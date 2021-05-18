https://uz.sputniknews.ru/20210518/uzbekistan-poluchil-esche-million-doz-kitayskoy-vaktsiny-ot-covid-19-18776043.html

Узбекистан получил еще миллион доз китайской вакцины от COVID-19

Узбекистан получил еще миллион доз китайской вакцины от COVID-19

Ранее в РУз было доставлено два миллиона доз препарата Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-18T11:40+0500

2021-05-18T11:40+0500

2021-05-18T12:41+0500

общество

ситуация с коронавирусом в узбекистане

вакцина

китай

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Власти Узбекистана во вторник получили еще миллион доз рекомбинантной китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical от COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства инновационного развития республики.Прививочная кампания стартовала в стране 1 апреля. В настоящее время узбекистанцы получают прививки вакциной AstraZeneca (Covishield), рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и российским "Спутником V", за это время вакцинировались более 1,1 миллиона человек.По данным Министерства здравоохранения РУз, 19 мая республика получит еще 500 тысяч доз ZF-UZ-VAC 2001.В марте-апреле власти Узбекистана получили два миллиона доз китайского препарата. Население получает прививку этой вакциной в три этапа.Ранее Минздрав сообщал, что Anhui Zhifei Longcom признала Узбекистан соавтором вакцины с учетом внесенного вклада и усилий со стороны республики. Новая вакцина будет использоваться совместно под брендом ZF-UZ-VAC 2001. Позднее министр инновационного развития РУз Иброхим Абдурахмонов заявлял, что узбекская сторона рассчитывает в мае-июле начать первичный розлив в стране китайской вакцины.В апреле-июне планируется вакцинировать от COVID-19 около четырех миллионов человек (то есть более 11,5 процента населения страны). До конца этого года данное число может вырасти до семи миллионов. В марте власти Узбекистана, в частности, получили 660 тысяч доз AstraZeneca. Планировалось, что до конца мая ЮНИСЕФ через механизм COVAX поставит в Узбекистан еще 1,596 миллиона доз AstraZeneca. Позже глава представительства ЮНИСЕФ в республике Мунир Мамедзаде сообщил журналистам, что новая партия этой вакцины поступит только в июне из-за сложной эпидемиологической ситуации в Индии, где производится этот препарат.

https://uz.sputniknews.ru/20210513/uzbekistan-mojet-zakupit-esche-odnu-kitayskuyu-vaktsinu-ot-covid-19-18717628.html

https://uz.sputniknews.ru/20210511/sputnik-v-spasaet-evropu-i-oon-18683092.html

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ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцина, китай