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ВБ поддержал предложенную Мирзиёевым новую повестку сотрудничества
ВБ поддержал предложенную Мирзиёевым новую повестку сотрудничества
В повестку дальнейшего расширения многопланового сотрудничества Узбекистана и ВБ вошли поддержка реформ, внедрение "зеленой экономики", борьба с коррупцией и... 18.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-18T21:03+0500
2021-05-18T21:03+0500
политика
переговоры
всемирный банк
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Всемирный банк полностью поддержал предложенную президентом Узбекистана новую повестку дня дальнейшего расширения многопланового сотрудничества, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера по итогам визита в страну делегации ВБ.Переговоры Шавката Мирзиёева с вице-президентом Всемирного банка Анной Бьерде, прибывшей в Узбекистан с рабочим визитом, прошли во вторник, 18 мая.В повестку вошли следующие направления партнерства:На встрече достигнута договоренность о тщательной подготовке и принятии новой пятилетней Программы партнерства Узбекистана со Всемирным банком.Sputnik Узбекистан в Telegram - читай, смотри обсуждай &gt;&gt;По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении постоянных контактов и плодотворных обменов для поддержания высокой динамики взаимодействия, ускорения подготовки и реализации приоритетных программ и проектов стратегического партнерства между Узбекистаном и Всемирным банком.
https://uz.sputniknews.ru/20210518/vb-vydelit-sredstva-na-razrabotku-proekta-transafganskoy-jeleznoy-dorogi-18779008.html
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переговоры, всемирный банк, шавкат мирзиёев, узбекистан

ВБ поддержал предложенную Мирзиёевым новую повестку сотрудничества

21:03 18.05.2021
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© Пресс-служба президента УзбекистанаДелегация ВБ во главе с вице-президентом Анной Бьерде на переговорах с Шавкатом Мирзиёевым
Делегация ВБ во главе с вице-президентом Анной Бьерде на переговорах с Шавкатом Мирзиёевым - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
В повестку дальнейшего расширения многопланового сотрудничества Узбекистана и ВБ вошли поддержка реформ, внедрение "зеленой экономики", борьба с коррупцией и другое. Достигнута договоренность о принятии новой пятилетней Программы партнерства.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Всемирный банк полностью поддержал предложенную президентом Узбекистана новую повестку дня дальнейшего расширения многопланового сотрудничества, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера по итогам визита в страну делегации ВБ.
Переговоры Шавката Мирзиёева с вице-президентом Всемирного банка Анной Бьерде, прибывшей в Узбекистан с рабочим визитом, прошли во вторник, 18 мая.
В повестку вошли следующие направления партнерства:
поддержка реформ, направленных на сокращение бедности в стране, прежде всего за счет развития предпринимательства в сельской местности, продвижения деловых инициатив женщин и молодежи;
повышение эффективности преобразований в области высшего образования и здравоохранения с целью достижения ощутимых результатов и кардинального улучшения качества оказываемых услуг;
осуществление программы ускоренной индустриализации регионов республики и продолжение проекта по развитию средних городов;
переход на инновационную модель развития, внедрение “зеленой экономики”;
продолжение реформ в области земельных отношений;
борьба с коррупцией и повышение потенциала государственных институтов развития;
совместное продвижение крупных региональных инфраструктурных проектов.
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“В ходе настоящего визита подписаны соглашения по реализации проектов улучшения системы водоснабжения и поддержке национальной инновационной политики на сумму порядка 300 миллионов долларов”, - говорится в сообщении.
На встрече достигнута договоренность о тщательной подготовке и принятии новой пятилетней Программы партнерства Узбекистана со Всемирным банком.
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По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении постоянных контактов и плодотворных обменов для поддержания высокой динамики взаимодействия, ускорения подготовки и реализации приоритетных программ и проектов стратегического партнерства между Узбекистаном и Всемирным банком.
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