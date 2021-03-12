https://uz.sputniknews.ru/20210312/zhaparov-i-mirziev-posetili-tekhnopark-v-tashkente--chto-porazilo-vysokogo-gostya-17707805.html

Жапаров и Мирзиёев посетили технопарк в Ташкенте — что поразило высокого гостя

Жапаров и Мирзиёев посетили технопарк в Ташкенте — что поразило высокого гостя

От имени народа Узбекистана Кыргызстану переданы в дар машины скорой медицинской помощи отечественного производства. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-12T16:08+0500

2021-03-12T16:08+0500

2021-03-12T16:25+0500

экономика

промышленность

сотрудничество

кыргызстан

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0c/17706776_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_22772aee9c72d71cd6be094404aee821.jpg

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев посетили столичный технопарк, в котором реализуются 17 проектов на общую сумму 365 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе администрации президента Узбекистана.Президенту Кыргызстана рассказали о продукции, производимой на предприятиях технопарка: бытовой технике, электронных счетчиках газа, лифтах, водяных насосах, промышленных кондиционерах, холодильном оборудовании и т. д.Здесь же лидеры стран ознакомились с выставкой промышленных, сельскохозяйственных и ремесленнических товаров Узбекистана, где были представлены свыше тысячи видов продукции, выпускаемой 24 отраслями в 14 регионах республики.Шавкат Мирзиёев отметил, что Узбекистан готов организовать промышленные кооперации и делиться опытом с производителями Кыргызстана. В этой связи руководителям отраслей поручено наладить взаимодействие с кыргызскими коллегами для реализации совместных проектов.От имени народа Узбекистана Кыргызстану переданы в дар машины скорой медицинской помощи отечественного производства.Промышленный потенциал, широкий ассортимент и качество продукции Узбекистана произвели большое впечатление на гостей.На этом государственный визит президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в нашу страну завершился.Лидер Кыргызстана 11 марта прибыл в Узбекистан с государственным визитом. Высокий гость провел переговоры с главой республики Шавкатом Мирзиёевым — в узком и расширенном форматах, председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой, спикером Законодательной палаты Нурдинжоном Исмоиловым.Также в рамках визита прошел узбекско-кыргызский бизнес-форум, участники которого подписали контракты на 130 миллионов долларов.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

промышленность, сотрудничество, кыргызстан, узбекистан