Культура
Саида Мирзиёева приняла участие в открытии выставки Ивана Кудряшова в Москве — фото
15:01 18.05.2021 (обновлено: 15:08 18.05.2021)
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© Telegram / Saida MirziyoyevaОткрытие выставки художника-супрематиста Ивана Кудряшова в Третьяковской галерее в Москве. В центре — журналистка и переводчица Алена Долецкая (слева) и зампредседателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Узбекистана Саида Мирзиёева
Гостей выставки ждет более 300 экспонатов. Она включает в себя живопись, графику, сценографические произведения художника и архивные материалы.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Зампредседателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Узбекистана Саида Мирзиёева приняла участие в открытии выставки художника-супрематиста Ивана Кудряшова в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве.
© Telegram / Saida MirziyoyevaОткрытие выставки художника-супрематиста Ивана Кудряшова в Москве. На сцене — генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова (справа) и зампредседателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Узбекистана Саида Мирзиёева
Открытие выставки художника-супрематиста Ивана Кудряшова в Москве. На сцене — генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова (справа) и зампредседателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Узбекистана Саида Мирзиёева
Это первая выставка Кудряшова такого масштаба. Большую часть коллекции картин для нее предоставил Государственный музей искусств Каракалпакстана имени Игоря Савицкого.
"Мы очень надеемся, что эта выставка положит начало триумфальному шествию славы Нукусского музея по миру и будет способствовать популяризации его уникальных коллекций, умножая престиж Узбекистана и Каракалпакстана. А также станет стимулом для всех любителей искусства посетить этот "Лувр в пустыне" лично и увидеть его неповторимое собрание произведений искусства", — написала Мирзиёева на своем Telegram-канале.
© Telegram / Saida MirziyoyevaВыставка художника-супрематиста Ивана Кудряшова в Третьяковской галерее в Москве
Выставка художника-супрематиста Ивана Кудряшова в Третьяковской галерее в Москве
Гостей выставки ждет более 300 экспонатов. Она включает в себя живопись, графику, сценографические произведения художника и архивные материалы. В одном из залов представлена реконструкция супрематической росписи для Оренбургского городского театра, переименованного в октябре 1920 года в 1-й Советский театр.
© Telegram / Saida MirziyoyevaВыставка художника-супрематиста Ивана Кудряшова в Третьяковской галерее в Москве
Выставка художника-супрематиста Ивана Кудряшова в Третьяковской галерее в Москве
Кудряшов — крупнейший представитель космизма в искусстве XX века. Важное место в экспозиции отведено произведениям, которые посвящены его идеям.
Как отметил руководитель Нукусского музея имени Савицкого Тигран Мкртычев, для начала прошлого столетия стремление в космос "было общим местом среди художником, которые видели в искусстве и в развитии техники возможности выйти за пределы обыденности". Космос, по его словам, был сложной философией, предполагавшей "то самое разрушенное единство человека и природы, где космос является структурой".
"Такое странное сочетание идеалистических идей и механистического развития науки породило такое очень интересное явление как космизм", — объяснил Мкртычев.
Выставка "Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения" будет работать до 22 августа включительно.