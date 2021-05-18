Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210518/uzbekistan-poluchil-esche-million-doz-kitayskoy-vaktsiny-ot-covid-19-18776043.html
Узбекистан получил еще миллион доз китайской вакцины от COVID-19
Узбекистан получил еще миллион доз китайской вакцины от COVID-19
Ранее в РУз было доставлено два миллиона доз препарата Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-18T11:40+0500
2021-05-18T12:41+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
вакцина
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/12/18778436_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7fa2b0d253a46b7097ee33137a952f15.jpg
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Власти Узбекистана во вторник получили еще миллион доз рекомбинантной китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical от COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства инновационного развития республики.Прививочная кампания стартовала в стране 1 апреля. В настоящее время узбекистанцы получают прививки вакциной AstraZeneca (Covishield), рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и российским "Спутником V", за это время вакцинировались более 1,1 миллиона человек.По данным Министерства здравоохранения РУз, 19 мая республика получит еще 500 тысяч доз ZF-UZ-VAC 2001.В марте-апреле власти Узбекистана получили два миллиона доз китайского препарата. Население получает прививку этой вакциной в три этапа.Ранее Минздрав сообщал, что Anhui Zhifei Longcom признала Узбекистан соавтором вакцины с учетом внесенного вклада и усилий со стороны республики. Новая вакцина будет использоваться совместно под брендом ZF-UZ-VAC 2001. Позднее министр инновационного развития РУз Иброхим Абдурахмонов заявлял, что узбекская сторона рассчитывает в мае-июле начать первичный розлив в стране китайской вакцины.В апреле-июне планируется вакцинировать от COVID-19 около четырех миллионов человек (то есть более 11,5 процента населения страны). До конца этого года данное число может вырасти до семи миллионов. В марте власти Узбекистана, в частности, получили 660 тысяч доз AstraZeneca. Планировалось, что до конца мая ЮНИСЕФ через механизм COVAX поставит в Узбекистан еще 1,596 миллиона доз AstraZeneca. Позже глава представительства ЮНИСЕФ в республике Мунир Мамедзаде сообщил журналистам, что новая партия этой вакцины поступит только в июне из-за сложной эпидемиологической ситуации в Индии, где производится этот препарат.
https://uz.sputniknews.ru/20210513/uzbekistan-mojet-zakupit-esche-odnu-kitayskuyu-vaktsinu-ot-covid-19-18717628.html
https://uz.sputniknews.ru/20210511/sputnik-v-spasaet-evropu-i-oon-18683092.html
китай
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/12/18778436_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9bf5429863438b64a173bea99e2e9072.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцина, китай

Узбекистан получил еще миллион доз китайской вакцины от COVID-19

11:40 18.05.2021 (обновлено: 12:41 18.05.2021)
414
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаУзбекистан получил еще миллион доз китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical от COVID-19
Узбекистан получил еще миллион доз китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical от COVID-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2021
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Ранее в РУз было доставлено два миллиона доз препарата Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Власти Узбекистана во вторник получили еще миллион доз рекомбинантной китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical от COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства инновационного развития республики.
Прививочная кампания стартовала в стране 1 апреля. В настоящее время узбекистанцы получают прививки вакциной AstraZeneca (Covishield), рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и российским "Спутником V", за это время вакцинировались более 1,1 миллиона человек.
"Из Китая в Узбекистан сегодня доставлена еще одна партия вакцины ZF-UZ-VAC 2001 в количестве одного миллиона доз", — говорится в публикации на Telegram-канале Мининноваций.
