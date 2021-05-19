https://uz.sputniknews.ru/20210519/nazvany-sroki-provedeniya-ekzamenov-v-shkolax-uzbekistana-18806892.html

Названы сроки проведения экзаменов в школах Узбекистана

Названы сроки проведения экзаменов в школах Узбекистана

Испытания будут организованы с учетом всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-19T16:22+0500

2021-05-19T16:22+0500

2021-05-19T16:29+0500

общество

школы

экзамен

министерство народного образования узбекистана

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/13/18807441_0:448:2049:1600_1920x0_80_0_0_2d88ceef11325638b64172d08ea99ec0.jpg

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Министерстве народного образования (МНО) Узбекистана назвали сроки проведения экзаменов в школах в 2021 году.Государственные экзамены для выпускников девятых и одиннадцатых классов пройдут с 26 мая по 15 июня. "Экзамены пройдут в устной, письменной форме, а также в виде тестов", — сказала Рустамова.Испытания организуют с учетом всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Ранее был опубликован список экзаменов, которые предстоит сдать ученикам средних и старших классов школ Узбекистана по итогам 2020/2021 учебного года. С перечнем можно ознакомиться здесь.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

школы, экзамен, министерство народного образования узбекистана, узбекистан