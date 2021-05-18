https://uz.sputniknews.ru/20210518/oon-edinoglasno-prinyal-rezolyutsiyu-po-statusu-priaralya-18793265.html

ООН единогласно принял резолюцию по статусу Приаралья

ООН единогласно принял резолюцию по статусу Приаралья

Участники 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН единогласно поддержали предложение президента Узбекистана об объявлении региона Приаралья зоной экологических... 18.05.2021, Sputnik Узбекистан

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политика

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Участники пленарного заседания 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 18 мая единогласно приняли специальную резолюцию об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий, сообщает МИД Узбекистана.По данным внешнеполитического ведомства страны, инициатива президента Узбекистана получила широкую поддержку мирового сообщества: соавторами резолюции выступили около шестидесяти государств.В принятой резолюции Генеральная Ассамблея ООН:Мировое сообщество поддержало предложение по созданию Международного инновационного центра Приаралья при президенте Узбекистана и учреждению под эгидой ООН Многопартнерского трастового фонда по безопасности человека для региона Приаралья.Документ также позволит консолидировать усилия и обеспечить согласованность программ и проектов специализированных агентств, фондов и программ системы ООН в поддержку приоритетов регионального сотрудничества, интеграции и устойчивого развития.Принять специальную резолюцию Генассамблеи ООН об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий президент Узбекистана предложил в сентябре прошлого года. Он подчеркнул, что те усилия, которые предпринимаются сейчас, важны, но этого недостаточно: нужно находить новые инструментарии решения этих вопросов.

https://uz.sputniknews.ru/20200924/Ismailov-usiliya-po-predotvrascheniyu-ekologicheskoy-katastrofy-Priaralya---nedostatochny-15043587.html

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