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Названа причина изменения графика работы ташкентского метро
Названа причина изменения графика работы ташкентского метро
С 21 марта жители столицы смогут ездить по Чиланзарской и Узбекистанской линиям подземки с 06.00 до 23.00. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T20:39+0500
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общество
ташкентский метрополитен
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Пресс-секретарь Министерства транспорта Узбекистана Навруз Ашурматов назвал причину сокращения часов работы ташкентского метро.Ранее стало известно, что Чиланзарская и Узбекистанская линии с 21 мая будут доступны для пассажиров с 06.00 до 23.00.То, что работы проводятся именно летом, продуманная мера: в это время года резко снижается пассажиропоток.Профилактические работы, согласно плану, займут три месяца. После этого режим работы линий станет прежним.
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ташкентский метрополитен

Названа причина изменения графика работы ташкентского метро

20:39 19.05.2021 (обновлено: 20:40 19.05.2021)
523
© Sputnik / Рамиз БахтияровЕдиная карта оплаты
Единая карта оплаты - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
С 21 марта жители столицы смогут ездить по Чиланзарской и Узбекистанской линиям подземки с 06.00 до 23.00.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Пресс-секретарь Министерства транспорта Узбекистана Навруз Ашурматов назвал причину сокращения часов работы ташкентского метро.
Ранее стало известно, что Чиланзарская и Узбекистанская линии с 21 мая будут доступны для пассажиров с 06.00 до 23.00.

По словам Навруза Ашурматова, на этих ветках начнутся масштабные профилактические работы.

То, что работы проводятся именно летом, продуманная мера: в это время года резко снижается пассажиропоток.
Профилактические работы, согласно плану, займут три месяца. После этого режим работы линий станет прежним.
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