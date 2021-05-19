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Что спасло динамику торговли Узбекистана и РФ в пандемию — мнение властей республики
Что спасло динамику торговли Узбекистана и РФ в пандемию — мнение властей республики
Железнодорожные администрации двух стран поддерживают тесные и плодотворные деловые связи, в том числе в рамках международных отраслевых структур, отметил... 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T21:33+0500
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Взаимодействие в сфере железнодорожного сообщения позволило сохранить динамику торгово-экономических связей между Узбекистаном и Россией в период пандемии COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера Шавката Мирзиёева.В среду Мирзиёев и генеральный директор, председатель правления РЖД Олег Белозёров обсудили в Ташкенте новые направления взаимовыгодного сотрудничества.Президент РУз, в частности, отметил традиционно тесные и плодотворные деловые связи между железнодорожными администрациями двух стран, в том числе в рамках международных отраслевых структур.В начале мая компания "Узбекистон темир йуллари" направила в железнодорожные администрации РФ и Казахстана обращение о поэтапном восстановлении регулярного пассажирского сообщения с этими странами, приостановленного из-за пандемии COVID-19. Кроме того, узбекистанцы намерены привлечь РЖД для организации экспресс-перевозки овощей и фруктов в РФ в рефрижераторных контейнерах.
https://uz.sputniknews.ru/20210519/uzbekistan-i-rossiya-zapustyat-ekspress-poezd-dlya-selxozproduktsii-18803216.html
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пандемия, ржд
Что спасло динамику торговли Узбекистана и РФ в пандемию — мнение властей республики
21:33 19.05.2021 (обновлено: 21:38 19.05.2021)
Железнодорожные администрации двух стран поддерживают тесные и плодотворные деловые связи, в том числе в рамках международных отраслевых структур, отметил президент РУз.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik.
Взаимодействие в сфере железнодорожного сообщения позволило сохранить динамику торгово-экономических связей между Узбекистаном и Россией в период пандемии COVID-19. Об этом сообщает
пресс-служба узбекского лидера Шавката Мирзиёева.
В среду Мирзиёев и генеральный директор, председатель правления РЖД Олег Белозёров обсудили в Ташкенте новые направления взаимовыгодного сотрудничества.
Президент РУз, в частности, отметил традиционно тесные и плодотворные деловые связи между железнодорожными администрациями двух стран, в том числе в рамках международных отраслевых структур.
"Подчеркнуто, что в условиях пандемии наличие развитых и интегрированных транспортных коммуникаций, прежде всего железных дорог, позволило успешно противостоять последствиям коронавируса, а также сохранить динамику торгово-экономического сотрудничества между Узбекистаном и Россией", — говорится в публикации по итогам встречи.
В начале мая компания "Узбекистон темир йуллари" направила в железнодорожные администрации РФ и Казахстана обращение о поэтапном восстановлении регулярного пассажирского сообщения с этими странами, приостановленного из-за пандемии COVID-19.
Кроме того, узбекистанцы намерены привлечь РЖД для организации экспресс-перевозки овощей и фруктов в РФ в рефрижераторных контейнерах.