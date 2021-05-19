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https://uz.sputniknews.ru/20210519/skandal-s-goloy-tantsovschitsey-na-festivale-stixiya-chto-otvetili-vlasti-18800264.html
Скандал с голой танцовщицей на фестивале "Стихия": что ответили власти?
Скандал с голой танцовщицей на фестивале "Стихия": что ответили власти?
Резонансный ролик был взят из португалоязычного порнографического сайта и использован в корыстных целях. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T13:10+0500
2021-05-19T13:10+0500
общество
девушка
фестиваль
муйнак
министерство спорта
танцы
каракалпакстан
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В соцсетях распространилось видео с обнаженной танцующей девушкой. Кадры, как утверждалось во многих Telegram-каналах, были сняты во время фестиваля "Стихия".Скандальный ролик прокомментировали в Министерстве туризма и спорта. В ведомстве заявили, что видео было взято с португалоязычного порнографического сайта.Причем сняты кадры были несколько лет назад.Фестиваль электронной музыки "Стихия-2021" прошел на днях в Муйнаке. В мероприятии приняли участие музыкальные продюсеры из России, Казахстана, Кыргызстана и Латвии. Регистрацию прошли 1,5 тысячи человек, что говорит о широком размахе фестиваля.
https://uz.sputniknews.ru/20210517/v-muynake-sostoyalsya-festival-elektronnoy-muzyki-stixiya-18767515.html
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девушка, фестиваль, муйнак, министерство спорта, танцы, каракалпакстан

Скандал с голой танцовщицей на фестивале "Стихия": что ответили власти?

13:10 19.05.2021
310
© СС0 / Unsplash / Caitlyn WilsonДевушка на каблуках
Девушка на каблуках - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2021
© СС0 / Unsplash / Caitlyn Wilson
Резонансный ролик был взят из португалоязычного порнографического сайта и использован в корыстных целях.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В соцсетях распространилось видео с обнаженной танцующей девушкой. Кадры, как утверждалось во многих Telegram-каналах, были сняты во время фестиваля "Стихия".
Кадр из видеоролика
Кадр из видеоролика - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2021
Кадр из видеоролика
Скандальный ролик прокомментировали в Министерстве туризма и спорта. В ведомстве заявили, что видео было взято с португалоязычного порнографического сайта.
Причем сняты кадры были несколько лет назад.
"Данное видео, порочащее не только фестиваль, но и его участников и организаторов, не имеет отношения к "Стихии" и было снято за несколько лет до фестиваля. Для этого имеются все технические подтверждения", — заявили в пресс-службе министерства.
Фестиваль электронной музыки "Стихия-2021" прошел на днях в Муйнаке.
В мероприятии приняли участие музыкальные продюсеры из России, Казахстана, Кыргызстана и Латвии. Регистрацию прошли 1,5 тысячи человек, что говорит о широком размахе фестиваля.
Фестиваль Стихия в Муйнаке - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.05.2021
Культура
В Муйнаке состоялся фестиваль электронной музыки "Стихия"
17 мая, 17:23
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