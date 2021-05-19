https://uz.sputniknews.ru/20210519/skandal-s-goloy-tantsovschitsey-na-festivale-stixiya-chto-otvetili-vlasti-18800264.html

Скандал с голой танцовщицей на фестивале "Стихия": что ответили власти?

Скандал с голой танцовщицей на фестивале "Стихия": что ответили власти?

Резонансный ролик был взят из португалоязычного порнографического сайта и использован в корыстных целях. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-19T13:10+0500

2021-05-19T13:10+0500

2021-05-19T13:10+0500

общество

девушка

фестиваль

муйнак

министерство спорта

танцы

каракалпакстан

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В соцсетях распространилось видео с обнаженной танцующей девушкой. Кадры, как утверждалось во многих Telegram-каналах, были сняты во время фестиваля "Стихия".Скандальный ролик прокомментировали в Министерстве туризма и спорта. В ведомстве заявили, что видео было взято с португалоязычного порнографического сайта.Причем сняты кадры были несколько лет назад.Фестиваль электронной музыки "Стихия-2021" прошел на днях в Муйнаке. В мероприятии приняли участие музыкальные продюсеры из России, Казахстана, Кыргызстана и Латвии. Регистрацию прошли 1,5 тысячи человек, что говорит о широком размахе фестиваля.

https://uz.sputniknews.ru/20210517/v-muynake-sostoyalsya-festival-elektronnoy-muzyki-stixiya-18767515.html

муйнак

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девушка, фестиваль, муйнак, министерство спорта, танцы, каракалпакстан