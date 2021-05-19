https://uz.sputniknews.ru/20210519/naznachen-dopolnitelnyy-poezd-dlya-vyvoza-uzbekistantsev-iz-rossii-18799182.html

Назначен дополнительный поезд для вывоза узбекистанцев из России

Назначен дополнительный поезд для вывоза узбекистанцев из России

Состав отправится со станции "Волжский" вечером 28 мая. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-19T12:04+0500

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общество

трудовые мигранты

ржд

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Для вывоза граждан Узбекистана из России выделен дополнительный поезд № 483/484.Он проследует по маршруту "Волжский — Ташкент".Состав отправится со станции "Волжский" 28 мая в 20.50, сообщили в РЖД.Для покупки билетов гражданам необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу на территории РФ. Нужно будет предъявить документы, подтверждающие узбекское гражданство.Посадочный билет также можно приобрести на сайте РЖД или в приложении "РЖД Пассажирам"."По территории РФ поезд проследует без дополнительных остановок", — добавили в компании.Вывоз граждан Узбекистана осуществляется в рамках существующих международных договоренностей между правительствами обоих государств.

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трудовые мигранты, ржд, узбекистанцы, мигранты, поезд, ташкент, узбекистан