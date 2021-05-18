Политика
ВБ поддержал предложенную Мирзиёевым новую повестку сотрудничества
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© Пресс-служба президента УзбекистанаДелегация ВБ во главе с вице-президентом Анной Бьерде на переговорах с Шавкатом Мирзиёевым
© Пресс-служба президента Узбекистана
В повестку дальнейшего расширения многопланового сотрудничества Узбекистана и ВБ вошли поддержка реформ, внедрение "зеленой экономики", борьба с коррупцией и другое. Достигнута договоренность о принятии новой пятилетней Программы партнерства.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Всемирный банк полностью поддержал предложенную президентом Узбекистана новую повестку дня дальнейшего расширения многопланового сотрудничества, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера по итогам визита в страну делегации ВБ.
Переговоры Шавката Мирзиёева с вице-президентом Всемирного банка Анной Бьерде, прибывшей в Узбекистан с рабочим визитом, прошли во вторник, 18 мая.
В повестку вошли следующие направления партнерства:
поддержка реформ, направленных на сокращение бедности в стране, прежде всего за счет развития предпринимательства в сельской местности, продвижения деловых инициатив женщин и молодежи;
повышение эффективности преобразований в области высшего образования и здравоохранения с целью достижения ощутимых результатов и кардинального улучшения качества оказываемых услуг;
осуществление программы ускоренной индустриализации регионов республики и продолжение проекта по развитию средних городов;
переход на инновационную модель развития, внедрение “зеленой экономики”;
продолжение реформ в области земельных отношений;
борьба с коррупцией и повышение потенциала государственных институтов развития;
совместное продвижение крупных региональных инфраструктурных проектов.
“В ходе настоящего визита подписаны соглашения по реализации проектов улучшения системы водоснабжения и поддержке национальной инновационной политики на сумму порядка 300 миллионов долларов”, - говорится в сообщении.
На встрече достигнута договоренность о тщательной подготовке и принятии новой пятилетней Программы партнерства Узбекистана со Всемирным банком.
По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении постоянных контактов и плодотворных обменов для поддержания высокой динамики взаимодействия, ускорения подготовки и реализации приоритетных программ и проектов стратегического партнерства между Узбекистаном и Всемирным банком.