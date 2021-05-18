https://uz.sputniknews.ru/20210518/uzbekistantsev-predupredili-o-moshennikax-predlagayuschix-popast-v-evropu-iz-ukrainy-18789670.html

Узбекистанцев предупредили о мошенниках, предлагающих попасть в Европу из Украины

Узбекистанцев предупредили о мошенниках, предлагающих попасть в Европу из Украины

Некоторые граждане РУз уже потеряли свои деньги и находятся в сложной ситуации за рубежом. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-18T17:52+0500

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общество

мошенничество

украина

мид узбекистана

европа

сша

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана предупредило соотечественников, пытающихся выехать в США и страны Европы через Украину, о росте мошенничества среди украинских посредников в организации такого транзита. Об этом сообщает информагентство "Дунё" при МИД РУз со ссылкой на данные посольства в Киеве.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждайВ связи с активизацией международных рейсов из Узбекистана растет количество граждан республики, пытающихся выехать в страны Европы транзитом через Украину. В настоящее время авиасообщение между Ташкентом и Киевом осуществляется в режиме чартеров.Мошенники пользуются тем, что многие узбекистанцы не знают украинский язык и правила въезда иностранцев в европейские государства в период пандемии COVID-19.Некоторые граждане РУз уже потеряли свои деньги и находятся в сложной ситуации за рубежом.Пострадавшим от незаконной деятельности следует обращаться в посольство Узбекистана в Киеве, а также правоохранительные органы.

https://uz.sputniknews.ru/20210416/mvd-uzbekistana-predupredilo-o-novom-vide-internet-moshennichestva-18371564.html

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мошенничество, украина, мид узбекистана, европа, сша