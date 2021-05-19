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Назначен дополнительный поезд для вывоза узбекистанцев из России
Назначен дополнительный поезд для вывоза узбекистанцев из России
Состав отправится со станции "Волжский" вечером 28 мая. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T12:04+0500
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трудовые мигранты
ржд
узбекистанцы
мигранты
поезд
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Для вывоза граждан Узбекистана из России выделен дополнительный поезд № 483/484.Он проследует по маршруту "Волжский — Ташкент".Состав отправится со станции "Волжский" 28 мая в 20.50, сообщили в РЖД.Для покупки билетов гражданам необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу на территории РФ. Нужно будет предъявить документы, подтверждающие узбекское гражданство.Посадочный билет также можно приобрести на сайте РЖД или в приложении "РЖД Пассажирам"."По территории РФ поезд проследует без дополнительных остановок", — добавили в компании.Вывоз граждан Узбекистана осуществляется в рамках существующих международных договоренностей между правительствами обоих государств.
https://uz.sputniknews.ru/20210421/deportatsiya-ili-amnistiya-chto-jdet-migrantov-iz-uzbekistana-posle-15-iyunya-18423680.html
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трудовые мигранты, ржд, узбекистанцы, мигранты, поезд, ташкент, узбекистан

Назначен дополнительный поезд для вывоза узбекистанцев из России

12:04 19.05.2021
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© Sputnik / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПосадка на вывозной поезд из Ростова-на-Дону в Узбекистан
Посадка на вывозной поезд из Ростова-на-Дону в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2021
© Sputnik / Сергей Пивоваров
/
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Состав отправится со станции "Волжский" вечером 28 мая.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Для вывоза граждан Узбекистана из России выделен дополнительный поезд № 483/484.
Он проследует по маршруту "Волжский — Ташкент".
Состав отправится со станции "Волжский" 28 мая в 20.50, сообщили в РЖД.
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Для покупки билетов гражданам необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу на территории РФ. Нужно будет предъявить документы, подтверждающие узбекское гражданство.
Посадочный билет также можно приобрести на сайте РЖД или в приложении "РЖД Пассажирам".
"По территории РФ поезд проследует без дополнительных остановок", — добавили в компании.
Вывоз граждан Узбекистана осуществляется в рамках существующих международных договоренностей между правительствами обоих государств.
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