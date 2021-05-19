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Узбекским фермерам помогут внедрить "умные" технологии в сельское хозяйство
Узбекским фермерам помогут внедрить "умные" технологии в сельское хозяйство
В рамках проекта в Узбекистане будет создано 3 демонстрационных участка для развития возможностей агробизнеса и получения технической поддержки. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T19:26+0500
2021-05-19T19:30+0500
экономика
сельское хозяйство
технологии
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Узбекистане запустили четырехлетний проект ФАО "Умное фермерство для будущего поколения". Общий бюджет инициативы, которая будет реализована в Узбекистане и Вьетнаме - 3,4 млн долларов. В числе софинансистов - Республика Корея, сообщили в пресс-службе представительства ФАО в Узбекистане.Проект подразумевает совершенствование климат-контроля, управления почвой и водными ресурсами, а также борьбу с вредителями с применением смарт-технологий. Организаторы ожидают, что эти меры позволят в течение всего года выращивать обширный перечень сельскохозяйственных культур. В рамках проекта в Узбекистане будет создано 3 демонстрационных участка для развития возможностей агробизнеса и получения технической поддержки.Напомним, в феврале нынешнего года в сельскохозяйственной отрасли республики приступили к использованию дронов для контроля земель и мониторинга посевов.Данную инициативу Шавката Мирзиёева реализовали в Джизакской области. В частности, предприятие Jizzax Organic получило разрешение на эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов от Агентства гражданской авиации Узбекистана.
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сельское хозяйство, технологии, фао

Узбекским фермерам помогут внедрить "умные" технологии в сельское хозяйство

19:26 19.05.2021 (обновлено: 19:30 19.05.2021)
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CC0 / pixabay.com / Орошение земли
Орошение земли - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2021
CC0 / pixabay.com /
В рамках проекта в Узбекистане будет создано 3 демонстрационных участка для развития возможностей агробизнеса и получения технической поддержки.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Узбекистане запустили четырехлетний проект ФАО "Умное фермерство для будущего поколения". Общий бюджет инициативы, которая будет реализована в Узбекистане и Вьетнаме - 3,4 млн долларов. В числе софинансистов - Республика Корея, сообщили в пресс-службе представительства ФАО в Узбекистане.
© Пресс-служба представительства ФАО в УзбекистанеВ Узбекистане запустили четырехлетний проект ФАО "Умное фермерство"
В Узбекистане запустили четырехлетний проект ФАО Умное фермерство - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2021
В Узбекистане запустили четырехлетний проект ФАО "Умное фермерство"
© Пресс-служба представительства ФАО в Узбекистане
Проект подразумевает совершенствование климат-контроля, управления почвой и водными ресурсами, а также борьбу с вредителями с применением смарт-технологий. Организаторы ожидают, что эти меры позволят в течение всего года выращивать обширный перечень сельскохозяйственных культур.
Потребители будут круглый год иметь доступ к безопасным и доступным продуктам питания. Все это будет способствовать достижению Целей устойчивого развития, а именно искоренению бедности, обеспечению здоровья и благополучия для всех.
Шерзод Умаров
заместитель представителя ФАО в Узбекистане
В рамках проекта в Узбекистане будет создано 3 демонстрационных участка для развития возможностей агробизнеса и получения технической поддержки.
Напомним, в феврале нынешнего года в сельскохозяйственной отрасли республики приступили к использованию дронов для контроля земель и мониторинга посевов.
Данную инициативу Шавката Мирзиёева реализовали в Джизакской области. В частности, предприятие Jizzax Organic получило разрешение на эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов от Агентства гражданской авиации Узбекистана.
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