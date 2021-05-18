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https://uz.sputniknews.ru/20210518/tashkentka-podnyalas-na-liniyu-elektroperedach-iz-za-semeynyx-problem-18791665.html
Ташкентка поднялась на линию электропередач из-за семейных проблем
Ташкентка поднялась на линию электропередач из-за семейных проблем
Столичные правоохранители убедили женщину не совершать опрометчивый поступок и помогли ей спуститься. Сейчас с ней работает психолог. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-18T19:12+0500
2021-05-18T19:12+0500
происшествия
попытка самоубийства
гувд ташкента
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Сотрудники органов внутренних дел города Ташкента пресекли попытку самоубийства жительницы Ташкента, сообщает ГУВД столицы.По данным ведомства, ташкентка поднялась на опорную стойку высоковольтной линии электропередач и угрожала свести счеты с жизнью. Об этом очевидцы сообщили в дежурную часть УКД ОВД Бектемирского района в полдень 16 мая.Правоохранители помогли женщине спуститься, медики оказали ей первую помощь. Как оказалось, покончить жизнь самоубийством она решили из-за семейных неурядиц. Таким образом она рассчитывала заставить супруга почувствовать себя виноватым перед ней.Sputnik Узбекистан в Telegram - читай, смотри обсуждай &gt;&gt; С семейной парой проведена профилактическая беседа, а с женщиной работает психолог, поясняется в сообщении.
https://uz.sputniknews.ru/20210518/kajdyy-desyatyy-uzbekistanets-gotov-podnyat-ruku-na-jenu-18785520.html
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попытка самоубийства, гувд ташкента

Ташкентка поднялась на линию электропередач из-за семейных проблем

19:12 18.05.2021
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© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛиния электропередач (ЛЭП)
Линия электропередач (ЛЭП) - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2021
© Sputnik / Виталий Аньков
/
Перейти в фотобанк
Столичные правоохранители убедили женщину не совершать опрометчивый поступок и помогли ей спуститься. Сейчас с ней работает психолог.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Сотрудники органов внутренних дел города Ташкента пресекли попытку самоубийства жительницы Ташкента, сообщает ГУВД столицы.
По данным ведомства, ташкентка поднялась на опорную стойку высоковольтной линии электропередач и угрожала свести счеты с жизнью. Об этом очевидцы сообщили в дежурную часть УКД ОВД Бектемирского района в полдень 16 мая.
“На место незамедлительно прибыли сотрудники органов внутренних дел. В результате недолгих переговоров женщину удалось убедить не совершать опрометчивый поступок”, - говорится в сообщении.
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Правоохранители помогли женщине спуститься, медики оказали ей первую помощь. Как оказалось, покончить жизнь самоубийством она решили из-за семейных неурядиц. Таким образом она рассчитывала заставить супруга почувствовать себя виноватым перед ней.
Sputnik Узбекистан в Telegram - читай, смотри обсуждай >>
С семейной парой проведена профилактическая беседа, а с женщиной работает психолог, поясняется в сообщении.
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