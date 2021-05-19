https://uz.sputniknews.ru/20210519/bez-vesti-propavshiy-18-let-nazad-uzbekistanets-vernulsya-na-rodinu-18810047.html

Без вести пропавший 18 лет назад узбекистанец вернулся на родину

Без вести пропавший 18 лет назад узбекистанец вернулся на родину

Его нашли в Самаре без документов. Также в городе был обнаружен уроженец Сурхандарьи. Он оказался в тяжелом положении из-за плохого самочувствия. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-19T18:08+0500

2021-05-19T18:08+0500

2021-05-19T18:08+0500

общество

агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Узбекистанец, без вести пропавший в России 18 лет назад, возвращен на родину. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по внешней трудовой миграции.По информации госструктуры, уроженец Ташкента уехал в Россию на заработки в 2003 году. Однако некоторое время спустя мужчина перенес инсульт, в связи с чем его здоровье ухудшилось и он потерял связь с родственниками. Соотечественника нашли в Самаре 18 лет спустя. Выяснилось, что у него нет документов и постоянного места жительства.Кроме того, в Самаре был идентифицирован еще один узбекистанец родом из Сурхандарьи. Он также оказался в тяжелом положении из-за плохого самочувствия.Генконсульство Узбекистана в Казани выдало мужчинам "Свидетельство о возвращении". Граждане были доставлены на родину авиарейсом из столицы Татарстана. В Ташкентском международном аэропорту их встретили сотрудники Агентства по внешней трудовой миграции и близкие родственники.

https://uz.sputniknews.ru/20191021/Uzbekistanets-bez-vesti-propal-vo-vremya-proryva-damby-pod-Krasnoyarskom-12653441.html

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агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана