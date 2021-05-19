https://uz.sputniknews.ru/20210519/v-axangarane-otkrylsya-molodejnyy-texnopark-18801523.html
В Ахангаране открылся молодежный технопарк
В Ахангаране открылся молодежный технопарк
В технологичном комплексе молодые люди смогут обучиться робототехнике и мехатронике, электронике, 3D-прототипированию, 3D-моделированию, а также... 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T13:31+0500
2021-05-19T13:31+0500
2021-05-19T13:31+0500
общество
цифровые технологии
it-технологии
ташкентская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/13/18801390_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7da7d378d27f573bbb3997ac59682a8e.jpg
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Ахангаране состоялась церемония открытия молодежного технопарка, сообщает пресс-служба Мининноваций. В рамках мероприятия замминистра инновационного развития Олимжон Туйчиев заявил, что комплекс создан для поддержки технических проектов школьников и студентов, повышения интереса молодежи к инженерному делу.В технопарке молодые люди смогут обучиться робототехнике и мехатронике, электронике, 3D-прототипированию, 3D-моделированию, а также программированию. К тому же, юные посетители смогут разрабатывать собственные проекты в данных областях, в частности, научатся реализовывать и коммерциализировать свои продукты.Отмечается, что мобильная образовательная платформа Texnobus Министерства инновационного развития поможет обеспечить современное образование молодежи в разных регионах Ташкентской области.
https://uz.sputniknews.ru/20201123/V-tashkentskom-tekhnoparke-osvoili-proizvodstvo-3D--printerov-15462125.html
https://uz.sputniknews.ru/20210312/zhaparov-i-mirziev-posetili-tekhnopark-v-tashkente--chto-porazilo-vysokogo-gostya-17707805.html
ташкентская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/13/18801390_315:0:1755:1080_1920x0_80_0_0_c26a32d8a0f238b65babfbecbc2cc2ee.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
цифровые технологии, it-технологии, ташкентская область
В Ахангаране открылся молодежный технопарк
В технологичном комплексе молодые люди смогут обучиться робототехнике и мехатронике, электронике, 3D-прототипированию, 3D-моделированию, а также программированию.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik.
В Ахангаране состоялась церемония открытия молодежного технопарка, сообщает
пресс-служба Мининноваций.
В рамках мероприятия замминистра инновационного развития Олимжон Туйчиев заявил, что комплекс создан для поддержки технических проектов школьников и студентов, повышения интереса молодежи к инженерному делу.
В технопарке молодые люди смогут обучиться робототехнике и мехатронике, электронике, 3D-прототипированию, 3D-моделированию, а также программированию. К тому же, юные посетители смогут разрабатывать собственные проекты в данных областях, в частности, научатся реализовывать и коммерциализировать свои продукты.
Отмечается, что мобильная образовательная платформа Texnobus Министерства инновационного развития поможет обеспечить современное образование молодежи в разных регионах Ташкентской области.