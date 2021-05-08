https://uz.sputniknews.ru/20210508/blekaut-v-stolichnoy-podzemke-na-stantsii-koltsevoy-linii-metro-neojidanno-pogas-svet-18642015.html

Блэкаут в столичной подземке: на станции кольцевой линии метро неожиданно погас свет

Блэкаут в столичной подземке: на станции кольцевой линии метро неожиданно погас свет

Ситуацию прокомментировали в "Узбекистон темир йуллари". В компании уточнили, что на движение поездов данный инцидент никак не повлиял. 08.05.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

ташкентский метрополитен

свет

узбекистон темир йуллари

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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Накануне на одной из станций ташкентского метрополитена почти час не было света из-за неожиданного отключения электричества. Произошедшее прокомментировали в "Узбекистон темир йуллари".По информации компании, на районе случился блэкаут в 21.10 по местному времени. Эта ситуация повлияла и на отключение освещения на станции "7-бекат" кольцевой линии столичного метро. Однако на движении поездов данный инцидент никак не отразился, пояснили в организации. Подачу электричества восстановили в 22.00 вечера.В начале апреля на сергелийской ветке ташкентского метрополитена из-за повреждения кронштейна на контактном рельсе было остановлено движение поездов. Пассажиры шли по шпалам до ближайшей станции метро.

https://uz.sputniknews.ru/20210428/v-tashkente-passajiry-metro-shli-peshkom-po-tonnelyu-do-stantsii--video-18540852.html

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ташкентский метрополитен, свет, узбекистон темир йуллари