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаУзбекистан получил еще миллион доз китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical от COVID-19
Узбекистан получил еще миллион доз китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical от COVID-19 - Sputnik Узбекистан
1/3
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Узбекистан получил еще миллион доз китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical от COVID-19
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаУзбекистан получил еще миллион доз китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical от COVID-19
Узбекистан получил еще миллион доз китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical от COVID-19 - Sputnik Узбекистан
2/3
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Узбекистан получил еще миллион доз китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical от COVID-19
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаУзбекистан получил еще миллион доз китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical от COVID-19
Узбекистан получил еще миллион доз китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical от COVID-19 - Sputnik Узбекистан
3/3
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Узбекистан получил еще миллион доз китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical от COVID-19
1/3
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Узбекистан получил еще миллион доз китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical от COVID-19
2/3
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Узбекистан получил еще миллион доз китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical от COVID-19
3/3
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Узбекистан получил еще миллион доз китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical от COVID-19
По данным Министерства здравоохранения РУз, 19 мая республика получит еще 500 тысяч доз ZF-UZ-VAC 2001.
Препарат китайской компании Sinopharm (Синофарм) от COVID-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2021
Общество
Узбекистан может закупить еще одну китайскую вакцину от COVID-19
13 мая, 16:47
1204
В марте-апреле власти Узбекистана получили два миллиона доз китайского препарата. Население получает прививку этой вакциной в три этапа.
Ранее Минздрав сообщал, что Anhui Zhifei Longcom признала Узбекистан соавтором вакцины с учетом внесенного вклада и усилий со стороны республики. Новая вакцина будет использоваться совместно под брендом ZF-UZ-VAC 2001. Позднее министр инновационного развития РУз Иброхим Абдурахмонов заявлял, что узбекская сторона рассчитывает в мае-июле начать первичный розлив в стране китайской вакцины.
Спутник V спас европейскую страну. Теперь российскую вакцину пиарит генсек ООН - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2021
Видео
"Спутник V" спасает Европу и ООН
11 мая, 22:25
9954
В апреле-июне планируется вакцинировать от COVID-19 около четырех миллионов человек (то есть более 11,5 процента населения страны). До конца этого года данное число может вырасти до семи миллионов.
В марте власти Узбекистана, в частности, получили 660 тысяч доз AstraZeneca. Планировалось, что до конца мая ЮНИСЕФ через механизм COVAX поставит в Узбекистан еще 1,596 миллиона доз AstraZeneca. Позже глава представительства ЮНИСЕФ в республике Мунир Мамедзаде сообщил журналистам, что новая партия этой вакцины поступит только в июне из-за сложной эпидемиологической ситуации в Индии, где производится этот препарат.
101010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:11"Ты супер!": стартовал кастинг пятого сезона детского музыкального конкурса
14:01Систему водоснабжения Узбекистана модернизируют почти за $250 кредитных средств
13:47Узбекские дзюдоисты заняли второе место на Кубке Азии в Казахстане
13:38"Любимое мороженое Путина" стало настоящим хитом в Китае
13:04Как проходит визит Артыкходжаева в Казань — яркие фото
12:46ВБ выделит средства на разработку проекта Трансафганской железной дороги
12:31"Земельные захватчики": сколько их в Узбекистане и есть ли на них управа?
12:21"Он был для меня наставником": азербайджанский режиссер — о Баходире Юлдашеве
11:49С 21 мая метро Ташкента временно сократит часы работы
11:40Узбекистан получил еще миллион доз китайской вакцины от COVID-19
11:18Все больше людей в мире урабатывается до смерти — исследование ВОЗ и МОТ
11:13Тоска по железному занавесу: Европа мечтает о новой холодной войне
10:46Русский авось против пандемии
10:31Узбекистан и Таджикистан нарастят товарооборот до $1 млрд — за счет чего?
10:29Сколько зарабатывают Джо Байден и Камала Харрис?
09:58Житель Ферганской области попытался подкупить инспектора ГИБДД — его взяли с поличным
09:43В Подмосковье очередь перед миграционным центром перекрыла дорогу — видео
09:22Сенат взял на контроль случай с групповым изнасилованием в Андижанской области
09:10Одну из столичных дорог перекрыли на 1,5 месяца — карта
08:55Казахстан и Узбекистан завершают работу по запуску "азиатской" шенгенской визы