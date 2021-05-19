https://uz.sputniknews.ru/20210519/rjd-namerena-prinyat-uchastie-v-stroitelstve-transafganskogo-koridora--18813639.html

РЖД намерена принять участие в строительстве трансафганского коридора

РЖД намерена принять участие в строительстве трансафганского коридора

Глава "РЖД" Олег Белозёров подчеркнул готовность к полномасштабному взаимодействию отраслевых компаний для реализации приоритетных задач партнерства в области... 19.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-19T20:20+0500

2021-05-19T20:20+0500

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экономика

ржд

сотрудничество

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Узбекистан и РФ рассмотрели вопрос совместного продвижения проекта строительства железной дороги "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар", с привлечением международных финансовых институтов.Об этом шла речь на встрече президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с генеральным директором – председателем правления компании "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") Олегом Белозёровым, передает пресс-служба главы государства.Достигнута договоренность об участии российском компании в проведении работ, направленных на всестороннюю подготовку ж/д проекта, включая разработку технической документации, и скорейшее начало строительства. Стороны обсудили также важные инфраструктурные проекты, призванные эффективно задействовать транзитный потенциал всего региона.Внимание уделили и вопросам углубления практического партнерства. Речь, в частности, о взаимодействии в области совершенствования системы ж/д сообщения в республике, наращивании объемов грузоперевозок, налаживании механизмов перевозок сельскохозяйственной продукции, возобновлении курсирования пассажирских поездов и подготовку высококвалифицированных специалистов.Глава "РЖД" Олег Белозёров подчеркнул готовность к полномасштабному взаимодействию отраслевых компаний для реализации приоритетных задач партнерства в области железнодорожного транспорта.

https://uz.sputniknews.ru/20210519/uzbekistan-i-rossiya-zapustyat-ekspress-poezd-dlya-selxozproduktsii-18803216.html

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