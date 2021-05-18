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ВБ выделит средства на разработку проекта Трансафганской железной дороги
ВБ выделит средства на разработку проекта Трансафганской железной дороги
Всемирный банк окажет практическую помощь в реализации проекта строительства железной дороги "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" и привлечет к участию другие... 18.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-18T12:46+0500
2021-05-18T12:46+0500
экономика
финансирование
всемирный банк
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Министр инвестиций и внешней торговли – зампремьера Узбекистана Сардор Умурзаков встретился с делегацией Всемирного банка во главе с вице-президентом по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде, говорится на сайте МИВТ.Стороны обсудили вопросы разработки новой программы партнерства Всемирного банка с Узбекистаном на 2022-2026 годы. В основе документа – реформы государственных предприятий и банков, финансового сектора, энергетики, сфер жилищно-коммунального обслуживания и транспорта, сельского хозяйства, образования и здравоохранения, а также частного сектора и малого бизнеса.Стороны планируют также поддерживать молодых предпринимателей в реализации инвестиционных проектов и стартапов.Всемирный банк готов оказать практическую помощь в реализации проекта строительства железной дороги "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" и привлечь к участию другие международные институты. Вместе с тем учреждение возьмет на себя финансирование полевых исследований и разработку проектно-сметной документации.Проработка новых проектов, направленных на поддержку сельского предпринимательства, а также на развитие городов и урбанизацию будет ускорена для того, чтобы ВБ успел одобрить их до конца года.По итогам встречи договорились, что Банк окажет техническое содействие в разработке новой стратегии продвижения экспортной продукции на зарубежные рынки.Напомним, в марте премьер-министр Пакистана Имран Хан принял в Исламабаде министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова.Стороны обменялись мнениями по взаимодействию в реализации инфраструктурных проектов для содействия восстановлению экономики Афганистана. Важнейшим из них является открытие железнодорожного сообщения "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар".
https://uz.sputniknews.ru/20210313/razvitie-transportnykh-sistem-i-obschie-rynki-k-chemu-idet-sng-30-let-spustya-17736816.html
https://uz.sputniknews.ru/20210311/uzbekistan-nameren-ispolzovat-morskie-porty-pakistana-17667590.html
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финансирование, всемирный банк, узбекистан

ВБ выделит средства на разработку проекта Трансафганской железной дороги

12:46 18.05.2021
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© СС0 / Unsplash / Alexander PopovЖелезная дорога, иллюстративное фото
Железная дорога, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2021
© СС0 / Unsplash / Alexander Popov
Всемирный банк окажет практическую помощь в реализации проекта строительства железной дороги "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" и привлечет к участию другие международные институты.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Министр инвестиций и внешней торговли – зампремьера Узбекистана Сардор Умурзаков встретился с делегацией Всемирного банка во главе с вице-президентом по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде, говорится на сайте МИВТ.
Стороны обсудили вопросы разработки новой программы партнерства Всемирного банка с Узбекистаном на 2022-2026 годы. В основе документа – реформы государственных предприятий и банков, финансового сектора, энергетики, сфер жилищно-коммунального обслуживания и транспорта, сельского хозяйства, образования и здравоохранения, а также частного сектора и малого бизнеса.
Стороны планируют также поддерживать молодых предпринимателей в реализации инвестиционных проектов и стартапов.
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Всемирный банк готов оказать практическую помощь в реализации проекта строительства железной дороги "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" и привлечь к участию другие международные институты. Вместе с тем учреждение возьмет на себя финансирование полевых исследований и разработку проектно-сметной документации.
Проработка новых проектов, направленных на поддержку сельского предпринимательства, а также на развитие городов и урбанизацию будет ускорена для того, чтобы ВБ успел одобрить их до конца года.
По итогам встречи договорились, что Банк окажет техническое содействие в разработке новой стратегии продвижения экспортной продукции на зарубежные рынки.
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Напомним, в марте премьер-министр Пакистана Имран Хан принял в Исламабаде министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова.
Стороны обменялись мнениями по взаимодействию в реализации инфраструктурных проектов для содействия восстановлению экономики Афганистана. Важнейшим из них является открытие железнодорожного сообщения "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар".
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