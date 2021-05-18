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Сбой электроснабжения произошел на Сергелийской линии ташкентского метро
Сбой электроснабжения произошел на Сергелийской линии ташкентского метро
На движении поездов в подземке инцидент никак не отразился. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-18T17:36+0500
2021-05-18T17:37+0500
электричество
общество
ташкентский метрополитен
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Сбой электроснабжения произошел днем во вторник на станции "5-бекат" Сергелийской линии столичной подземки, сообщает пресс-служба "Тошкент метрополитени"."Восемнадцатого мая в 15.25 произошло отключение электроэнергии &lt;...&gt;. Подачу электричества восстановили в 15.39", — говорится в публикации на Telegram-канале.На движение поездов инцидент не повлиял: контактные рельсы имеют резервное питание, отметили в пресс-службе предприятия.Ранее, 7 мая, свет неожиданно погас на станции "7-бекат" Кольцевой линии. На восстановление подачи электроэнергии понадобился почти час.
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электричество, ташкентский метрополитен

Сбой электроснабжения произошел на Сергелийской линии ташкентского метро

17:36 18.05.2021 (обновлено: 17:37 18.05.2021)
575
© Sputnik / Михаил Киреев / Перейти в фотобанкТехнологические работы в метро Санкт-Петербурга
Технологические работы в метро Санкт-Петербурга - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2021
© Sputnik / Михаил Киреев
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На движении поездов в подземке инцидент никак не отразился.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Сбой электроснабжения произошел днем во вторник на станции "5-бекат" Сергелийской линии столичной подземки, сообщает пресс-служба "Тошкент метрополитени".
"Восемнадцатого мая в 15.25 произошло отключение электроэнергии <...>. Подачу электричества восстановили в 15.39", — говорится в публикации на Telegram-канале.
На движение поездов инцидент не повлиял: контактные рельсы имеют резервное питание, отметили в пресс-службе предприятия.
Ранее, 7 мая, свет неожиданно погас на станции "7-бекат" Кольцевой линии. На восстановление подачи электроэнергии понадобился почти час.
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