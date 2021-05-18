Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210518/on-byl-dlya-menya-nastavnikom-azerbaydjanskiy-rejisser--o-baxodire-yuldasheve-18776931.html
"Он был для меня наставником": азербайджанский режиссер — о Баходире Юлдашеве
"Он был для меня наставником": азербайджанский режиссер — о Баходире Юлдашеве
Выдающийся режиссер и актер Баходир Юлдашев скончался 16 мая на 77-м году жизни. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-18T12:21+0500
2021-05-18T12:22+0500
узбекистан
режиссер
азербайджан
культура
кинематограф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/12/18777093_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_72fbcd89cd87be5cf35a5dc1255ad241.jpg
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik, Кямаля Алиева. Народный артист Узбекистана Баходир Юлдашев, ушедший из жизни 16 мая в возрасте 76 лет, был наставником, духовным учителем азербайджанского режиссера Надира Мачанова. Узбекский режиссер сильно любил Азербайджан.Своими воспоминаниями о Баходире Юлдашеве Мачанов поделился в интервью Sputnik Азербайджан. После окончания университета в Баку в 1991 году он отправился в Узбекистан и поступил там в Государственный институт искусств и культуры на факультет кинорежиссуры.ЗнакомствоМачанова вместе с однокурсниками часто отправляли посещать разные местные театры. Во время одного такого визита в Узбекский драматический театр имени Аброра Хидоятова ему посчастливилось встретиться с Юлдашевым, который работал там главным режиссером.По окончании спектакля народный артист пригласил молодого коллегу к себе в кабинет. Мачанов был удивлен, когда увидел, что там на стене висит старая афиша знаменитого произведения Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан", написанная кириллицей. Юлдашев рассказал гостю, что он из театральной семьи и его мама Ширин Мелиева играла когда-то в этой постановке.Наставник и другПосле знакомства с народным артистом режиссер часто стал ходить к нему в театр, принимал участие в репетициях его спектаклей и каждый раз поражался таланту Юлдашева. В жизни и карьере Мачанова, по его словам, большую роль сыграли узбекские кинематографисты. В университете его любимыми педагогами были Шухрат Аббасов и Улугбек Зуфаров, а неофициальным его учителем был Баходир Юлдашев."Он был для меня наставником, поэтому не хочу говорить о нем в прошлом времени. Он для меня не умер. Баходир Юлдашев меня многому научил. Он все время искал новшества, знал, что интересно зрителям. Несмотря на то, что я был обычным студентом, а он был известной личностью, называл меня своим другом", — сказал Мачанов.Любовь к АзербайджануНародный артист Узбекистана бывал в Баку, у него имелось здесь много друзей, поэтому он был хорошо знаком с азербайджанской культурой. Больше всего из всех азербайджанских музыкальных инструментов Юлдашев любил тар.Народный артист очень любил произведения азербайджанского писателя Гусейна Джавида "Иблис" и "Шейх Санан". Он даже ставил одну из его пьес, "Хромой Тимур". Последний раз Надир виделся с Юлдашевым в 2004 году."Очень жаль, что уходят такие талантливые люди", — добавил Мачанов и выразил свои соболезнования семье народного артиста Узбекистана.Биография Баходира ЮлдашеваИзвестный кинодеятель родился в 1945 году в городе Каттакурган Самаркандской области. В 1970-м окончил Ташкентский театрально-художественный институт. С 1971 по 1974 годы работал режиссером Узбекского академического драматического театра имени Хамзы, а с 1974 по 1984 годы занимал должность главного режиссера этого театра.Режиссер многих спектаклей, Баходир Юлдашев также играл на сцене. Как актер он создал образы Олхинбека ("Огненные дороги"), Мухтарова ("Встреча на горе"), Шерзода ("Алмазный пояс"), Собирова ("Повар").
https://uz.sputniknews.ru/20210517/svetlaya-pamyat-o-baxodira-yuldasheve-navsegda-ostanetsya-v-serdtsax-uzbekistantsev--mirziyoev--18760166.html
узбекистан
азербайджан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/12/18777093_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_a82d9d5d8dc98a34dd512b257862fb97.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, режиссер, азербайджан, кинематограф

"Он был для меня наставником": азербайджанский режиссер — о Баходире Юлдашеве

12:21 18.05.2021 (обновлено: 12:22 18.05.2021)
286
© Министерство культуры Республики УзбекистанБаходир Юлдашев
Баходир Юлдашев - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2021
© Министерство культуры Республики Узбекистан
Выдающийся режиссер и актер Баходир Юлдашев скончался 16 мая на 77-м году жизни.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik, Кямаля Алиева. Народный артист Узбекистана Баходир Юлдашев, ушедший из жизни 16 мая в возрасте 76 лет, был наставником, духовным учителем азербайджанского режиссера Надира Мачанова. Узбекский режиссер сильно любил Азербайджан.
Своими воспоминаниями о Баходире Юлдашеве Мачанов поделился в интервью Sputnik Азербайджан. После окончания университета в Баку в 1991 году он отправился в Узбекистан и поступил там в Государственный институт искусств и культуры на факультет кинорежиссуры.

