https://uz.sputniknews.ru/20210519/uzbekskim-fermeram-pomogut-vnedrit-umnye-texnologii-v-selskoe-xozyaystvo-18812090.html

Узбекским фермерам помогут внедрить "умные" технологии в сельское хозяйство

Узбекским фермерам помогут внедрить "умные" технологии в сельское хозяйство

В рамках проекта в Узбекистане будет создано 3 демонстрационных участка для развития возможностей агробизнеса и получения технической поддержки. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-19T19:26+0500

2021-05-19T19:26+0500

2021-05-19T19:30+0500

экономика

сельское хозяйство

технологии

фао

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Узбекистане запустили четырехлетний проект ФАО "Умное фермерство для будущего поколения". Общий бюджет инициативы, которая будет реализована в Узбекистане и Вьетнаме - 3,4 млн долларов. В числе софинансистов - Республика Корея, сообщили в пресс-службе представительства ФАО в Узбекистане.Проект подразумевает совершенствование климат-контроля, управления почвой и водными ресурсами, а также борьбу с вредителями с применением смарт-технологий. Организаторы ожидают, что эти меры позволят в течение всего года выращивать обширный перечень сельскохозяйственных культур. В рамках проекта в Узбекистане будет создано 3 демонстрационных участка для развития возможностей агробизнеса и получения технической поддержки.Напомним, в феврале нынешнего года в сельскохозяйственной отрасли республики приступили к использованию дронов для контроля земель и мониторинга посевов.Данную инициативу Шавката Мирзиёева реализовали в Джизакской области. В частности, предприятие Jizzax Organic получило разрешение на эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов от Агентства гражданской авиации Узбекистана.

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сельское хозяйство, технологии, фао