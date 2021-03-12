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https://uz.sputniknews.ru/20210312/zhaparov-i-mirziev-posetili-tekhnopark-v-tashkente--chto-porazilo-vysokogo-gostya-17707805.html
Жапаров и Мирзиёев посетили технопарк в Ташкенте — что поразило высокого гостя
Жапаров и Мирзиёев посетили технопарк в Ташкенте — что поразило высокого гостя
От имени народа Узбекистана Кыргызстану переданы в дар машины скорой медицинской помощи отечественного производства. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-12T16:08+0500
2021-03-12T16:25+0500
экономика
промышленность
сотрудничество
кыргызстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев посетили столичный технопарк, в котором реализуются 17 проектов на общую сумму 365 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе администрации президента Узбекистана.Президенту Кыргызстана рассказали о продукции, производимой на предприятиях технопарка: бытовой технике, электронных счетчиках газа, лифтах, водяных насосах, промышленных кондиционерах, холодильном оборудовании и т. д.Здесь же лидеры стран ознакомились с выставкой промышленных, сельскохозяйственных и ремесленнических товаров Узбекистана, где были представлены свыше тысячи видов продукции, выпускаемой 24 отраслями в 14 регионах республики.Шавкат Мирзиёев отметил, что Узбекистан готов организовать промышленные кооперации и делиться опытом с производителями Кыргызстана. В этой связи руководителям отраслей поручено наладить взаимодействие с кыргызскими коллегами для реализации совместных проектов.От имени народа Узбекистана Кыргызстану переданы в дар машины скорой медицинской помощи отечественного производства.Промышленный потенциал, широкий ассортимент и качество продукции Узбекистана произвели большое впечатление на гостей.На этом государственный визит президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в нашу страну завершился.Лидер Кыргызстана 11 марта прибыл в Узбекистан с государственным визитом. Высокий гость провел переговоры с главой республики Шавкатом Мирзиёевым — в узком и расширенном форматах, председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой, спикером Законодательной палаты Нурдинжоном Исмоиловым.Также в рамках визита прошел узбекско-кыргызский бизнес-форум, участники которого подписали контракты на 130 миллионов долларов.
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промышленность, сотрудничество, кыргызстан, узбекистан

Жапаров и Мирзиёев посетили технопарк в Ташкенте — что поразило высокого гостя

16:08 12.03.2021 (обновлено: 16:25 12.03.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в сопровождении Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил технопарк в Ташкенте
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в сопровождении Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил технопарк в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
От имени народа Узбекистана Кыргызстану переданы в дар машины скорой медицинской помощи отечественного производства.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев посетили столичный технопарк, в котором реализуются 17 проектов на общую сумму 365 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе администрации президента Узбекистана.
Президенту Кыргызстана рассказали о продукции, производимой на предприятиях технопарка: бытовой технике, электронных счетчиках газа, лифтах, водяных насосах, промышленных кондиционерах, холодильном оборудовании и т. д.
Здесь же лидеры стран ознакомились с выставкой промышленных, сельскохозяйственных и ремесленнических товаров Узбекистана, где были представлены свыше тысячи видов продукции, выпускаемой 24 отраслями в 14 регионах республики.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в сопровождении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил технопарк в Ташкенте
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в сопровождении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил технопарк в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в сопровождении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил технопарк в Ташкенте
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев отметил, что Узбекистан готов организовать промышленные кооперации и делиться опытом с производителями Кыргызстана. В этой связи руководителям отраслей поручено наладить взаимодействие с кыргызскими коллегами для реализации совместных проектов.
От имени народа Узбекистана Кыргызстану переданы в дар машины скорой медицинской помощи отечественного производства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в сопровождении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил технопарк в Ташкенте
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в сопровождении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил технопарк в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в сопровождении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил технопарк в Ташкенте
© Пресс-служба президента Узбекистана
Промышленный потенциал, широкий ассортимент и качество продукции Узбекистана произвели большое впечатление на гостей.
На этом государственный визит президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в нашу страну завершился.
Лидер Кыргызстана 11 марта прибыл в Узбекистан с государственным визитом. Высокий гость провел переговоры с главой республики Шавкатом Мирзиёевым — в узком и расширенном форматах, председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой, спикером Законодательной палаты Нурдинжоном Исмоиловым.
Также в рамках визита прошел узбекско-кыргызский бизнес-форум, участники которого подписали контракты на 130 миллионов долларов.
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