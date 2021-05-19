https://uz.sputniknews.ru/20210519/jitelnitsa-nukusa-brosilas-v-kanal--ee-spasli-natsgvardeytsy-18808643.html
Молодая жительница Нукуса бросилась в канал — ее спасли нацгвардейцы
Молодая жительница Нукуса бросилась в канал — ее спасли нацгвардейцы
Сотрудники органов внутренних дел ведут расследование по факту произошедшего. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T17:35+0500
2021-05-19T17:35+0500
2021-05-19T17:40+0500
происшествия
нукус
женщина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/13/18808959_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_51c7b7726218ac026f62a0f67b704785.jpg
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Жительница Нукуса 2005 года рождения бросилась в канал, сообщает пресс-служба Национальной гвардии Узбекистана.Инцидент произошел 19 мая в около 12.30. Военнослужащие Нацгвардии получили информацию о том, что неизвестная женщина кинулась в канал "Дустлик", прибыли на место происшествия и достали ее из воды.Пострадавшей была оказана первая медицинская помощь, после чего ее доставили в медучреждение.Сотрудники городских органов внутренних дел ведут расследование по факту произошедшего.В конце апреля в Нукусе бросилась в канал еще одна девушка — Н. Д. 2000 года рождения. Ее тоже спас сотрудник Нацгвардии. Позднее в Комитете Сената Олий Мажлиса по вопросам женщин и гендерного равенства рассказали, что Н. Д. дома, с ее здоровьем все в порядке.
нукус
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/13/18808959_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ce7fd34af2faf69be7c2d842842ac766.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
нукус, женщина
Молодая жительница Нукуса бросилась в канал — ее спасли нацгвардейцы
17:35 19.05.2021 (обновлено: 17:40 19.05.2021)
Сотрудники органов внутренних дел ведут расследование по факту произошедшего.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik.
Жительница Нукуса 2005 года рождения бросилась в канал, сообщает
пресс-служба Национальной гвардии Узбекистана.
Инцидент произошел 19 мая в около 12.30. Военнослужащие Нацгвардии получили информацию о том, что неизвестная женщина кинулась в канал "Дустлик", прибыли на место происшествия и достали ее из воды.
Пострадавшей была оказана первая медицинская помощь, после чего ее доставили в медучреждение.
Во время предварительного расследования выяснилось, что эта женщина — Ш. Н. 2005 года рождения, жительница Нукуса.
Сотрудники городских органов внутренних дел ведут расследование по факту произошедшего.
В конце апреля в Нукусе бросилась в канал еще одна девушка — Н. Д. 2000 года рождения. Ее тоже спас сотрудник Нацгвардии. Позднее в Комитете Сената Олий Мажлиса по вопросам женщин и гендерного равенства рассказали
, что Н. Д. дома, с ее здоровьем все в порядке.