https://uz.sputniknews.ru/20210518/uzbekistantsev-predupredili-o-moshennikax-predlagayuschix-popast-v-evropu-iz-ukrainy-18789670.html
Узбекистанцев предупредили о мошенниках, предлагающих попасть в Европу из Украины
Узбекистанцев предупредили о мошенниках, предлагающих попасть в Европу из Украины
Некоторые граждане РУз уже потеряли свои деньги и находятся в сложной ситуации за рубежом. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-18T17:52+0500
2021-05-18T17:52+0500
2021-05-18T17:55+0500
общество
мошенничество
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мид узбекистана
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана предупредило соотечественников, пытающихся выехать в США и страны Европы через Украину, о росте мошенничества среди украинских посредников в организации такого транзита. Об этом сообщает информагентство "Дунё" при МИД РУз со ссылкой на данные посольства в Киеве.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждайВ связи с активизацией международных рейсов из Узбекистана растет количество граждан республики, пытающихся выехать в страны Европы транзитом через Украину. В настоящее время авиасообщение между Ташкентом и Киевом осуществляется в режиме чартеров.Мошенники пользуются тем, что многие узбекистанцы не знают украинский язык и правила въезда иностранцев в европейские государства в период пандемии COVID-19.Некоторые граждане РУз уже потеряли свои деньги и находятся в сложной ситуации за рубежом.Пострадавшим от незаконной деятельности следует обращаться в посольство Узбекистана в Киеве, а также правоохранительные органы.
https://uz.sputniknews.ru/20210416/mvd-uzbekistana-predupredilo-o-novom-vide-internet-moshennichestva-18371564.html
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мошенничество, украина, мид узбекистана, европа, сша
Узбекистанцев предупредили о мошенниках, предлагающих попасть в Европу из Украины
17:52 18.05.2021 (обновлено: 17:55 18.05.2021)
Некоторые граждане РУз уже потеряли свои деньги и находятся в сложной ситуации за рубежом.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана предупредило соотечественников, пытающихся выехать в США и страны Европы через Украину, о росте мошенничества среди украинских посредников в организации такого транзита.
Об этом сообщает информагентство "Дунё" при МИД РУз со ссылкой на данные посольства в Киеве.
В связи с активизацией международных рейсов из Узбекистана растет количество граждан республики, пытающихся выехать в страны Европы транзитом через Украину. В настоящее время авиасообщение между Ташкентом и Киевом осуществляется в режиме чартеров.
"В последнее время в Украине появились различные мошеннические группы, создатели которых часто обещают помочь нашим соотечественникам уехать на работу в Европу и США", — говорится в публикации.
Мошенники пользуются тем, что многие узбекистанцы не знают украинский язык и правила въезда иностранцев в европейские государства в период пандемии COVID-19.
Некоторые граждане РУз уже потеряли свои деньги и находятся в сложной ситуации за рубежом.
Пострадавшим от незаконной деятельности следует обращаться в посольство Узбекистана в Киеве, а также правоохранительные органы.