https://uz.sputniknews.ru/20210518/on-byl-dlya-menya-nastavnikom-azerbaydjanskiy-rejisser--o-baxodire-yuldasheve-18776931.html

"Он был для меня наставником": азербайджанский режиссер — о Баходире Юлдашеве

"Он был для меня наставником": азербайджанский режиссер — о Баходире Юлдашеве

Выдающийся режиссер и актер Баходир Юлдашев скончался 16 мая на 77-м году жизни. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-18T12:21+0500

2021-05-18T12:21+0500

2021-05-18T12:22+0500

узбекистан

режиссер

азербайджан

культура

кинематограф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/12/18777093_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_72fbcd89cd87be5cf35a5dc1255ad241.jpg

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik, Кямаля Алиева. Народный артист Узбекистана Баходир Юлдашев, ушедший из жизни 16 мая в возрасте 76 лет, был наставником, духовным учителем азербайджанского режиссера Надира Мачанова. Узбекский режиссер сильно любил Азербайджан.Своими воспоминаниями о Баходире Юлдашеве Мачанов поделился в интервью Sputnik Азербайджан. После окончания университета в Баку в 1991 году он отправился в Узбекистан и поступил там в Государственный институт искусств и культуры на факультет кинорежиссуры.ЗнакомствоМачанова вместе с однокурсниками часто отправляли посещать разные местные театры. Во время одного такого визита в Узбекский драматический театр имени Аброра Хидоятова ему посчастливилось встретиться с Юлдашевым, который работал там главным режиссером.По окончании спектакля народный артист пригласил молодого коллегу к себе в кабинет. Мачанов был удивлен, когда увидел, что там на стене висит старая афиша знаменитого произведения Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан", написанная кириллицей. Юлдашев рассказал гостю, что он из театральной семьи и его мама Ширин Мелиева играла когда-то в этой постановке.Наставник и другПосле знакомства с народным артистом режиссер часто стал ходить к нему в театр, принимал участие в репетициях его спектаклей и каждый раз поражался таланту Юлдашева. В жизни и карьере Мачанова, по его словам, большую роль сыграли узбекские кинематографисты. В университете его любимыми педагогами были Шухрат Аббасов и Улугбек Зуфаров, а неофициальным его учителем был Баходир Юлдашев."Он был для меня наставником, поэтому не хочу говорить о нем в прошлом времени. Он для меня не умер. Баходир Юлдашев меня многому научил. Он все время искал новшества, знал, что интересно зрителям. Несмотря на то, что я был обычным студентом, а он был известной личностью, называл меня своим другом", — сказал Мачанов.Любовь к АзербайджануНародный артист Узбекистана бывал в Баку, у него имелось здесь много друзей, поэтому он был хорошо знаком с азербайджанской культурой. Больше всего из всех азербайджанских музыкальных инструментов Юлдашев любил тар.Народный артист очень любил произведения азербайджанского писателя Гусейна Джавида "Иблис" и "Шейх Санан". Он даже ставил одну из его пьес, "Хромой Тимур". Последний раз Надир виделся с Юлдашевым в 2004 году."Очень жаль, что уходят такие талантливые люди", — добавил Мачанов и выразил свои соболезнования семье народного артиста Узбекистана.Биография Баходира ЮлдашеваИзвестный кинодеятель родился в 1945 году в городе Каттакурган Самаркандской области. В 1970-м окончил Ташкентский театрально-художественный институт. С 1971 по 1974 годы работал режиссером Узбекского академического драматического театра имени Хамзы, а с 1974 по 1984 годы занимал должность главного режиссера этого театра.Режиссер многих спектаклей, Баходир Юлдашев также играл на сцене. Как актер он создал образы Олхинбека ("Огненные дороги"), Мухтарова ("Встреча на горе"), Шерзода ("Алмазный пояс"), Собирова ("Повар").

https://uz.sputniknews.ru/20210517/svetlaya-pamyat-o-baxodira-yuldasheve-navsegda-ostanetsya-v-serdtsax-uzbekistantsev--mirziyoev--18760166.html

узбекистан

азербайджан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, режиссер, азербайджан, кинематограф