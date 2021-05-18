https://uz.sputniknews.ru/20210518/saida-mirziyoeva-prinyala-uchastie-v-otkrytii-vystavki-ivana-kudryashova-v-moskve--foto-18782481.html

Саида Мирзиёева приняла участие в открытии выставки Ивана Кудряшова в Москве — фото

Саида Мирзиёева приняла участие в открытии выставки Ивана Кудряшова в Москве — фото

Гостей выставки ждет более 300 экспонатов. Она включает в себя живопись, графику, сценографические произведения художника и архивные материалы. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-18T15:01+0500

2021-05-18T15:01+0500

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иван кудряшов

культура

саида мирзиёева

третьяковская галерея

художник

москва

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Зампредседателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Узбекистана Саида Мирзиёева приняла участие в открытии выставки художника-супрематиста Ивана Кудряшова в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве."Мы очень надеемся, что эта выставка положит начало триумфальному шествию славы Нукусского музея по миру и будет способствовать популяризации его уникальных коллекций, умножая престиж Узбекистана и Каракалпакстана. А также станет стимулом для всех любителей искусства посетить этот "Лувр в пустыне" лично и увидеть его неповторимое собрание произведений искусства", — написала Мирзиёева на своем Telegram-канале.Гостей выставки ждет более 300 экспонатов. Она включает в себя живопись, графику, сценографические произведения художника и архивные материалы. В одном из залов представлена реконструкция супрематической росписи для Оренбургского городского театра, переименованного в октябре 1920 года в 1-й Советский театр. Кудряшов — крупнейший представитель космизма в искусстве XX века. Важное место в экспозиции отведено произведениям, которые посвящены его идеям.Как отметил руководитель Нукусского музея имени Савицкого Тигран Мкртычев, для начала прошлого столетия стремление в космос "было общим местом среди художником, которые видели в искусстве и в развитии техники возможности выйти за пределы обыденности". Космос, по его словам, был сложной философией, предполагавшей "то самое разрушенное единство человека и природы, где космос является структурой". "Такое странное сочетание идеалистических идей и механистического развития науки породило такое очень интересное явление как космизм", — объяснил Мкртычев.Выставка "Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения" будет работать до 22 августа включительно.

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иван кудряшов, саида мирзиёева, третьяковская галерея, художник, москва