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Названы сроки проведения экзаменов в школах Узбекистана
Названы сроки проведения экзаменов в школах Узбекистана
Испытания будут организованы с учетом всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T16:22+0500
2021-05-19T16:22+0500
2021-05-19T16:29+0500
общество
школы
экзамен
министерство народного образования узбекистана
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Министерстве народного образования (МНО) Узбекистана назвали сроки проведения экзаменов в школах в 2021 году.Государственные экзамены для выпускников девятых и одиннадцатых классов пройдут с 26 мая по 15 июня. "Экзамены пройдут в устной, письменной форме, а также в виде тестов", — сказала Рустамова.Испытания организуют с учетом всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Ранее был опубликован список экзаменов, которые предстоит сдать ученикам средних и старших классов школ Узбекистана по итогам 2020/2021 учебного года. С перечнем можно ознакомиться здесь.
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школы, экзамен, министерство народного образования узбекистана, узбекистан
Названы сроки проведения экзаменов в школах Узбекистана
16:22 19.05.2021 (обновлено: 16:29 19.05.2021)
Испытания будут организованы с учетом всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Министерстве народного образования (МНО) Узбекистана назвали сроки проведения экзаменов в школах в 2021 году.
Испытания для учащихся пятых, шестых, седьмых, восьмых, десятых классов пройдут поэтапно в период с 26 мая по 2 июня, рассказала пресс-секретарь МНО Лайло Рустамова на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций.
Государственные экзамены для выпускников девятых и одиннадцатых классов пройдут с 26 мая по 15 июня.
"Экзамены пройдут в устной, письменной форме, а также в виде тестов", — сказала Рустамова.
Расписание экзаменов будет вывешиваться в каждой школе на видном месте не менее чем за десять дней до их старта.
Испытания организуют с учетом всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований.
Ранее был опубликован список экзаменов, которые предстоит сдать ученикам средних и старших классов школ Узбекистана по итогам 2020/2021 учебного года. С перечнем можно ознакомиться здесь
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