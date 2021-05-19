https://uz.sputniknews.ru/20210519/uzbekistan-prisoedinitsya-k-mejdunarodnoy-programme-prodvijeniya-torgovli--18798211.html

Узбекистан присоединится к международной программе продвижения торговли

Узбекистан присоединится к международной программе продвижения торговли

Один из крупнейших мировых логистических операторов готов помочь Узбекистану стать Центральноазиатским торговым хабом и предоставить для этого передовые... 19.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-19T11:12+0500

2021-05-19T11:12+0500

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экономика

логистика

переговоры

торговля

сотрудничество

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. До конца месяца Узбекистан подпишет соглашение о присоединения к международной программе продвижения торговли “World Logistics Passport” (WLP), сообщает министерство инвестиций и внешней торговли страны.Соответствующая договоренность достигнута в ходе визита в Узбекистан делегации эмиратской компании “DP World” - одного из крупнейших мировых логистических операторов. Накануне они встретились с руководством министерства.Помимо этого стороны обсудили вопросы строительства крупного логистического хаба и свободной экономической зоны в Ташкентской области, а также развития сети логистических центров в столице и регионах. Таким образом предполагается увеличить объёмы грузового трафика, проходящего через территорию Узбекистана, облегчить доступ отечественным производителям на зарубежные рынки и укрепить позиции Узбекистана в Центральной Азии. Говорили и о перспективах сотрудничества в области развития в Узбекистане электронной коммерции и создания цифровой инфраструктуры для интеграции всех участников внешнеэкономической деятельности в единую систему. Sputnik Узбекистан в Telegram - читай, смотри обсуждай >>Эмиратская сторона выразила готовность предоставить передовые программные и технологические решения в данной сфере и оказать содействие в их внедрении в РУз.Помимо руководства МИВТ эмиратская делегация провела рабочие встречи с главами Минтранспорта, Государственного таможенного комитета и хокимията Ташкентской области. На переговорах говорилось об интеграции современных IT-решений для оптимизации таможенных процедур. Это могло бы помочь значительно сократить время, затрачиваемое на таможенное оформление экспортно-импортных операций.

https://uz.sputniknews.ru/20210420/torgovyy-xab-na-granitse-ruz-i-kazaxstana-za-chey-schet-budet-realizovan-proekt-18409996.html

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