https://uz.sputniknews.ru/20210505/goskomstat-uzbekistana-nazval-regiony-lidery-po-proizvodstvu-ovoschey-18622560.html

Госкомстат Узбекистана назвал регионы-лидеры по производству овощей

Госкомстат Узбекистана назвал регионы-лидеры по производству овощей

Фермерские хозяйства вырастили 11,9 процента от всех овощей, дехканские хозяйства — 67,3 процента, сельхозорганизации — 20,8 процента. 05.05.2021, Sputnik Узбекистан

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экономика

государственный комитет по статистике

сельское хозяйство

овощи

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Государственный комитет Узбекистана по статистике назвал регионы-лидеры по производству овощей.В общей сложности за I квартал 2021 года в стране было выращено 65 721 тонна овощей, что на 105 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.Фермерские хозяйства вырастили 11,9 процента от всех овощей, дехканские хозяйства — 67,3 процента, сельхозорганизации — 20,8 процента.Лидерами стали Сурхандарьинская область (19 346 тонн), Ташкентская область (13 808 тонн), Бухарская область (4 994 тонны), Андижанская область (3 809 тонн), Кашкадарьинская область (3 202 тонны).Замыкают рейтинг Джизакская область (984 тонны) и Каракалпакстан (617 тонн).

https://uz.sputniknews.ru/20210425/uchenye-nazvali-10-produktov-prodlevayuschix-molodost-18485058.html

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государственный комитет по статистике, сельское хозяйство, овощи