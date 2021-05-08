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Блэкаут в столичной подземке: на станции кольцевой линии метро неожиданно погас свет
Блэкаут в столичной подземке: на станции кольцевой линии метро неожиданно погас свет
Ситуацию прокомментировали в "Узбекистон темир йуллари". В компании уточнили, что на движение поездов данный инцидент никак не повлиял. 08.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-08T12:12+0500
2021-05-08T12:16+0500
общество
ташкентский метрополитен
свет
узбекистон темир йуллари
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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Накануне на одной из станций ташкентского метрополитена почти час не было света из-за неожиданного отключения электричества. Произошедшее прокомментировали в "Узбекистон темир йуллари".По информации компании, на районе случился блэкаут в 21.10 по местному времени. Эта ситуация повлияла и на отключение освещения на станции "7-бекат" кольцевой линии столичного метро. Однако на движении поездов данный инцидент никак не отразился, пояснили в организации. Подачу электричества восстановили в 22.00 вечера.В начале апреля на сергелийской ветке ташкентского метрополитена из-за повреждения кронштейна на контактном рельсе было остановлено движение поездов. Пассажиры шли по шпалам до ближайшей станции метро.
https://uz.sputniknews.ru/20210428/v-tashkente-passajiry-metro-shli-peshkom-po-tonnelyu-do-stantsii--video-18540852.html
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ташкентский метрополитен, свет, узбекистон темир йуллари

Блэкаут в столичной подземке: на станции кольцевой линии метро неожиданно погас свет

12:12 08.05.2021 (обновлено: 12:16 08.05.2021)
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© СС0 / Unsplash / Andre BenzМетро, иллюстративное фото
Метро, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2021
© СС0 / Unsplash / Andre Benz
Ситуацию прокомментировали в "Узбекистон темир йуллари". В компании уточнили, что на движение поездов данный инцидент никак не повлиял.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Накануне на одной из станций ташкентского метрополитена почти час не было света из-за неожиданного отключения электричества. Произошедшее прокомментировали в "Узбекистон темир йуллари".
По информации компании, на районе случился блэкаут в 21.10 по местному времени. Эта ситуация повлияла и на отключение освещения на станции "7-бекат" кольцевой линии столичного метро.
Метро, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2021
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Однако на движении поездов данный инцидент никак не отразился, пояснили в организации. Подачу электричества восстановили в 22.00 вечера.
В начале апреля на сергелийской ветке ташкентского метрополитена из-за повреждения кронштейна на контактном рельсе было остановлено движение поездов. Пассажиры шли по шпалам до ближайшей станции метро.
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