https://uz.sputniknews.ru/20210519/ferganskiy-neftepererabatyvayuschiy-zavod-nachal-vypusk-benzina-ai-95-18800733.html

Ферганский нефтеперерабатывающий завод начал выпуск бензина АИ-95

Ферганский нефтеперерабатывающий завод начал выпуск бензина АИ-95

За последние два месяца на предприятии налажен собственный выпуск дизельного топлива стандарта "ЕВРО-4" и высокооктанового авиационного бензина марки Б-92. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-19T13:01+0500

2021-05-19T13:01+0500

2021-05-19T13:01+0500

общество

бензин

минэнерго

фергана

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Ферганский нефтеперерабатывающий завод выставил на биржевые торги свою первую партию автомобильного бензина марки АИ-95, сообщили в пресс-службе Минэнерго.За последние два месяца на предприятии налажен собственный выпуск дизельного топлива стандарта "ЕВРО-4" и высокооктанового авиационного бензина марки Б-92.Ранее высокооктановый автомобильный бензин марки АИ-95 на заводе не производился. В его формуле специалисты используют компоненты гидрокаталитических процессов с ультранизким содержанием серы, которые обеспечивают качественную работу двигателей вне зависимости от рабочего режима и температуры окружающей среды.Для справки: АИ-95 относится к премиальным маркам топлива с улучшенными характеристиками и низким уровнем токсичности выхлопного газа.Работа по новым разработкам и модернизации Ферганского НПЗ продолжается.Напомним, в начале мая инвестиционная компания АО "UzAssets" при агентстве по управлению государственными активами Узбекистана объявила о намерении продать долю в уставном фонде ООО "Ферганский нефтеперерабатывающий завод" в размере 100%, путем открытого процесса продажи. Процесс подачи заявок на участие в приватизации НПЗ открыт для всех заинтересованных лиц и продлится до 28 мая.

https://uz.sputniknews.ru/20201109/V-Uzbekistane-snizitsya-stoimost-benzina-AI-95-15364243.html

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