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Правительство установило объем закупок зерна для госресурсов
Правительство установило объем закупок зерна для госресурсов
С урожая нынешнего года предусмотрена закупка в общей сложности 2 млн 434 тысяч 425 тонн товарного и семенного зерна для государственных ресурсов. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-18T17:32+0500
2021-05-18T17:32+0500
экономика
хлебобулочные изделия
цены
зерно
урожай
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление, которое устанавливает объем закупок товарного и семенного зерна для государственных ресурсов с урожая 2021 года, сообщает пресс-служба Минюста.Документ нацелен на стабилизацию цен на зерно и хлеб на внутреннем рынке.Согласно утвержденным данным, с урожая нынешнего года предусмотрена закупка в общей сложности 2 млн 434 тысяч 425 тонн товарного и семенного зерна (из них 2 млн 150 тысяч тонн товарного зерна, 284 тысяч 425 тонн семенного зерна) для государственных ресурсов.Напомним, в ноябре 2019 года глава республики поручил приложить все усилия для снижения себестоимости производства хлеба на местах, своевременно и в полном объеме выплачивать компенсацию социально уязвимым гражданам.Также Шавкат Мирзиёев объявил о необходимости создания запасов муки и других продовольственных продуктов на зиму в горных и отдаленных населенных пунктах.
https://uz.sputniknews.ru/20210122/V-2020-m-v-Uzbekistane-urozhay-zernovykh-uvelichilsya-na-17-do-757-mln-tonn-15845584.html
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хлебобулочные изделия, цены, зерно, урожай

Правительство установило объем закупок зерна для госресурсов

17:32 18.05.2021
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© Sputnik / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкУборка зерновых
Уборка зерновых - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2021
© Sputnik / Тарас Литвиненко
/
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С урожая нынешнего года предусмотрена закупка в общей сложности 2 млн 434 тысяч 425 тонн товарного и семенного зерна для государственных ресурсов.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление, которое устанавливает объем закупок товарного и семенного зерна для государственных ресурсов с урожая 2021 года, сообщает пресс-служба Минюста.
Документ нацелен на стабилизацию цен на зерно и хлеб на внутреннем рынке.
Согласно утвержденным данным, с урожая нынешнего года предусмотрена закупка в общей сложности 2 млн 434 тысяч 425 тонн товарного и семенного зерна (из них 2 млн 150 тысяч тонн товарного зерна, 284 тысяч 425 тонн семенного зерна) для государственных ресурсов.
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В 2020-м урожай зерновых в Узбекистане увеличился на 1,7%, до 7,57 млн тонн
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Напомним, в ноябре 2019 года глава республики поручил приложить все усилия для снижения себестоимости производства хлеба на местах, своевременно и в полном объеме выплачивать компенсацию социально уязвимым гражданам.
Также Шавкат Мирзиёев объявил о необходимости создания запасов муки и других продовольственных продуктов на зиму в горных и отдаленных населенных пунктах.
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