https://uz.sputniknews.ru/20210518/rossiya-podderjit-uzbekistan-v-sfere-podgotovki-vospitateley-detskix-sadov-18791344.html

Россия поддержит Узбекистан в сфере подготовки воспитателей детских садов

Россия поддержит Узбекистан в сфере подготовки воспитателей детских садов

С мая по сентябрь 2021 года российские специалисты из РГПУ им. А.И. Герцена проведут серию онлайн-семинаров для воспитателей детских садов Узбекистана. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

детский сад

воспитательница

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Российские методисты протестируют более 1400 воспитателей Узбекистана и помогут улучшить программы профессиональной подготовки кадров системы дошкольного образования. Этот шаг предусматривает совместный проект "Малыш" ("Миттивой") Министерства просвещения РФ и Министерства дошкольного образования Узбекистана. Среди ключевых задач инициативы – мониторинг уровня компетенций воспитателей и специалистов системы дошкольного образования, повышение их профессионального мастерства, совершенствование учебно-методической базы.Тестирование планируется завершить до конца июня.С мая по сентябрь российские специалисты из РГПУ им. А.И. Герцена проведут серию онлайн-семинаров о том, каким должен быть современный воспитатель, как правильно построить образовательный процесс, как сформировать у ребенка привычку к здоровому образу жизни.Проект "Малыш" является частью масштабной совместной работы Министерства просвещения России и Министерства дошкольного и народного образования Узбекистана, направленной на повышение качества преподавания и обучения на русском языке. Осенью 2020 года в Узбекистане был запущен проект "Класс!", который предусматривает повышение качества преподавания русского языка в республике.В 2021 году на знание русского языка как иностранного, а также владение профессиональными компетенциями уже были протестированы более 2,5 тысячи узбекских педагогов. Кроме того, представители РФ проводят для зарубежных коллег методические семинары.

https://uz.sputniknews.ru/20210415/rossiya-planiruet-napravit-v-uzbekistan-esche-100-spetsialistov-v-ramkax-proekta-klass-18353863.html

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детский сад, воспитательница, узбекистан