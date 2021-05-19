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https://uz.sputniknews.ru/20210519/bez-vesti-propavshiy-18-let-nazad-uzbekistanets-vernulsya-na-rodinu-18810047.html
Без вести пропавший 18 лет назад узбекистанец вернулся на родину
Без вести пропавший 18 лет назад узбекистанец вернулся на родину
Его нашли в Самаре без документов. Также в городе был обнаружен уроженец Сурхандарьи. Он оказался в тяжелом положении из-за плохого самочувствия. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T18:08+0500
2021-05-19T18:08+0500
общество
агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Узбекистанец, без вести пропавший в России 18 лет назад, возвращен на родину. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по внешней трудовой миграции.По информации госструктуры, уроженец Ташкента уехал в Россию на заработки в 2003 году. Однако некоторое время спустя мужчина перенес инсульт, в связи с чем его здоровье ухудшилось и он потерял связь с родственниками. Соотечественника нашли в Самаре 18 лет спустя. Выяснилось, что у него нет документов и постоянного места жительства.Кроме того, в Самаре был идентифицирован еще один узбекистанец родом из Сурхандарьи. Он также оказался в тяжелом положении из-за плохого самочувствия.Генконсульство Узбекистана в Казани выдало мужчинам "Свидетельство о возвращении". Граждане были доставлены на родину авиарейсом из столицы Татарстана. В Ташкентском международном аэропорту их встретили сотрудники Агентства по внешней трудовой миграции и близкие родственники.
https://uz.sputniknews.ru/20191021/Uzbekistanets-bez-vesti-propal-vo-vremya-proryva-damby-pod-Krasnoyarskom-12653441.html
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агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана

Без вести пропавший 18 лет назад узбекистанец вернулся на родину

18:08 19.05.2021
430
© Flickr / Aleksandr ZykovТашкентский аэропорт
Ташкентский аэропорт - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2021
© Flickr / Aleksandr Zykov
Его нашли в Самаре без документов. Также в городе был обнаружен уроженец Сурхандарьи. Он оказался в тяжелом положении из-за плохого самочувствия.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Узбекистанец, без вести пропавший в России 18 лет назад, возвращен на родину. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по внешней трудовой миграции.
По информации госструктуры, уроженец Ташкента уехал в Россию на заработки в 2003 году. Однако некоторое время спустя мужчина перенес инсульт, в связи с чем его здоровье ухудшилось и он потерял связь с родственниками.
Прорыв дамбы в Красноярском крае - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2019
Россия
Узбекистанец пропал без вести во время прорыва дамбы под Красноярском
21 октября 2019, 14:02
651
Соотечественника нашли в Самаре 18 лет спустя. Выяснилось, что у него нет документов и постоянного места жительства.
Кроме того, в Самаре был идентифицирован еще один узбекистанец родом из Сурхандарьи. Он также оказался в тяжелом положении из-за плохого самочувствия.
© Агентство по внешней трудовой миграции при Минзанятости УзбекистанаПропавшие без вести узбекистанцы вернулись на родину
Пропавшие без вести узбекистанцы вернулись на родину - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2021
Пропавшие без вести узбекистанцы вернулись на родину
© Агентство по внешней трудовой миграции при Минзанятости Узбекистана
Генконсульство Узбекистана в Казани выдало мужчинам "Свидетельство о возвращении". Граждане были доставлены на родину авиарейсом из столицы Татарстана.
В Ташкентском международном аэропорту их встретили сотрудники Агентства по внешней трудовой миграции и близкие родственники.
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