Знакомство

Мачанова вместе с однокурсниками часто отправляли посещать разные местные театры. Во время одного такого визита в Узбекский драматический театр имени Аброра Хидоятова ему посчастливилось встретиться с Юлдашевым, который работал там главным режиссером.
"Я был очень любопытным. В отличие от своих одноклассников, я не сел в зале, а решил посмотреть фотографии узбекских актеров, которые висели в фойе театра. Баходир Юлдашев вначале, увидев меня в фойе, а не в зале, разозлился. Потом спросил, откуда я родом, и когда узнал, что из Азербайджана, его лицо сразу же засияло от радости. Оказывается, он очень сильно любил Азербайджан, знал хорошо нашу культуру, музыку. Также он был рад, узнав, что мне преподает узбекский режиссер Шухрат Аббасов. Юлдашев был хорошо знаком с ним и даже снимался в его картине "Огненные дороги", — рассказал Мачанов.
По окончании спектакля народный артист пригласил молодого коллегу к себе в кабинет. Мачанов был удивлен, когда увидел, что там на стене висит старая афиша знаменитого произведения Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан", написанная кириллицей. Юлдашев рассказал гостю, что он из театральной семьи и его мама Ширин Мелиева играла когда-то в этой постановке.
© Фото предоставлено Надиром МачановымАзербайджанский режиссер Надир Мачанов
Азербайджанский режиссер Надир Мачанов - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2021
Азербайджанский режиссер Надир Мачанов
© Фото предоставлено Надиром Мачановым

Наставник и друг

После знакомства с народным артистом режиссер часто стал ходить к нему в театр, принимал участие в репетициях его спектаклей и каждый раз поражался таланту Юлдашева. В жизни и карьере Мачанова, по его словам, большую роль сыграли узбекские кинематографисты. В университете его любимыми педагогами были Шухрат Аббасов и Улугбек Зуфаров, а неофициальным его учителем был Баходир Юлдашев.
"Он был для меня наставником, поэтому не хочу говорить о нем в прошлом времени. Он для меня не умер. Баходир Юлдашев меня многому научил. Он все время искал новшества, знал, что интересно зрителям. Несмотря на то, что я был обычным студентом, а он был известной личностью, называл меня своим другом", — сказал Мачанов.
Режиссер Баходыр Юлдашев - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.05.2021
Общество
Светлая память о Баходире Юлдашеве навсегда останется в сердцах узбекистанцев — Мирзиёев
Вчера, 12:31
1023

Любовь к Азербайджану

Народный артист Узбекистана бывал в Баку, у него имелось здесь много друзей, поэтому он был хорошо знаком с азербайджанской культурой. Больше всего из всех азербайджанских музыкальных инструментов Юлдашев любил тар.
"Он считал, что азербайджанское и узбекское искусства очень близки. Юлдашев знал многие произведения Узеира Гаджибейли. В 1992 году он был главным режиссером-постановщиком международного музыкального фестиваля "Шерг Теранелери". В этом конкурсе победу одержала молодая ханенде из Азербайджана Симара Иманова. Услышав ее голос, Юлдашев был поражен, как и другие участники этого проекта. После в этом фестивале участвовали народные артисты Азербайджана Алим Гасымов, Айгюн Бейляр. Они также занимали первые места. Баходыр Юлдашев после этого был уверен: кто из Азербайджана ни приезжал бы на фестиваль, первое место всегда будет за ним", — рассказал Мачанов.
Народный артист очень любил произведения азербайджанского писателя Гусейна Джавида "Иблис" и "Шейх Санан". Он даже ставил одну из его пьес, "Хромой Тимур". Последний раз Надир виделся с Юлдашевым в 2004 году.
"Очень жаль, что уходят такие талантливые люди", — добавил Мачанов и выразил свои соболезнования семье народного артиста Узбекистана.

Биография Баходира Юлдашева

Известный кинодеятель родился в 1945 году в городе Каттакурган Самаркандской области. В 1970-м окончил Ташкентский театрально-художественный институт. С 1971 по 1974 годы работал режиссером Узбекского академического драматического театра имени Хамзы, а с 1974 по 1984 годы занимал должность главного режиссера этого театра.
Режиссер многих спектаклей, Баходир Юлдашев также играл на сцене. Как актер он создал образы Олхинбека ("Огненные дороги"), Мухтарова ("Встреча на горе"), Шерзода ("Алмазный пояс"), Собирова ("Повар").
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:11"Ты супер!": стартовал кастинг пятого сезона детского музыкального конкурса
14:01Систему водоснабжения Узбекистана модернизируют почти за $250 кредитных средств
13:47Узбекские дзюдоисты заняли второе место на Кубке Азии в Казахстане
13:38"Любимое мороженое Путина" стало настоящим хитом в Китае
13:04Как проходит визит Артыкходжаева в Казань — яркие фото
12:46ВБ выделит средства на разработку проекта Трансафганской железной дороги
12:31"Земельные захватчики": сколько их в Узбекистане и есть ли на них управа?
12:21"Он был для меня наставником": азербайджанский режиссер — о Баходире Юлдашеве
11:49С 21 мая метро Ташкента временно сократит часы работы
11:40Узбекистан получил еще миллион доз китайской вакцины от COVID-19
11:18Все больше людей в мире урабатывается до смерти — исследование ВОЗ и МОТ
11:13Тоска по железному занавесу: Европа мечтает о новой холодной войне
10:46Русский авось против пандемии
10:31Узбекистан и Таджикистан нарастят товарооборот до $1 млрд — за счет чего?
10:29Сколько зарабатывают Джо Байден и Камала Харрис?
09:58Житель Ферганской области попытался подкупить инспектора ГИБДД — его взяли с поличным
09:43В Подмосковье очередь перед миграционным центром перекрыла дорогу — видео
09:22Сенат взял на контроль случай с групповым изнасилованием в Андижанской области
09:10Одну из столичных дорог перекрыли на 1,5 месяца — карта
08:55Казахстан и Узбекистан завершают работу по запуску "азиатской" шенгенской визы