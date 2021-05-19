https://uz.sputniknews.ru/20210519/jitelnitsa-nukusa-brosilas-v-kanal--ee-spasli-natsgvardeytsy-18808643.html

Молодая жительница Нукуса бросилась в канал — ее спасли нацгвардейцы

Молодая жительница Нукуса бросилась в канал — ее спасли нацгвардейцы

Сотрудники органов внутренних дел ведут расследование по факту произошедшего. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-19T17:35+0500

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происшествия

нукус

женщина

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Жительница Нукуса 2005 года рождения бросилась в канал, сообщает пресс-служба Национальной гвардии Узбекистана.Инцидент произошел 19 мая в около 12.30. Военнослужащие Нацгвардии получили информацию о том, что неизвестная женщина кинулась в канал "Дустлик", прибыли на место происшествия и достали ее из воды.Пострадавшей была оказана первая медицинская помощь, после чего ее доставили в медучреждение.Сотрудники городских органов внутренних дел ведут расследование по факту произошедшего.В конце апреля в Нукусе бросилась в канал еще одна девушка — Н. Д. 2000 года рождения. Ее тоже спас сотрудник Нацгвардии. Позднее в Комитете Сената Олий Мажлиса по вопросам женщин и гендерного равенства рассказали, что Н. Д. дома, с ее здоровьем все в порядке.

нукус

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нукус, женщина