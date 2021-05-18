Миграция
Омбудсмен Узбекистана встретилась с соотечественниками в Москве
17:09 18.05.2021 (обновлено: 17:58 18.05.2021)
625
© Сенат Олий Мажлиса республики УзбекистанУполномоченный Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека Феруза Эшматова
Делегация республики находится в РФ с рабочим визитом, изучает условия жизни и работы сограждан.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Уполномоченный Олий Мажлиса Узбекистана по правам человека Феруза Эшматова посетила Центр содержания мигрантов МВД России в Москве и Многофункциональный миграционный центр "Сахарово", сообщает пресс-служба омбудсмена.
Эшматова, а также представители Национального центра по правам человека РУз находятся в РФ с рабочим визитом, изучают условия жизни и работы граждан республики.
По данным пресс-службы, в понедельник Эшматова и директор Национального центра по правам человека Акмал Саидов встретились с главой Совета по правам человека при президенте РФ Валерием Фадеевым (который, к слову, является уроженцем Ташкента. — Прим. ред.) и с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой.
Тогда были определены ключевые направления сотрудничества в обеспечении прав мигрантов, создании для них дополнительных возможностей, отмечается в публикации.
"После этого <...> они посетили Центр содержания мигрантов МВД России в Москве, а также Московский многофункциональный миграционный центр в Сахарово. В ходе совместного приема было получено более 20 обращений трудовых мигрантов и, при необходимости, предоставлены юридические консультации для обеспечения их прав", — рассказали в пресс-службе.
© Пресс-служба омбудсмена УзбекистанаУполномоченный Олий Мажлиса Узбекистана по правам человека Феруза Эшматова встретилась с соотечественниками в Москве
Уполномоченный Олий Мажлиса Узбекистана по правам человека Феруза Эшматова встретилась с соотечественниками в Москве
В рамках рабочего визита в Россию Феруза Эшматова также примет участие в узбекско-российском форуме "Права граждан Республики Узбекистан в Российской Федерации: трудовые мигранты и их семьи".