Культура
"Он был для меня наставником": азербайджанский режиссер — о Баходире Юлдашеве
12:21 18.05.2021 (обновлено: 12:22 18.05.2021)
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© Министерство культуры Республики УзбекистанБаходир Юлдашев
© Министерство культуры Республики Узбекистан
Выдающийся режиссер и актер Баходир Юлдашев скончался 16 мая на 77-м году жизни.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik, Кямаля Алиева. Народный артист Узбекистана Баходир Юлдашев, ушедший из жизни 16 мая в возрасте 76 лет, был наставником, духовным учителем азербайджанского режиссера Надира Мачанова. Узбекский режиссер сильно любил Азербайджан.
Своими воспоминаниями о Баходире Юлдашеве Мачанов поделился в интервью Sputnik Азербайджан. После окончания университета в Баку в 1991 году он отправился в Узбекистан и поступил там в Государственный институт искусств и культуры на факультет кинорежиссуры.
Знакомство
Мачанова вместе с однокурсниками часто отправляли посещать разные местные театры. Во время одного такого визита в Узбекский драматический театр имени Аброра Хидоятова ему посчастливилось встретиться с Юлдашевым, который работал там главным режиссером.
"Я был очень любопытным. В отличие от своих одноклассников, я не сел в зале, а решил посмотреть фотографии узбекских актеров, которые висели в фойе театра. Баходир Юлдашев вначале, увидев меня в фойе, а не в зале, разозлился. Потом спросил, откуда я родом, и когда узнал, что из Азербайджана, его лицо сразу же засияло от радости. Оказывается, он очень сильно любил Азербайджан, знал хорошо нашу культуру, музыку. Также он был рад, узнав, что мне преподает узбекский режиссер Шухрат Аббасов. Юлдашев был хорошо знаком с ним и даже снимался в его картине "Огненные дороги", — рассказал Мачанов.
По окончании спектакля народный артист пригласил молодого коллегу к себе в кабинет. Мачанов был удивлен, когда увидел, что там на стене висит старая афиша знаменитого произведения Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан", написанная кириллицей. Юлдашев рассказал гостю, что он из театральной семьи и его мама Ширин Мелиева играла когда-то в этой постановке.
© Фото предоставлено Надиром МачановымАзербайджанский режиссер Надир Мачанов
Азербайджанский режиссер Надир Мачанов
© Фото предоставлено Надиром Мачановым
Наставник и друг
После знакомства с народным артистом режиссер часто стал ходить к нему в театр, принимал участие в репетициях его спектаклей и каждый раз поражался таланту Юлдашева. В жизни и карьере Мачанова, по его словам, большую роль сыграли узбекские кинематографисты. В университете его любимыми педагогами были Шухрат Аббасов и Улугбек Зуфаров, а неофициальным его учителем был Баходир Юлдашев.
"Он был для меня наставником, поэтому не хочу говорить о нем в прошлом времени. Он для меня не умер. Баходир Юлдашев меня многому научил. Он все время искал новшества, знал, что интересно зрителям. Несмотря на то, что я был обычным студентом, а он был известной личностью, называл меня своим другом", — сказал Мачанов.
Любовь к Азербайджану
Народный артист Узбекистана бывал в Баку, у него имелось здесь много друзей, поэтому он был хорошо знаком с азербайджанской культурой. Больше всего из всех азербайджанских музыкальных инструментов Юлдашев любил тар.
"Он считал, что азербайджанское и узбекское искусства очень близки. Юлдашев знал многие произведения Узеира Гаджибейли. В 1992 году он был главным режиссером-постановщиком международного музыкального фестиваля "Шерг Теранелери". В этом конкурсе победу одержала молодая ханенде из Азербайджана Симара Иманова. Услышав ее голос, Юлдашев был поражен, как и другие участники этого проекта. После в этом фестивале участвовали народные артисты Азербайджана Алим Гасымов, Айгюн Бейляр. Они также занимали первые места. Баходыр Юлдашев после этого был уверен: кто из Азербайджана ни приезжал бы на фестиваль, первое место всегда будет за ним", — рассказал Мачанов.
Народный артист очень любил произведения азербайджанского писателя Гусейна Джавида "Иблис" и "Шейх Санан". Он даже ставил одну из его пьес, "Хромой Тимур". Последний раз Надир виделся с Юлдашевым в 2004 году.
"Очень жаль, что уходят такие талантливые люди", — добавил Мачанов и выразил свои соболезнования семье народного артиста Узбекистана.
Биография Баходира Юлдашева
Известный кинодеятель родился в 1945 году в городе Каттакурган Самаркандской области. В 1970-м окончил Ташкентский театрально-художественный институт. С 1971 по 1974 годы работал режиссером Узбекского академического драматического театра имени Хамзы, а с 1974 по 1984 годы занимал должность главного режиссера этого театра.
Режиссер многих спектаклей, Баходир Юлдашев также играл на сцене. Как актер он создал образы Олхинбека ("Огненные дороги"), Мухтарова ("Встреча на горе"), Шерзода ("Алмазный пояс"), Собирова ("Повар").