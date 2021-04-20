https://uz.sputniknews.ru/20210420/torgovyy-xab-na-granitse-ruz-i-kazaxstana-za-chey-schet-budet-realizovan-proekt-18409996.html

Торговый хаб на границе Узбекистана и Казахстана: кто профинансирует проект

Торговый хаб на границе Узбекистана и Казахстана: кто профинансирует проект

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Международный центр торгово-экономического сотрудничества (МЦТЭС) "Центральная Азия" на границе Казахстана и Узбекистана планируется

2021-04-20T12:06+0500

2021-04-20T12:06+0500

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экономика

инвестиции

торговля

казахстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Международный центр торгово-экономического сотрудничества (МЦТЭС) "Центральная Азия" на границе Казахстана и Узбекистана планируется построить на частные инвестиции.Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве торговли и интеграции соседней республики.В начале апреля премьеры двух стран — Абдулла Арипов и Аскар Мамин — приняли участие в церемонии закладки капсулы на месте будущего МЦТЭС. Его построят в районе пунктов пропуска "Жибек Жолы" и "Гишт Куприк".Центр расположится на площади в 400 гектаров, пропускная способность составит 35 тысяч человек и 5 тысяч грузовиков в сутки в обоих направлениях.Зачем нужен МЦТЭС "Центральная Азия"?Ожидается, что этот центр станет крупной промышленной и торгово-логистической площадкой, на которой Узбекистан и Казахстан реализуют совместные инвестпроекты. Приоритетными сферами для промышленного сотрудничества являются обрабатывающий сектор, АПК и легкая промышленность.Арипов и Мамин уже подписали план мероприятий по организации деятельности МЦТЭС, которым предусмотрена разработка и принятие ряда документов до начала функционирования центра. А что в перспективе?Планы у Казахстана и Узбекистана большие.В будущем на базе центра стороны намерены создать индустриальную зону с кластерными кооперационными проектами по производству продовольственных товаров, плодоовощной продукции, а также товаров легкой, строительной и химической промышленности.

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инвестиции, торговля, казахстан, узбекистан