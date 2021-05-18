https://uz.sputniknews.ru/20210518/sboy-elektrosnabjeniya-proizoshel-na-sergeliyskoy-linii-tashkentskogo-metro-18789266.html

Сбой электроснабжения произошел на Сергелийской линии ташкентского метро

Сбой электроснабжения произошел на Сергелийской линии ташкентского метро

На движении поездов в подземке инцидент никак не отразился. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-18T17:36+0500

2021-05-18T17:36+0500

2021-05-18T17:37+0500

электричество

общество

ташкентский метрополитен

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Сбой электроснабжения произошел днем во вторник на станции "5-бекат" Сергелийской линии столичной подземки, сообщает пресс-служба "Тошкент метрополитени"."Восемнадцатого мая в 15.25 произошло отключение электроэнергии <...>. Подачу электричества восстановили в 15.39", — говорится в публикации на Telegram-канале.На движение поездов инцидент не повлиял: контактные рельсы имеют резервное питание, отметили в пресс-службе предприятия.Ранее, 7 мая, свет неожиданно погас на станции "7-бекат" Кольцевой линии. На восстановление подачи электроэнергии понадобился почти час.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

электричество, ташкентский метрополитен