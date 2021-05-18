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Узбекистан и Таджикистан нарастят товарооборот до $1 млрд — за счет чего?
Узбекистан и Таджикистан нарастят товарооборот до $1 млрд — за счет чего?
В планах, в частности, — укрепление промышленной кооперации, сотрудничества в горнорудной и электротехнической отраслях. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-18T10:31+0500
2021-05-18T10:50+0500
экономика
торговля
таджикистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Узбекистан и Таджикистан намерены довести товарооборот до миллиарда долларов в ближайшие годы, сообщает Министерство инвестиций и внешней торговли РУз.В Ташкенте на минувшей неделе состоялось VIII заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между государствами.Стороны обговорили в том числе возможности доведения товарооборота до миллиарда долларов в ближайшие годы. Также участники переговоров договорились о совместной подготовке к реализации инвестпроектов в сферах сельскохозяйственного машиностроения, развития и модернизации авто- и железнодорожной инфраструктуры.По итогам встречи был подписан протокол. Напомним, делегацию правительства Таджикистана возглавлял премьер страны Кохир Расулзод. В пятницу его принял президент РУз Шавкат Мирзиёев.На июнь запланирован визит узбекского лидера в РТ.
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торговля, таджикистан, узбекистан

Узбекистан и Таджикистан нарастят товарооборот до $1 млрд — за счет чего?

10:31 18.05.2021 (обновлено: 10:50 18.05.2021)
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© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКупюры американских долларов
Купюры американских долларов - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
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В планах, в частности, — укрепление промышленной кооперации, сотрудничества в горнорудной и электротехнической отраслях.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Узбекистан и Таджикистан намерены довести товарооборот до миллиарда долларов в ближайшие годы, сообщает Министерство инвестиций и внешней торговли РУз.
В Ташкенте на минувшей неделе состоялось VIII заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между государствами.
Стороны обговорили в том числе возможности доведения товарооборота до миллиарда долларов в ближайшие годы.
"В данном контексте состоялось обсуждение совместных мер по укреплению промышленной кооперации, сотрудничества в горнорудной и электротехнической отраслях, энергетике и транспортной сфере, а также по дальнейшему развитию межрегиональных контактов", — говорится в публикации.
Также участники переговоров договорились о совместной подготовке к реализации инвестпроектов в сферах сельскохозяйственного машиностроения, развития и модернизации авто- и железнодорожной инфраструктуры.
По итогам встречи был подписан протокол.
Напомним, делегацию правительства Таджикистана возглавлял премьер страны Кохир Расулзод. В пятницу его принял президент РУз Шавкат Мирзиёев.
На июнь запланирован визит узбекского лидера в РТ.
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