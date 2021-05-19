Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20210519/polveka-prolejali-v-zabvenii-saida-mirziyoeva-privezla-v-tretyakovku-unikalnye-kartiny-18794052.html
Полвека пролежали в забвении: Саида Мирзиёева привезла в Третьяковку уникальные картины
Полвека пролежали в забвении: Саида Мирзиёева привезла в Третьяковку уникальные картины
В главной галерее России открылась выставка одного из самых ярких авангардистов XX века — Ивана Кудряшова. Большинство из его работ увидели свет благодаря... 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T08:38+0500
2021-05-19T08:38+0500
видео
государственный музей искусств имени игоря савицкого
саида мирзиёева
третьяковская галерея
выставка
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/13/18794018_2:0:1280:719_1920x0_80_0_0_f6e7c4eb199b1e9f6f3a6688ae09c0a9.jpg
Картины одного из классиков русского супрематизма, последователя Казимира Малевича — Ивана Кудряшова теперь может оценить и московская публика. Уникальную экспозицию в Третьяковке торжественно открывала делегация из Узбекистана во главе с заместителем председателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Узбекистана Саидой Мирзиёевой и вице-премьером Узбекистана Азизом Абдухакимовым.Это не первая масштабная экспозиция из Каракалпакстана. В 2017 году во время государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву в музее искусств имени А.С. Пушкина также проходила большая выставка из фондов музея Савицкого.Персональная выставка Ивана Кудряшова в таких масштабах проходится впервые. Она приурочена к 125-летию со дня рождения художника и продлится в Третьяковке по 22 августа. Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай! &gt;&gt;
https://uz.sputniknews.ru/20210401/vtoraya-jizn-muzeya-imeni-savitskogo-chto-uspel-za-tri-mesyatsa-tigran-mkrtychev-18088592.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/13/18794018_321:0:1280:719_1920x0_80_0_0_34c5fe76f01dd998e53c149164e79b86.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
государственный музей искусств имени игоря савицкого, саида мирзиёева, третьяковская галерея, выставка, узбекистан

Полвека пролежали в забвении: Саида Мирзиёева привезла в Третьяковку уникальные картины

08:38 19.05.2021
273
В главной галерее России открылась выставка одного из самых ярких авангардистов XX века — Ивана Кудряшова. Большинство из его работ увидели свет благодаря Игорю Савицкому, собравшему его полотна и сохранившего их в запасниках своего музея.
Картины одного из классиков русского супрематизма, последователя Казимира Малевича — Ивана Кудряшова теперь может оценить и московская публика. Уникальную экспозицию в Третьяковке торжественно открывала делегация из Узбекистана во главе с заместителем председателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Узбекистана Саидой Мирзиёевой и вице-премьером Узбекистана Азизом Абдухакимовым.

"Благодаря Игорю Савицкому, эти картины были сохранены в фондах его музея. Они почти 50 лет пролежали в запасниках, и лишь в 2017 году специалисты из Третьяковской галереи проявили интерес к этой экспозиции и изъявили желание провести такую персональную выставку работ Ивана Кудряшова", — поделилась на церемонии открытия Саида Мирзиёева.

Это не первая масштабная экспозиция из Каракалпакстана. В 2017 году во время государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву в музее искусств имени А.С. Пушкина также проходила большая выставка из фондов музея Савицкого.
Директор Музея искусств имени И. Савицкого Тигран Мкртычев - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
Культура
Вторая жизнь музея имени Савицкого: что успел за три месяца Тигран Мкртычев
1 апреля, 18:47
1047
Персональная выставка Ивана Кудряшова в таких масштабах проходится впервые. Она приурочена к 125-летию со дня рождения художника и продлится в Третьяковке по 22 августа.
Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай! >>
300001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:10Узбекистан нашел подход к Прибалтике и ЕС — при помощи плова и консервов
09:31В Китае внезапно затрясся и накренился 73-этажный небоскреб — видео
08:59В Андижане из-за выброшенного окурка загорелась улица — видео
08:43Узбекистан выведет свою продукцию на международный уровень
08:38Полвека пролежали в забвении: Саида Мирзиёева привезла в Третьяковку уникальные картины
ВчераКамилов обсудил сотрудничество с ОАЭ с акцентом на три сферы
ВчераООН единогласно приняла резолюцию по статусу Приаралья
ВчераВБ поддержал предложенную Мирзиёевым новую повестку сотрудничества
ВчераВ Кашкадарье уничтожили более 600 кг неустановленного мяса
ВчераДевушка, которую искали две недели в Ташкенте, нашлась
ВчераОтключение холодной воды в Ташкенте — график по районам и махаллям
ВчераВ Таджикистане стартуют Дни узбекского кино
ВчераТашкентка поднялась на линию электропередачи из-за семейных проблем
ВчераРоссия поддержит Узбекистан в сфере подготовки воспитателей детских садов
ВчераЛишенный собственности по "секретному" решению столичный бизнесмен, получит компенсацию
ВчераУзбекистанцев предупредили о мошенниках, предлагающих попасть в Европу из Украины
ВчераВ ташкентском метро случился локальный "конец света"
ВчераПравительство установило объем закупок зерна для госресурсов
ВчераОмбудсмен Узбекистана встретилась с соотечественниками в Москве
ВчераМузейные находки: семь недооцененных чудес Узбекистана