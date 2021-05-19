https://uz.sputniknews.ru/20210519/uzbekistan-vyvedet-svoyu-produktsiyu-na-mejdunarodnyy-uroven-18794381.html
Узбекистан выведет свою продукцию на международный уровень
Узбекистан выведет свою продукцию на международный уровень
Власти поставили задачу оптимизировать перечень продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологической экспертизе, а также рассмотреть вопрос об отмене... 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T08:43+0500
2021-05-19T08:43+0500
2021-05-19T08:48+0500
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. На днях глава республики Шавкат Мирзиёев поставил задачу упростить процесс получения заключений и экспертиз, а также перейти на международные стандарты сертификации продукции. Начальник управления агентства "Узстандарт" Абдуллахон Орифбоев рассказал о том, какие меры будут предприняты для решения поставленных задач.Сегодня для 3,4 тысячи видов продукции требуется наличие как сертификата соответствия, так и санитарно-эпидемиологического заключения. Власти поставили задачу оптимизировать перечень продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологической экспертизе, а также рассмотреть вопрос об отмене дополнительного требования о наличии сертификата соответствия.Одной из самых актуальных проблем является проверка продукции при импорте, которая проводится в процессе таможенного оформления. Зачастую данная процедура занимает до 60 дней. Для ее сокращения будет внедрен порядок размещения соответствующей документации на электронной таможенной платформе не менее чем за 30 дней.По словам Орифбоева, на 260 предприятиях-производителях сельхозпродукции внедрена система качества по стандартам Global GAP и Organic, проведена их международная сертификация.Также 32 предприятия текстильной отрасли прошли сертификацию по стандартам Oeko-Tex, а 21 предприятие получило требуемый в Европейском союзе сертификат CE-маркировки.Этот документ свидетельствует о безопасности продукции для здоровья человека. В основном это экспортируемая продукция: игрушки, медицинские препараты, средства индивидуальной защиты, телекоммуникационное оборудование, строительные материалы и др. До конца текущего года сертификат CЕ-маркировки получат еще 10 узбекских предприятий. В странах Европы обязательной сертификации подлежат только 28 видов продукции с очень высокой степенью риска, соответствие остальных видов товаров подтверждается путем декларирования.В качестве эксперимента на первом этапе порядок декларирования в Узбекистане будет применяться в отношении около 800 видов продукции.В Узбекистане из около 30 тысяч внутренних стандартов 19 тысяч приняты в соответствии с международными нормами. Кроме того, сформирован реестр международных стандартов. Прекращено использование 5,6 тысячи устаревших стандартов, которые препятствовали полноценной работе механизмов рыночной экономики, а 3,5 тысячи — усовершенствованы. Также разработаны отечественные аналоги 26 международных технических регламентов.
https://uz.sputniknews.ru/20210320/kak-predotvratit-iskusstvennoe-povyshenie-tsen-na-monopolnuyu-produktsiyu-17864266.html
https://uz.sputniknews.ru/20210218/V-RUz-vvedut-obyazatelnuyu-sertifikatsiyu-ekologicheski-opasnykh-produktov-iotkhodov-16027935.html
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товары, продукция, торговля, узбекистан
Узбекистан выведет свою продукцию на международный уровень
08:43 19.05.2021 (обновлено: 08:48 19.05.2021)
Власти поставили задачу оптимизировать перечень продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологической экспертизе, а также рассмотреть вопрос об отмене дополнительного требования о наличии сертификата соответствия.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. На днях глава республики Шавкат Мирзиёев поставил задачу упростить процесс получения заключений и экспертиз, а также перейти на международные стандарты сертификации продукции.
Начальник управления агентства "Узстандарт" Абдуллахон Орифбоев рассказал о том, какие меры будут предприняты для решения поставленных задач.
Сегодня для 3,4 тысячи видов продукции требуется наличие как сертификата соответствия, так и санитарно-эпидемиологического заключения.
Власти поставили задачу оптимизировать перечень продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологической экспертизе, а также рассмотреть вопрос об отмене дополнительного требования о наличии сертификата соответствия.
Одной из самых актуальных проблем является проверка продукции при импорте, которая проводится в процессе таможенного оформления. Зачастую данная процедура занимает до 60 дней. Для ее сокращения будет внедрен порядок размещения соответствующей документации на электронной таможенной платформе не менее чем за 30 дней.
Президент также поручил перевести 11 тысяч национальных стандартов на международные стандарты, и с 2023 года начать перевод всех предприятий на вновь принятые стандарты.
По словам Орифбоева, на 260 предприятиях-производителях сельхозпродукции внедрена система качества по стандартам Global GAP и Organic, проведена их международная сертификация.
Также 32 предприятия текстильной отрасли прошли сертификацию по стандартам Oeko-Tex, а 21 предприятие получило требуемый в Европейском союзе сертификат CE-маркировки.
Этот документ свидетельствует о безопасности продукции для здоровья человека.
В основном это экспортируемая продукция: игрушки, медицинские препараты, средства индивидуальной защиты, телекоммуникационное оборудование, строительные материалы и др. До конца текущего года сертификат CЕ-маркировки получат еще 10 узбекских предприятий.
В странах Европы обязательной сертификации подлежат только 28 видов продукции с очень высокой степенью риска, соответствие остальных видов товаров подтверждается путем декларирования.
В качестве эксперимента на первом этапе порядок декларирования в Узбекистане будет применяться в отношении около 800 видов продукции.
Поставлена задача четко определить полномочия ответственных ведомств, исходя из норм "Соглашения по техническим барьерам в торговле" и "Соглашения по санитарным и фитосанитарным мерам" Всемирной торговой организации.
В Узбекистане из около 30 тысяч внутренних стандартов 19 тысяч приняты в соответствии с международными нормами.
Кроме того, сформирован реестр международных стандартов. Прекращено использование 5,6 тысячи устаревших стандартов, которые препятствовали полноценной работе механизмов рыночной экономики, а 3,5 тысячи — усовершенствованы.
Также разработаны отечественные аналоги 26 международных технических регламентов.