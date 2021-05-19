https://uz.sputniknews.ru/20210519/nazvana-prichina-izmeneniya-grafika-raboty-tashkentskogo-metro-18813793.html
Названа причина изменения графика работы ташкентского метро
Названа причина изменения графика работы ташкентского метро
С 21 марта жители столицы смогут ездить по Чиланзарской и Узбекистанской линиям подземки с 06.00 до 23.00. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T20:39+0500
2021-05-19T20:39+0500
2021-05-19T20:40+0500
общество
ташкентский метрополитен
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Пресс-секретарь Министерства транспорта Узбекистана Навруз Ашурматов назвал причину сокращения часов работы ташкентского метро.Ранее стало известно, что Чиланзарская и Узбекистанская линии с 21 мая будут доступны для пассажиров с 06.00 до 23.00.То, что работы проводятся именно летом, продуманная мера: в это время года резко снижается пассажиропоток.Профилактические работы, согласно плану, займут три месяца. После этого режим работы линий станет прежним.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ташкентский метрополитен
Названа причина изменения графика работы ташкентского метро
20:39 19.05.2021 (обновлено: 20:40 19.05.2021)
С 21 марта жители столицы смогут ездить по Чиланзарской и Узбекистанской линиям подземки с 06.00 до 23.00.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik.
Пресс-секретарь Министерства транспорта Узбекистана Навруз Ашурматов назвал причину
сокращения часов работы ташкентского метро.
Ранее стало известно, что Чиланзарская и Узбекистанская линии с 21 мая будут доступны для пассажиров с 06.00 до 23.00.
По словам Навруза Ашурматова, на этих ветках начнутся масштабные профилактические работы.
То, что работы проводятся именно летом, продуманная мера: в это время года резко снижается пассажиропоток.
Профилактические работы, согласно плану, займут три месяца. После этого режим работы линий станет прежним.