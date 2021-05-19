https://uz.sputniknews.ru/20210519/jeleznye-dorogi-spasli-dinamiku-torgovli-uzbekistana-i-rf-v-pandemiyu-schitayut-v-tashkente-18814601.html

Что спасло динамику торговли Узбекистана и РФ в пандемию — мнение властей республики

Что спасло динамику торговли Узбекистана и РФ в пандемию — мнение властей республики

Железнодорожные администрации двух стран поддерживают тесные и плодотворные деловые связи, в том числе в рамках международных отраслевых структур, отметил... 19.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-19T21:33+0500

2021-05-19T21:33+0500

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экономика

пандемия

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Взаимодействие в сфере железнодорожного сообщения позволило сохранить динамику торгово-экономических связей между Узбекистаном и Россией в период пандемии COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера Шавката Мирзиёева.В среду Мирзиёев и генеральный директор, председатель правления РЖД Олег Белозёров обсудили в Ташкенте новые направления взаимовыгодного сотрудничества.Президент РУз, в частности, отметил традиционно тесные и плодотворные деловые связи между железнодорожными администрациями двух стран, в том числе в рамках международных отраслевых структур.В начале мая компания "Узбекистон темир йуллари" направила в железнодорожные администрации РФ и Казахстана обращение о поэтапном восстановлении регулярного пассажирского сообщения с этими странами, приостановленного из-за пандемии COVID-19. Кроме того, узбекистанцы намерены привлечь РЖД для организации экспресс-перевозки овощей и фруктов в РФ в рефрижераторных контейнерах.

https://uz.sputniknews.ru/20210519/uzbekistan-i-rossiya-zapustyat-ekspress-poezd-dlya-selxozproduktsii-18803216.html

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