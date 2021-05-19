https://uz.sputniknews.ru/20210519/polveka-prolejali-v-zabvenii-saida-mirziyoeva-privezla-v-tretyakovku-unikalnye-kartiny-18794052.html

Полвека пролежали в забвении: Саида Мирзиёева привезла в Третьяковку уникальные картины

Полвека пролежали в забвении: Саида Мирзиёева привезла в Третьяковку уникальные картины

В главной галерее России открылась выставка одного из самых ярких авангардистов XX века — Ивана Кудряшова. Большинство из его работ увидели свет благодаря... 19.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-19T08:38+0500

2021-05-19T08:38+0500

2021-05-19T08:38+0500

видео

государственный музей искусств имени игоря савицкого

саида мирзиёева

третьяковская галерея

выставка

узбекистан

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Картины одного из классиков русского супрематизма, последователя Казимира Малевича — Ивана Кудряшова теперь может оценить и московская публика. Уникальную экспозицию в Третьяковке торжественно открывала делегация из Узбекистана во главе с заместителем председателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Узбекистана Саидой Мирзиёевой и вице-премьером Узбекистана Азизом Абдухакимовым.Это не первая масштабная экспозиция из Каракалпакстана. В 2017 году во время государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву в музее искусств имени А.С. Пушкина также проходила большая выставка из фондов музея Савицкого.Персональная выставка Ивана Кудряшова в таких масштабах проходится впервые. Она приурочена к 125-летию со дня рождения художника и продлится в Третьяковке по 22 августа. Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай! >>

https://uz.sputniknews.ru/20210401/vtoraya-jizn-muzeya-imeni-savitskogo-chto-uspel-za-tri-mesyatsa-tigran-mkrtychev-18088592.html

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государственный музей искусств имени игоря савицкого, саида мирзиёева, третьяковская галерея, выставка, узбекистан