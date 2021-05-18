https://uz.sputniknews.ru/20210518/v-2021-godu-zemelnye-zaxvatchiki-prisvoili-15-tys-gektarov-18777128.html

"Земельные захватчики": сколько их в Узбекистане и есть ли на них управа?

"Земельные захватчики": сколько их в Узбекистане и есть ли на них управа?

Случаи захвата были зарегистрированы, в основном, в Ташкентской, Наманганской и Хорезмской областях. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-18T12:31+0500

2021-05-18T12:31+0500

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общество

захват

земля

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. С начала года зафиксировано 6 799 случаев самовольного захвата земель общей площадью 1 467 гектаров. Об этом сообщил на брифинге глава пресс-службы Кадастрового агентства при ГНК.В разрезе территорий случаи захвата были зарегистрированы, в основном, в Ташкентской (1302), Наманганской (1660) и Хорезмской областях (636).С какой целью граждане и предприниматели присваивают земли?Региональные управления Кадастрового агентства дали письменные предписания 6 332 гражданам и 158 субъектам предпринимательства.Органы прокуратуры получили 2 785 сведений о подобных правонарушениях, 481 заявление передано в суд. При этом на месте устранены нарушения на 193,6 гектара земли в 907 случаях — это 13% от всех случаев незаконного захвата земель.В Кодексе об административной ответственности и Уголовном кодексе предусмотрены штрафы и лишение свободы не только за самовольный захват, но и за несообщение информации о самовольном захвате земли в уполномоченные органы, а также за несвоевременную госрегистрацию прав на недвижимое имущество.В настоящее время обсуждается законопроект, который усилит санкции за самозахват (в том числе допущенный ответственными лицами) орошаемых земель и строительные работы на этих участках.

https://uz.sputniknews.ru/20210515/shtrafy-i-tyurma-ujestochaetsya-otvetstvennost-za-samovolnyy-zaxvat-zemli-18744680.html

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захват, земля, узбекистан