII-VIII веков – все это можно увидеть в этом удивительном музее.
Приятный бонус: возможность своими глазами взглянуть на работу ученых. За зданием "Афросиаба" находится парк с сохранившимися до наших дней стенами древней крепости. Здесь часто проводят археологические раскопки, и если вам повезет, то можно на практике узнать, как организована эта кропотливая работа. Кроме того, отсюда открываются отличные виды на исторический центр Самарканда.
К сожалению, не так много туристов посещают города Ферганской долины, в том числе и Андижан. Но если все-таки вы поедете сюда, то вам обязательно стоит зайти в местный краеведческий музей – по сути дела это единственная возможность получить полную информацию об истории и культуре этого края.
В здании, находящемся в старой части Андижана, собрано более 60 тысяч экспонатов, которые знакомят посетителей с тем, чем и как жили на этой территории, начиная с древних веков и античности и заканчивая новейшими временами. Есть здесь и специальный отдел, посвященный биографии самого известного уроженца здешних мест – Захириддина Мохаммада Бабура, который стал основателем династии Великих Моголов в Индии.
Показаны в краеведческом музее также работы современных художников и мастеров, которые занимаются возрождением древних ремесел и этим сохраняют великие традиции искусства прошлого.
Дворец Худояр-хана – краеведческий музей в Коканде
Для размещения экспозиции об истории Коканда не могли найти лучшего места чем то, в котором она творилась. Хан Худояр въехал в построенный для него дворец в 1871 году, но недолго повелевал отсюда своими поддаными. Уже в 1876-м в город вошли русские войска, и в бывших покоях правителя разместились православный храм и церковно-приходские школы. И лишь в 1935 году здесь появился краеведческий музей.
Как и в бухарском доме-музее Файзуллы Ходжаева, в Коканде посетителей также поражают роскошный внешний и внутренний виды самого здания. К сожалению, сейчас можно прикоснуться лишь к небольшой частичке былого великолепия – к настоящему времени от внушительного дворцового комплекса осталось лишь два двора и 19 комнат.
Фасад здания с большой аркой входа посередине и четырьмя минаретами украшен традиционными восточными орнаментами, в которых угадываются не простые узоры, а растительные мотивы. Не уступают в красоте и внутренние помещения, декорированные деревом и росписью по ганчу. Именно в этих комнатах теперь находятся экспонаты, рассказывающие о прошлом и настоящем Коканда.
Несмотря на то, что Узбекистан находился в тысячах километров от полей сражений Великой Отечественной войны, республика внесла значительный вклад в общую победу над нацистскими захватчиками.
На фронт в те годы отправилось около двух миллионов уроженцев Узбекистана. 540 тысяч из них погибли, а почти 160 тысяч – пропали без вести. И это не говоря о самоотверженном труде миллионов узбекистанцев в тылу на заводах и других предприятиях, в том числе перевезенных со всем оборудованием из зоны боевых действий. Кроме того, многие в своих домах приютили тех, кого эвакуировали из западных областей СССР. Об этом в подробностях поведают гостям Музея Славы в столичном Парке Победы.
Он был открыт лишь в прошлом году в честь 75-летия Великой Победы. Посетителей ждут не только привычные всем музейные стенды с экспонатами, но и целый комплекс под открытым небом – памятники, выставка военной техники и вооружений, композиции с окопами и блиндажами и даже железнодорожный вокзал, где представлен санитарный поезд. Здесь каждый может почувствовать, что выпало на долю тех, кто застал суровые годы войны.