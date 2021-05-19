https://uz.sputniknews.ru/20210519/v-axangarane-otkrylsya-molodejnyy-texnopark-18801523.html

В Ахангаране открылся молодежный технопарк

В Ахангаране открылся молодежный технопарк

В технологичном комплексе молодые люди смогут обучиться робототехнике и мехатронике, электронике, 3D-прототипированию, 3D-моделированию, а также... 19.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-19T13:31+0500

2021-05-19T13:31+0500

2021-05-19T13:31+0500

общество

цифровые технологии

it-технологии

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Ахангаране состоялась церемония открытия молодежного технопарка, сообщает пресс-служба Мининноваций. В рамках мероприятия замминистра инновационного развития Олимжон Туйчиев заявил, что комплекс создан для поддержки технических проектов школьников и студентов, повышения интереса молодежи к инженерному делу.В технопарке молодые люди смогут обучиться робототехнике и мехатронике, электронике, 3D-прототипированию, 3D-моделированию, а также программированию. К тому же, юные посетители смогут разрабатывать собственные проекты в данных областях, в частности, научатся реализовывать и коммерциализировать свои продукты.Отмечается, что мобильная образовательная платформа Texnobus Министерства инновационного развития поможет обеспечить современное образование молодежи в разных регионах Ташкентской области.

https://uz.sputniknews.ru/20201123/V-tashkentskom-tekhnoparke-osvoili-proizvodstvo-3D--printerov-15462125.html

https://uz.sputniknews.ru/20210312/zhaparov-i-mirziev-posetili-tekhnopark-v-tashkente--chto-porazilo-vysokogo-gostya-17707805.html

ташкентская область

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цифровые технологии, it-технологии, ташкентская область