Политика
ООН единогласно принял резолюцию по статусу Приаралья
21:22 18.05.2021 (обновлено: 22:14 18.05.2021)
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© Sputnik / Дильшода РахматоваПресс-тур в Муйнак
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Участники 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН единогласно поддержали предложение президента Узбекистана об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Участники пленарного заседания 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 18 мая единогласно приняли специальную резолюцию об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий, сообщает МИД Узбекистана.
По данным внешнеполитического ведомства страны, инициатива президента Узбекистана получила широкую поддержку мирового сообщества: соавторами резолюции выступили около шестидесяти государств.
© МИД УзбекистанаПленарного заседания 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
Пленарного заседания 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
В принятой резолюции Генеральная Ассамблея ООН:
заявляет о своей поддержке региональных мероприятий и инициатив, направленных на улучшение экологической, социальной, экономической и демографической ситуации в регионе Приаралья;
поощряет научно-исследовательскую консультативную деятельность в интересах дальнейшего восстановления и улучшения окружающей среды, сохранения природных ресурсов и повышения качества жизни населения;
подчеркивает важность активизации регионального сотрудничества в реализации совместных мероприятий по преодолению последствий кризиса Аральского моря и стабилизации экологической обстановки в регионе;
призывает все заинтересованные стороны проводить совместные междисциплинарные исследования, разрабатывать и внедрять экологически безопасные технологии, способствовать стабильному инклюзивному и экологически устойчивому экономическому росту и применению энерго- и водосберегающих технологий.
© МИД УзбекистанаПленарного заседания 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
Пленарного заседания 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
Мировое сообщество поддержало предложение по созданию Международного инновационного центра Приаралья при президенте Узбекистана и учреждению под эгидой ООН Многопартнерского трастового фонда по безопасности человека для региона Приаралья.
“Принятие специальной резолюции ГА ООН нацелено на объединение усилий в целях формирования условий и стимулов для привлечения инвестиций в разработку и внедрение высокотехнологических инноваций, экологически чистых, энерго- и водосберегающих технологий, комплексного применения принципов "зеленой" экономики, предотвращения дальнейшего опустынивания и экологической миграции, развития экотуризма и реализации других мер”, - говорится в сообщении.
Документ также позволит консолидировать усилия и обеспечить согласованность программ и проектов специализированных агентств, фондов и программ системы ООН в поддержку приоритетов регионального сотрудничества, интеграции и устойчивого развития.
24 сентября 2020, 14:50
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Принять специальную резолюцию Генассамблеи ООН об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий президент Узбекистана предложил в сентябре прошлого года. Он подчеркнул, что те усилия, которые предпринимаются сейчас, важны, но этого недостаточно: нужно находить новые инструментарии решения этих вопросов.