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Торговый хаб на границе Узбекистана и Казахстана: кто профинансирует проект
Торговый хаб на границе Узбекистана и Казахстана: кто профинансирует проект
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Международный центр торгово-экономического сотрудничества (МЦТЭС) "Центральная Азия" на границе Казахстана и Узбекистана планируется
2021-04-20T12:06+0500
2021-04-20T12:06+0500
2021-04-20T12:23+0500
экономика
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Международный центр торгово-экономического сотрудничества (МЦТЭС) "Центральная Азия" на границе Казахстана и Узбекистана планируется построить на частные инвестиции.Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве торговли и интеграции соседней республики.В начале апреля премьеры двух стран — Абдулла Арипов и Аскар Мамин — приняли участие в церемонии закладки капсулы на месте будущего МЦТЭС. Его построят в районе пунктов пропуска "Жибек Жолы" и "Гишт Куприк".Центр расположится на площади в 400 гектаров, пропускная способность составит 35 тысяч человек и 5 тысяч грузовиков в сутки в обоих направлениях.Зачем нужен МЦТЭС "Центральная Азия"?Ожидается, что этот центр станет крупной промышленной и торгово-логистической площадкой, на которой Узбекистан и Казахстан реализуют совместные инвестпроекты. Приоритетными сферами для промышленного сотрудничества являются обрабатывающий сектор, АПК и легкая промышленность.Арипов и Мамин уже подписали план мероприятий по организации деятельности МЦТЭС, которым предусмотрена разработка и принятие ряда документов до начала функционирования центра. А что в перспективе?Планы у Казахстана и Узбекистана большие.В будущем на базе центра стороны намерены создать индустриальную зону с кластерными кооперационными проектами по производству продовольственных товаров, плодоовощной продукции, а также товаров легкой, строительной и химической промышленности.
https://uz.sputniknews.ru/20200817/Kirillova-ob-analoge-Khorgosa-na-granitse-RUz-i-Kazakhstana-u-proekta-est-buduschee-14789622.html
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инвестиции, торговля, казахстан, узбекистан
Торговый хаб на границе Узбекистана и Казахстана: кто профинансирует проект
12:06 20.04.2021 (обновлено: 12:23 20.04.2021)
Ранее эксперты сошлись во мнении, что от строительства МЦТЭС выиграют все, в том числе Узбекистан и регион Центральной Азии в целом.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Международный центр торгово-экономического сотрудничества (МЦТЭС) "Центральная Азия" на границе Казахстана и Узбекистана планируется построить на частные инвестиции.
Об этом РИА Новости
сообщили в Министерстве торговли и интеграции соседней республики.
В начале апреля премьеры двух стран — Абдулла Арипов и Аскар Мамин — приняли участие
в церемонии закладки капсулы на месте будущего МЦТЭС. Его построят в районе пунктов пропуска "Жибек Жолы" и "Гишт Куприк".
Центр расположится на площади в 400 гектаров, пропускная способность составит 35 тысяч человек и 5 тысяч грузовиков в сутки в обоих направлениях.
Зачем нужен МЦТЭС "Центральная Азия"?
Ожидается, что этот центр станет крупной промышленной и торгово-логистической площадкой, на которой Узбекистан и Казахстан реализуют совместные инвестпроекты.
Приоритетными сферами для промышленного сотрудничества являются обрабатывающий сектор, АПК и легкая промышленность.
Арипов и Мамин уже подписали план мероприятий по организации деятельности МЦТЭС, которым предусмотрена разработка и принятие ряда документов до начала функционирования центра.
"Этап строительства МЦТЭС начнется после принятия необходимых нормативно-правовых документов", — заявила казахстанская сторона.
А что в перспективе?
Планы у Казахстана и Узбекистана большие.
В будущем на базе центра стороны намерены создать индустриальную зону с кластерными кооперационными проектами по производству продовольственных товаров, плодоовощной продукции, а также товаров легкой, строительной и химической промышленности.