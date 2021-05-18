Общество
Узбекистан получил еще миллион доз китайской вакцины от COVID-19
11:40 18.05.2021 (обновлено: 12:41 18.05.2021)
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© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаУзбекистан получил еще миллион доз китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical от COVID-19
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Ранее в РУз было доставлено два миллиона доз препарата Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Власти Узбекистана во вторник получили еще миллион доз рекомбинантной китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical от COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства инновационного развития республики.
Прививочная кампания стартовала в стране 1 апреля. В настоящее время узбекистанцы получают прививки вакциной AstraZeneca (Covishield), рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и российским "Спутником V", за это время вакцинировались более 1,1 миллиона человек.
"Из Китая в Узбекистан сегодня доставлена еще одна партия вакцины ZF-UZ-VAC 2001 в количестве одного миллиона доз", — говорится в публикации на Telegram-канале Мининноваций.
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаУзбекистан получил еще миллион доз китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical от COVID-19
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© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Узбекистан получил еще миллион доз китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical от COVID-19
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаУзбекистан получил еще миллион доз китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical от COVID-19
2/3
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Узбекистан получил еще миллион доз китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical от COVID-19
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаУзбекистан получил еще миллион доз китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical от COVID-19
3/3
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Узбекистан получил еще миллион доз китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical от COVID-19
1/3
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Узбекистан получил еще миллион доз китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical от COVID-19
2/3
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Узбекистан получил еще миллион доз китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical от COVID-19
3/3
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Узбекистан получил еще миллион доз китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical от COVID-19
По данным Министерства здравоохранения РУз, 19 мая республика получит еще 500 тысяч доз ZF-UZ-VAC 2001.
В марте-апреле власти Узбекистана получили два миллиона доз китайского препарата. Население получает прививку этой вакциной в три этапа.
Ранее Минздрав сообщал, что Anhui Zhifei Longcom признала Узбекистан соавтором вакцины с учетом внесенного вклада и усилий со стороны республики. Новая вакцина будет использоваться совместно под брендом ZF-UZ-VAC 2001. Позднее министр инновационного развития РУз Иброхим Абдурахмонов заявлял, что узбекская сторона рассчитывает в мае-июле начать первичный розлив в стране китайской вакцины.
11 мая, 22:25
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В апреле-июне планируется вакцинировать от COVID-19 около четырех миллионов человек (то есть более 11,5 процента населения страны). До конца этого года данное число может вырасти до семи миллионов.
В марте власти Узбекистана, в частности, получили 660 тысяч доз AstraZeneca. Планировалось, что до конца мая ЮНИСЕФ через механизм COVAX поставит в Узбекистан еще 1,596 миллиона доз AstraZeneca. Позже глава представительства ЮНИСЕФ в республике Мунир Мамедзаде сообщил журналистам, что новая партия этой вакцины поступит только в июне из-за сложной эпидемиологической ситуации в Индии, где производится этот препарат.