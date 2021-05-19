https://uz.sputniknews.ru/20210519/naznachen-dopolnitelnyy-poezd-dlya-vyvoza-uzbekistantsev-iz-rossii-18799182.html
Назначен дополнительный поезд для вывоза узбекистанцев из России
Назначен дополнительный поезд для вывоза узбекистанцев из России
Состав отправится со станции "Волжский" вечером 28 мая. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T12:04+0500
2021-05-19T12:04+0500
2021-05-19T12:04+0500
общество
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поезд
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Для вывоза граждан Узбекистана из России выделен дополнительный поезд № 483/484.Он проследует по маршруту "Волжский — Ташкент".Состав отправится со станции "Волжский" 28 мая в 20.50, сообщили в РЖД.Для покупки билетов гражданам необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу на территории РФ. Нужно будет предъявить документы, подтверждающие узбекское гражданство.Посадочный билет также можно приобрести на сайте РЖД или в приложении "РЖД Пассажирам"."По территории РФ поезд проследует без дополнительных остановок", — добавили в компании.Вывоз граждан Узбекистана осуществляется в рамках существующих международных договоренностей между правительствами обоих государств.
https://uz.sputniknews.ru/20210421/deportatsiya-ili-amnistiya-chto-jdet-migrantov-iz-uzbekistana-posle-15-iyunya-18423680.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
трудовые мигранты, ржд, узбекистанцы, мигранты, поезд, ташкент, узбекистан
Назначен дополнительный поезд для вывоза узбекистанцев из России
Состав отправится со станции "Волжский" вечером 28 мая.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Для вывоза граждан Узбекистана из России выделен дополнительный поезд № 483/484.
Он проследует по маршруту "Волжский — Ташкент".
Состав отправится со станции "Волжский" 28 мая в 20.50, сообщили
в РЖД.
Для покупки билетов гражданам необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу на территории РФ. Нужно будет предъявить документы, подтверждающие узбекское гражданство.
Посадочный билет также можно приобрести на сайте РЖД или в приложении "РЖД Пассажирам".
"По территории РФ поезд проследует без дополнительных остановок", — добавили в компании.
Вывоз граждан Узбекистана осуществляется в рамках существующих международных договоренностей между правительствами обоих государств.