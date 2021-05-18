https://uz.sputniknews.ru/20210518/vb-podderjal-predlojennuyu-mirziyoevym-novuyu-povestku-sotrudnichestva-18792982.html

ВБ поддержал предложенную Мирзиёевым новую повестку сотрудничества

ВБ поддержал предложенную Мирзиёевым новую повестку сотрудничества

В повестку дальнейшего расширения многопланового сотрудничества Узбекистана и ВБ вошли поддержка реформ, внедрение "зеленой экономики", борьба с коррупцией и... 18.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-18T21:03+0500

2021-05-18T21:03+0500

2021-05-18T21:03+0500

политика

переговоры

всемирный банк

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Всемирный банк полностью поддержал предложенную президентом Узбекистана новую повестку дня дальнейшего расширения многопланового сотрудничества, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера по итогам визита в страну делегации ВБ.Переговоры Шавката Мирзиёева с вице-президентом Всемирного банка Анной Бьерде, прибывшей в Узбекистан с рабочим визитом, прошли во вторник, 18 мая.В повестку вошли следующие направления партнерства:На встрече достигнута договоренность о тщательной подготовке и принятии новой пятилетней Программы партнерства Узбекистана со Всемирным банком.Sputnik Узбекистан в Telegram - читай, смотри обсуждай >>По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении постоянных контактов и плодотворных обменов для поддержания высокой динамики взаимодействия, ускорения подготовки и реализации приоритетных программ и проектов стратегического партнерства между Узбекистаном и Всемирным банком.

https://uz.sputniknews.ru/20210518/vb-vydelit-sredstva-na-razrabotku-proekta-transafganskoy-jeleznoy-dorogi-18779008.html

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переговоры, всемирный банк, шавкат мирзиёев, узбекистан