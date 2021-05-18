https://uz.sputniknews.ru/20210518/uzbekistan-i-tadjikistan-narastyat-tovarooborot-do-1-mlrd--za-schet-chego-18772766.html

Узбекистан и Таджикистан нарастят товарооборот до $1 млрд — за счет чего?

Узбекистан и Таджикистан нарастят товарооборот до $1 млрд — за счет чего?

В планах, в частности, — укрепление промышленной кооперации, сотрудничества в горнорудной и электротехнической отраслях. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-18T10:31+0500

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экономика

торговля

таджикистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Узбекистан и Таджикистан намерены довести товарооборот до миллиарда долларов в ближайшие годы, сообщает Министерство инвестиций и внешней торговли РУз.В Ташкенте на минувшей неделе состоялось VIII заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между государствами.Стороны обговорили в том числе возможности доведения товарооборота до миллиарда долларов в ближайшие годы. Также участники переговоров договорились о совместной подготовке к реализации инвестпроектов в сферах сельскохозяйственного машиностроения, развития и модернизации авто- и железнодорожной инфраструктуры.По итогам встречи был подписан протокол. Напомним, делегацию правительства Таджикистана возглавлял премьер страны Кохир Расулзод. В пятницу его принял президент РУз Шавкат Мирзиёев.На июнь запланирован визит узбекского лидера в РТ.

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торговля, таджикистан, узбекистан