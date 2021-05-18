https://uz.sputniknews.ru/20210518/uzbekskiy-ombudsmen-vstretilas-s-sootechestvennikami-v-moskve-18787615.html

Омбудсмен Узбекистана встретилась с соотечественниками в Москве

Омбудсмен Узбекистана встретилась с соотечественниками в Москве

Делегация республики находится в РФ с рабочим визитом, изучает условия жизни и работы сограждан. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-18T17:09+0500

2021-05-18T17:09+0500

2021-05-18T17:58+0500

миграция

трудовые мигранты

омбудсмен

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Уполномоченный Олий Мажлиса Узбекистана по правам человека Феруза Эшматова посетила Центр содержания мигрантов МВД России в Москве и Многофункциональный миграционный центр "Сахарово", сообщает пресс-служба омбудсмена.Эшматова, а также представители Национального центра по правам человека РУз находятся в РФ с рабочим визитом, изучают условия жизни и работы граждан республики.По данным пресс-службы, в понедельник Эшматова и директор Национального центра по правам человека Акмал Саидов встретились с главой Совета по правам человека при президенте РФ Валерием Фадеевым (который, к слову, является уроженцем Ташкента. — Прим. ред.) и с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. Тогда были определены ключевые направления сотрудничества в обеспечении прав мигрантов, создании для них дополнительных возможностей, отмечается в публикации.В рамках рабочего визита в Россию Феруза Эшматова также примет участие в узбекско-российском форуме "Права граждан Республики Узбекистан в Российской Федерации: трудовые мигранты и их семьи".

https://uz.sputniknews.ru/20210513/uzbekistantsam-stalo-prosche-podat-zayavlenie-na-patent-v-moskve-18711350.html

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трудовые мигранты, омбудсмен