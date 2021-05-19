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https://uz.sputniknews.ru/20210519/v-axangarane-otkrylsya-molodejnyy-texnopark-18801523.html
В Ахангаране открылся молодежный технопарк
В Ахангаране открылся молодежный технопарк
В технологичном комплексе молодые люди смогут обучиться робототехнике и мехатронике, электронике, 3D-прототипированию, 3D-моделированию, а также... 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T13:31+0500
2021-05-19T13:31+0500
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Ахангаране состоялась церемония открытия молодежного технопарка, сообщает пресс-служба Мининноваций. В рамках мероприятия замминистра инновационного развития Олимжон Туйчиев заявил, что комплекс создан для поддержки технических проектов школьников и студентов, повышения интереса молодежи к инженерному делу.В технопарке молодые люди смогут обучиться робототехнике и мехатронике, электронике, 3D-прототипированию, 3D-моделированию, а также программированию. К тому же, юные посетители смогут разрабатывать собственные проекты в данных областях, в частности, научатся реализовывать и коммерциализировать свои продукты.Отмечается, что мобильная образовательная платформа Texnobus Министерства инновационного развития поможет обеспечить современное образование молодежи в разных регионах Ташкентской области.
https://uz.sputniknews.ru/20201123/V-tashkentskom-tekhnoparke-osvoili-proizvodstvo-3D--printerov-15462125.html
https://uz.sputniknews.ru/20210312/zhaparov-i-mirziev-posetili-tekhnopark-v-tashkente--chto-porazilo-vysokogo-gostya-17707805.html
ташкентская область
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цифровые технологии, it-технологии, ташкентская область

В Ахангаране открылся молодежный технопарк

13:31 19.05.2021
88
© Министерство инновационного развития Узбекистана Молодежный технопарк в Ахангаране
Молодежный технопарк в Ахангаране - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2021
© Министерство инновационного развития Узбекистана
В технологичном комплексе молодые люди смогут обучиться робототехнике и мехатронике, электронике, 3D-прототипированию, 3D-моделированию, а также программированию.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Ахангаране состоялась церемония открытия молодежного технопарка, сообщает пресс-служба Мининноваций.
В рамках мероприятия замминистра инновационного развития Олимжон Туйчиев заявил, что комплекс создан для поддержки технических проектов школьников и студентов, повышения интереса молодежи к инженерному делу.
3D-принтер - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2020
Общество
В ташкентском технопарке освоили производство 3D-принтеров
23 ноября 2020, 14:58
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В технопарке молодые люди смогут обучиться робототехнике и мехатронике, электронике, 3D-прототипированию, 3D-моделированию, а также программированию. К тому же, юные посетители смогут разрабатывать собственные проекты в данных областях, в частности, научатся реализовывать и коммерциализировать свои продукты.
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в сопровождении Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил технопарк в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
Экономика
Жапаров и Мирзиёев посетили технопарк в Ташкенте — что поразило высокого гостя
12 марта, 16:08
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Отмечается, что мобильная образовательная платформа Texnobus Министерства инновационного развития поможет обеспечить современное образование молодежи в разных регионах Ташкентской области.
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