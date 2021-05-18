https://uz.sputniknews.ru/20210518/v-2021-godu-zemelnye-zaxvatchiki-prisvoili-15-tys-gektarov-18777128.html
"Земельные захватчики": сколько их в Узбекистане и есть ли на них управа?
"Земельные захватчики": сколько их в Узбекистане и есть ли на них управа?
Случаи захвата были зарегистрированы, в основном, в Ташкентской, Наманганской и Хорезмской областях. 18.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-18T12:31+0500
2021-05-18T12:31+0500
2021-05-18T13:42+0500
общество
захват
земля
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. С начала года зафиксировано 6 799 случаев самовольного захвата земель общей площадью 1 467 гектаров. Об этом сообщил на брифинге глава пресс-службы Кадастрового агентства при ГНК.В разрезе территорий случаи захвата были зарегистрированы, в основном, в Ташкентской (1302), Наманганской (1660) и Хорезмской областях (636).С какой целью граждане и предприниматели присваивают земли?Региональные управления Кадастрового агентства дали письменные предписания 6 332 гражданам и 158 субъектам предпринимательства.Органы прокуратуры получили 2 785 сведений о подобных правонарушениях, 481 заявление передано в суд. При этом на месте устранены нарушения на 193,6 гектара земли в 907 случаях — это 13% от всех случаев незаконного захвата земель.В Кодексе об административной ответственности и Уголовном кодексе предусмотрены штрафы и лишение свободы не только за самовольный захват, но и за несообщение информации о самовольном захвате земли в уполномоченные органы, а также за несвоевременную госрегистрацию прав на недвижимое имущество.В настоящее время обсуждается законопроект, который усилит санкции за самозахват (в том числе допущенный ответственными лицами) орошаемых земель и строительные работы на этих участках.
https://uz.sputniknews.ru/20210515/shtrafy-i-tyurma-ujestochaetsya-otvetstvennost-za-samovolnyy-zaxvat-zemli-18744680.html
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захват, земля, узбекистан
"Земельные захватчики": сколько их в Узбекистане и есть ли на них управа?
12:31 18.05.2021 (обновлено: 13:42 18.05.2021)
Случаи захвата были зарегистрированы, в основном, в Ташкентской, Наманганской и Хорезмской областях.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. С начала года зафиксировано 6 799 случаев самовольного захвата земель общей площадью 1 467 гектаров.
Об этом сообщил на брифинге глава пресс-службы Кадастрового агентства при ГНК.
В разрезе территорий случаи захвата были зарегистрированы, в основном, в Ташкентской (1302), Наманганской (1660) и Хорезмской областях (636).
С какой целью граждане и предприниматели присваивают земли?
4224 случаев приходятся на жилищное строительство на площади 406 гектаров;
1584 — для организации бизнеса (нежилое строительство) на 166 гектарах;
437 — на приусадебные участки площадью 203 гектаров;
в 32 случаях организованы водоемы для разведения рыбы на территории 245 гектаров;
111 предпринимателей захватили землю для разработки карьеров на площади 9 гектаров.
Региональные управления Кадастрового агентства дали письменные предписания 6 332 гражданам и 158 субъектам предпринимательства.
Органы прокуратуры получили 2 785 сведений о подобных правонарушениях, 481 заявление передано в суд. При этом на месте устранены нарушения на 193,6 гектара земли в 907 случаях — это 13% от всех случаев незаконного захвата земель.
В Кодексе об административной ответственности и Уголовном кодексе предусмотрены штрафы и лишение свободы не только за самовольный захват, но и за несообщение информации о самовольном захвате земли в уполномоченные органы, а также за несвоевременную госрегистрацию прав на недвижимое имущество.
В настоящее время обсуждается законопроект, который усилит санкции за самозахват (в том числе допущенный ответственными лицами) орошаемых земель и строительные работы на этих участках.