https://uz.sputniknews.ru/20210519/uzbekistan-i-rossiya-zapustyat-ekspress-poezd-dlya-selxozproduktsii-18803216.html
Узбекистан и Россия запустят экспресс-поезд для сельхозпродукции
Узбекистан и Россия запустят экспресс-поезд для сельхозпродукции
Договоренность была достигнута в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2021" в Ташкенте в апреле. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T14:26+0500
2021-05-19T14:26+0500
2021-05-19T14:27+0500
экономика
законодательная палата олий мажлиса
ржд
узбекистон темир йуллари
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" намерены привлечь компанию "Российские железные дороги" (РЖД) для организации экспресс-перевозки овощей и фруктов в направлении РФ в рефрижераторных контейнерах, сообщает пресс-служба Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана.На очередном заседании нижней палаты был рассмотрен ответ министра транспорта Ильхома Махкамова на парламентский запрос о состоянии дел в сфере совершенствования транспортно-логистической системы для повышения экспортного потенциала страны.Договоренность была достигнута в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2021" в Ташкенте в апреле. Также по итогам встреч представителей министерства транспорта и "Узбекистон темир йуллари" с администрациями железных дорог стран СНГ и Прибалтики, а также Ирана получен ряд скидок на 2021 год, которые позволят увеличить экспортный потенциал местных производителей и усилит конкурентоспособность узбекской продукции, добавили в закпалате.По данным узбекской статистики, по итогам 2020 года рынок РФ стал основным для экспорта плодоовощной продукции из Узбекистана — 255,4 миллиона долларов (рост в 1,55 раза), или 25,3 процента всего экспорта овощей и фруктов из республики.
https://uz.sputniknews.ru/20210505/goskomstat-uzbekistana-nazval-regiony-lidery-po-proizvodstvu-ovoschey-18622560.html
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законодательная палата олий мажлиса, ржд, узбекистон темир йуллари
Узбекистан и Россия запустят экспресс-поезд для сельхозпродукции
14:26 19.05.2021 (обновлено: 14:27 19.05.2021)
Договоренность была достигнута в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2021" в Ташкенте в апреле.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik.
АО "Узбекистон темир йуллари" намерены привлечь компанию "Российские железные дороги" (РЖД) для организации экспресс-перевозки овощей и фруктов в направлении РФ в рефрижераторных контейнерах, сообщает
пресс-служба Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана.
На очередном заседании нижней палаты был рассмотрен ответ министра транспорта Ильхома Махкамова на парламентский запрос о состоянии дел в сфере совершенствования транспортно-логистической системы для повышения экспортного потенциала страны.
"Представителями АО "Узбекистон темир йуллари" и российской компании "РЖД Логистика" достигнута договоренность об организации агро-экспресс-поезда для перевозки в рефрижераторных контейнерах", — говорится в публикации на сайте Закпалаты.
Договоренность была достигнута в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2021" в Ташкенте
в апреле.
"Это новое направление окажет положительное влияние на развитие экспорта Узбекистана, особенно экспорта фруктов и овощей", — отметили в нижней палате.
Также по итогам встреч представителей министерства транспорта и "Узбекистон темир йуллари" с администрациями железных дорог стран СНГ и Прибалтики, а также Ирана получен ряд скидок на 2021 год, которые позволят увеличить экспортный потенциал местных производителей и усилит конкурентоспособность узбекской продукции, добавили в закпалате.
По данным узбекской статистики, по итогам 2020 года рынок РФ стал основным для экспорта плодоовощной продукции из Узбекистана — 255,4 миллиона долларов (рост в 1,55 раза), или 25,3 процента всего экспорта овощей и фруктов из республики.