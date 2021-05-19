https://uz.sputniknews.ru/20210519/rjd-namerena-prinyat-uchastie-v-stroitelstve-transafganskogo-koridora--18813639.html
РЖД намерена принять участие в строительстве трансафганского коридора
РЖД намерена принять участие в строительстве трансафганского коридора
Глава "РЖД" Олег Белозёров подчеркнул готовность к полномасштабному взаимодействию отраслевых компаний для реализации приоритетных задач партнерства в области... 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T20:20+0500
2021-05-19T20:20+0500
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Узбекистан и РФ рассмотрели вопрос совместного продвижения проекта строительства железной дороги "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар", с привлечением международных финансовых институтов.Об этом шла речь на встрече президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с генеральным директором – председателем правления компании "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") Олегом Белозёровым, передает пресс-служба главы государства.Достигнута договоренность об участии российском компании в проведении работ, направленных на всестороннюю подготовку ж/д проекта, включая разработку технической документации, и скорейшее начало строительства. Стороны обсудили также важные инфраструктурные проекты, призванные эффективно задействовать транзитный потенциал всего региона.Внимание уделили и вопросам углубления практического партнерства. Речь, в частности, о взаимодействии в области совершенствования системы ж/д сообщения в республике, наращивании объемов грузоперевозок, налаживании механизмов перевозок сельскохозяйственной продукции, возобновлении курсирования пассажирских поездов и подготовку высококвалифицированных специалистов.Глава "РЖД" Олег Белозёров подчеркнул готовность к полномасштабному взаимодействию отраслевых компаний для реализации приоритетных задач партнерства в области железнодорожного транспорта.
https://uz.sputniknews.ru/20210519/uzbekistan-i-rossiya-zapustyat-ekspress-poezd-dlya-selxozproduktsii-18803216.html
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ржд, сотрудничество, шавкат мирзиёев, узбекистан
РЖД намерена принять участие в строительстве трансафганского коридора
20:20 19.05.2021 (обновлено: 21:24 19.05.2021)
Глава "РЖД" Олег Белозёров подчеркнул готовность к полномасштабному взаимодействию отраслевых компаний для реализации приоритетных задач партнерства в области железнодорожного транспорта.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Узбекистан и РФ рассмотрели вопрос совместного продвижения проекта строительства железной дороги "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар", с привлечением международных финансовых институтов.
Об этом шла речь на встрече президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с генеральным директором – председателем правления компании "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") Олегом Белозёровым, передает
пресс-служба главы государства.
Достигнута договоренность об участии российском компании в проведении работ, направленных на всестороннюю подготовку ж/д проекта, включая разработку технической документации, и скорейшее начало строительства.
Стороны обсудили также важные инфраструктурные проекты, призванные эффективно задействовать транзитный потенциал всего региона.
Внимание уделили и вопросам углубления практического партнерства. Речь, в частности, о взаимодействии в области совершенствования системы ж/д сообщения в республике, наращивании объемов грузоперевозок, налаживании механизмов перевозок сельскохозяйственной продукции, возобновлении курсирования пассажирских поездов и подготовку высококвалифицированных специалистов.
Глава "РЖД" Олег Белозёров подчеркнул готовность к полномасштабному взаимодействию отраслевых компаний для реализации приоритетных задач партнерства в области железнодорожного транспорта.