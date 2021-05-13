https://uz.sputniknews.ru/20210513/uzbekistantsam-stalo-prosche-podat-zayavlenie-na-patent-v-moskve-18711350.html

Узбекистанцам стало проще подать заявление на патент в Москве

Узбекистанцам стало проще подать заявление на патент в Москве

Пятнадцатого июня прекратит свое действие указ президента России Владимира Путина о продлении сроков временного пребывания или постоянного проживания в РФ в... 13.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-13T13:34+0500

2021-05-13T13:34+0500

2021-05-13T13:39+0500

миграция

федерация мигрантов россии

трудовые мигранты

москва

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Подать заявление для оформления патента в московский Многофункциональный миграционный центр в Сахарово теперь можно ежедневно, сообщает Главное управление МВД России по столице.Кроме того, увеличено количество окон для приема иностранных граждан. Сотрудники ММЦ работают до последнего посетителя.Иностранцам порекомендовали обращаться с документами для оформления патента в течение всего рабочего дня (а не только с 08.00 до 12.00) — чтобы не появлялись очереди и не нарушались меры профилактики коронавирусной инфекции.Все эти меры приняты потому, что в мае поток иностранцев, желающих подать заявление на патент, вырос в два раза — из-за того, что уже 15 июня прекратит свое действие указ президента Владимира Путина о продлении сроков временного пребывания или постоянного проживания в России в связи с COVID-19.В середине апреля замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил, что в России находится уже свыше миллиона нелегалов, причем больше всего — из Узбекистана (свыше 332 тысяч человек). Российская сторона потребовала, чтобы страны СНГ до 15 июня забрали своих граждан, находящихся в РФ незаконно. После этой даты, по словам Горового, нелегалы не смогут выйти из тени без последствий.В Агентстве по вопросам внешней трудовой миграции при Минзанятости Узбекистана спустя несколько дней заявили, что республика не сможет быстро вывезти из России своих граждан–нарушителей, особенно в период закрытых границ и карантинных ограничений. По подсчетам ведомства, на это может уйти до полугода, даже при организации специальных авиа- и железнодорожных рейсов.Агентство призвало узбекистанцев как можно скорее легализовать свое положение в России — чтобы избежать депортации и закрытия въезда в РФ.

https://uz.sputniknews.ru/20210415/trudovye-migranty-za-tri-mesyatsa-pereveli-v-uzbekistan-142-mlrd-dollarov-18356665.html

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федерация мигрантов россии, трудовые мигранты, москва